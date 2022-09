Champions League: Okafor trifft für Salzburg, City bezwingt BVB

Champions League Kompakt Haaland und Akanji bezwingen Ex-Team Dortmund – Okafor trifft für Salzburg Noah Okafor beschert Red Bull Salzburg einen Punkt beim FC Chelsea. Derweil setzt sich Manchester City durch einen späten Treffer von Erling Haaland gegen Borussia Dortmund durch. Der Abend in der «Königsklasse» im Überblick. Dan Urner und Tobia Gazzotto Aktualisiert 14.09.2022, 23.08 Uhr

Glasgow Rangers - Neapel 0:3 (0:0)

Nach einer furiosen Startphase mit Chancen auf beiden Seiten flachte das Spiel in der ersten Halbzeit ab. Die Schotten agierten in der Defensive sehr kompakt, sodass es den Neapolitanern schwer fiel zwingende Chancen herauszuspielen. Glasgow begrenzte sich jedoch keineswegs nur auf Defensivarbeit und wurde immer wieder gefährlich. Den sogenannten Dosenöffner des Spiels brachte ein Schiedsrichterentscheid. James Sands brachte den heranstürmenden Giovanni Simeone im Strafraum zu Fall und wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.

Gleich doppelt auszeichnen konnte sich der Ranger-Torhüter Allan McGregor, er hielt den Penalty von Piotr Zielinski musste sich dann aber nach dem Nachschuss von Matteo Politano geschlagen geben. Der VAR griff jedoch ein und bemerkte, dass der vermeintliche Torschütze zu früh den Strafraum betrat – so musste Piotr Zielinski erneut aus elf Metern antreten und scheiterte erneut am 40-Jährigen im Tor der Schotten. Nur wenige Minuten später trat wieder ein Napoli-Spieler zum Penalty an, dieses Mal versenkte Matteo Politano (68.) und traff zum 1:0 Führungstreffer. Giacomo Raspadori (85.) sorgte mit seinem Tor fünf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit für die definitive Entscheidung. Tanguy Ndombele erhöhte in der 91. Minute gar noch auf 3:0.

Alexis Saelemaekers bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 für die AC Mailand. Keystone

AC Milan - Dinamo Zagreb 3:1 (1:0)

Am Ende einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Partie in beide Richtungen hätte fallen können, bekamen die Rotschwarzen aus Mailand einen Elfmeter zugesprochen. Dinamo-Verteidiger Boško Šutalo traf im eigenen Strafraum Rafael Leão ungeschickt am Knöchel. Olivier Giroud (45.) verwandelte aus elf Metern eiskalt. Nach der Pause ging es schnell – aus der Sicht der Kroaten wohl zu schnell. Alexis Saelemaekers (47.) traf per Kopf nach einem Zuspiel von Leão. Die Gäste aus Zagreb verkürzten überraschend, durch einen Geniestreich des kroatischen Stürmers Bruno Petković, der den Ball auf engstem Raum per Aussenrist auf den heranstürmenden Mislav Oršić (55.) servierte, zum 1:2. Den kroatischen Hoffnungen auf einen Auswärtspunkt bereitete Tommaso Pobega mit seinem Treffer zum 3:1 in der 77. Minute ein Ende. Auch der in der 78. Minute eingewechselte Schweizer Josip Drmić konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Salzburgs Noah Okafor traf zum 1:1-Endstand in London. Keystone

Chelsea - RB Salzburg 1:1 (0:0)

RB Salzburg, welches mit Philipp Köhn und Noah Okafor zwei Schweizer in der Startaufstellung stellte, lauerte zu Beginn der Partie auf schnelle Gegenstösse gegen die spielbestimmenden Engländer, zu grossen Chancen kam es aber auf beiden Seiten aber nicht. Raheem Sterling eröffnete das Skore der Partie in der 48. Spielminute mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck. Nach dem Tor gegen Milan traf der Schweizer Noah Okafor auch gegen Chelsea zum 1:1-Ausgleich. Auch der zweite Schweizer in den Reihen der Salzburger konnte brillieren. Philipp Köhn sorgte mit einer Glanzparade dafür, dass es beim 1:1 blieb.

Schachtar Donezk - Celtic Glasgow 1:1 (1:1)

In der kriegsbedingt in Warschau ausgetragenen Partie erwischte Celtics den weitaus stärkeren Start, erspielte sich rasch einige Gelegenheiten – und das verdiente Führungstor. Artem Bondarenko lenkte nach rund zehn Minuten einen Abschluss von Reo Hatate ins eigene Netz ab. Schachtar benötigte einige Anlaufzeit, übernahm dann aber vermehrt das Kommando. Ein rasanter Gegenstoss führte zum Ausgleich durch den wieselflinken Mychajlo Mudryk (29.), der Gäste-Goalie Joe Hart aus vollem Lauf überwand. Nach der Pause flachte das Geschehen zusehends ab. Das von zahlreichen Gästefans lautstark unterstützte Glasgow suchte mit zunehmender Vehemenz die Offensive, blieb gegen dicht gestaffelte Ukrainer aber erfolglos. Mit Benjamin Siegrist sass bei Celtic ein Schweizer Torhüter auf der Reservebank. Er kam, wie erwartet, zu keinem Einsatz.

Real Madrid - RB Leipzig 2:0 (0:0)

Es war der Prototyp eines Arbeitssieges, den Real Madrid gegen RB Leipzig einfuhr. Den Madrilenen fehlte lange Zeit die nötige Konsequenz und Genauigkeit im Angriffsspiel. Doch in der 80. Minute sorgte Fede Valverde für den erlösenden Führungstreffer. In der Nachspielzeit machte Marco Asensio mit einem Traumtor alles klar.

Kopenhagen - Sevilla 0:0

Der FC Kopenhagen hat sich einen Punkt gegen den FC Sevilla erkämpft. Ein höhepunktarmes Spiel fand mit einem torlosen Remis ein gerechtes Resultat. Beide Teams müssen weiter auf ihren Auftaktsieg warten.

Manchester City - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Erling Haaland erzielte das Siegtor für Manchester City gegen sein Ex-Team Borussia Dortmund. Keystone

Dank eines artistischen Treffers von Erling Haaland hat sich Manchester City in der Champions League drei Punkte gesichert. Der norwegische Stürmerstar traf gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund in der 84. Minute sehenswert zum 2:1-Endstand. Auch Nati-Star Manuel Akanji sowie Ilkay Gündogan kamen gegen ihren ehemaligen Verein von Beginn an zum Einsatz.

Beide Teams hatten lange spielerische Magerkost geboten; vor allem die favorisierten «Citizens» fielen lange durch eine frappante Ideenlosigkeit auf. Dortmund stand kompakt und setzte offensiv vereinzelte Nadelstiche. So auch in der 58. Spielminute: Marco Reus fand mit seiner präzisen Hereingabe Jude Bellingham, der per Kopf zur überraschenden Gäste-Führung einnetzte. City blieb spielbestimmend und drängte auf den Ausgleich. Mehr als ein Pfostentreffer durch Haaland war dem Team von Trainer Pep Guardiola zunächst indes nicht vergönnt. Doch 80 Minuten traf John Stones zum Ausgleich – und leitete die späte Wende ein.

Maccabi Haifa - Paris Saint Germain 1:3 (1:1)

Die Israelis starteten beherzt in die Partie gegen das mit klingenden Namen bestückte Pariser Team. So war es keineswegs unverdient, als Tjaronn Chery (24.) per Volley zur zwischenzeitlichen 1:0 Führung traf. Die Pariser-Antwort liess nur 13 Minuten auf sich warten, Kylian Mbappe dribbelt sich an seinem Gegenspieler vorbei und hatte Glück das sein Zuspiel auf Lionel Messi (37.) ankam, der aus kurzer Distanz einnetzte. Nach einer ersten Hälfte auf Augenhöhe liessen Messi und Mbappe ihre individuelle Klasse spielen. Mbappe (69.) traf nach schönem Zuspiel Messis zur 2:1-Führung. Neymar machte in der 88. Minute alles klar und traf zum 3:1-Endstand.

Juventus Turin - Benfica Lissabon 1:2 (1:1)

Der Turiner Neuzugang Arek Milik traf in der 4. Minute nach einem Freistoss per Kopf zum Start nach Mass aus Juve-Sicht. Die Gäste aus Lissabon erhöhten den Druck auf die Juve-Verteidigung kurz vor der Pause und erhielten sogleich, nach Konsultation des VAR, einen Elfmeter zugesprochen. João Mario hämmerte den Ball aus elf Metern zum 1:1 Ausgleich unter die Latte. David Neres (55.) wendet die Partie nach einem Abpraller zum 2:1 aus Sicht der Portugiesen. Der italienische Rekordmeister konnte die Niederlage nicht abwenden und steht nun mit null Punkten aus zwei Spieltagen bereits unter Druck.