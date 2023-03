Champions League Trotz Lapsus von Sommer in der ersten Halbzeit: Der FC Bayern siegt gegen Paris Saint-Germain mit 2:0 und steht im Viertelfinal Paris Saint-Germain scheitert in der Champions League ein weiteres Mal bereits in den Achtelfinals. Die Franzosen verlieren das Rückspiel gegen Bayern München 0:2 und scheiden mit dem Gesamtergebnis von 0:3 aus. 08.03.2023, 22.54 Uhr

Kingsley Coman (Bayern München, links) im Duell mit Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Anna Szilagy / EPA

Einmal mehr war das Pariser Starensemble nicht auf der Höhe, als es am wichtigsten war. Wie im Hinspiel blieben die Franzosen gegen Bayern München ohne Torerfolg, auch mit Kylian Mbappé in der Startformation fiel der launischen Mannschaft von Trainer Christophe Galtier gegen die gut sortierte Bayern-Abwehr wenig ein. Auch die letzte energische Druckphase prallte am deutschen Bollwerk ab.

Stattdessen trafen der Ex-Pariser Eric Maxim Choupo-Moting nach einer Stunde und Serge Gnabry in den Schlussminuten für das Heimteam. Choupo-Moting profitierte von einem Ballverlust von Marco Verratti an der Strafraumgrenze, dem energischen Forechecking von Kingsley Coman und dem einschussbereit aufgelegten Querpass von Leon Goretzka. Gnabry vollendete einen Konter, als die Pariser in der Verzweiflung alle defensiven Absicherungen über Bord geworfen hatten.

Zum zweiten Mal setzte sich Bayern München damit ohne Gegentor durch, zum fünften Mal in den letzten sieben Anläufen scheiterte PSG in der Champions League bereits in den Achtelfinals. So gross die Hoffnungen der Pariser mit dem wieder komplett fitten Mbappé waren, so ernüchternd war das Dargebotene.

Sommers Lapsus

Ein einziges Mal wurden die Gäste in München richtig gefährlich, dank Unterstützung von Yann Sommer. Der Schweizer Nationalgoalie vertändelte nach 37 Minuten im Spielaufbau einen Ball, der das 0:1 aus Sicht der Bayern hätte bedeuten müssen. Vitinha hatte aus zwölf Metern das leere Tor vor sich, weil sein Schuss aber zu wenig scharf war, konnte Matthijs de Ligt in höchster Not auf der Linie retten.

Bayern-Goalie Yann Sommer leistete sich in der ersten Halbzeit zwar einen gröberen Schnitzer, der beinahe in einem Gegentor resultierte. Ansonsten packte der Schweizer aber richtig zu. Anna Szilagy / EPA

Ansonsten blieb Sommer ohne Tadel und kontrollierte Bayern München die schwer enttäuschende Offensive um Mbappé und Messi fast schon mühelos. Zwei zweite Treffer der Gastgeber, ein leicht abgelenkter Kopfball von Choupo-Moting nach 52 Minuten und das 3:0 durch Sadio Mané in der Nachspielzeit, wurden vom VAR aberkannt.