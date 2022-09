Champions League: Noah Okafor so gut wie Cristiano Ronaldo

Fussball So gut wie Cristiano Ronaldo: Der Schweizer Noah Okafor trifft in der Champions League alle 114 Minuten Mit seinem Tor beim 1:1 von Salzburg auswärts gegen Chelsea verbessert der Schweizer Stürmer Noah Okafor seine Torquote nochmals. In der Champions League erzielt er alle 114 Minuten einen Treffer. Damit hat Okafor den Wert von Cristiano Ronaldo erreicht. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 15.09.2022, 12.27 Uhr

Noah Okafor trifft gerne gegen die «Grossen»: Hier jubelt er nach seinem Tor gegen Milan (Salzburg, 06.09.2022). Christian Bruna / EPA

Am Mittwoch erlebten sie bei Chelsea ihr blaues Wunder. Nicht etwa, weil der neue Trainer mit dem zauberhaften Namen Graham Potter die «Blues» zu einer magischen Nacht geführt hätte. Sondern weil Noah Okafor Chelsea mit seinem Tor in der 75. Minute den Sieg entriss und mit Salzburg aus London einen Punkt mitnahm. Der 22-jährige Basler war nach einer Flanke von Junior Adamu schneller am Ball als Chelsea-Captain Cesar Azpilicueta und erzielte das 1:1.

Soeben hat Noah Okafor gegen Chelsea zum 1:1 getroffen (London, 14.09.2022). Kieran Galvin / EPA

Damit ärgerte Okafor eine Woche nach dem Tor gegen Milan einen weiteren «Grossen» und verbesserte nebenbei auch noch seine eigene Torquote im besten Wettbewerb des Klub-Fussballs. In zwölf Spielen in der Champions League traf Okafor fünf Mal. Mit seinen 574 Einsatzminuten kommt er damit auf einen Treffer alle 114 Minuten. Es ist exakt die gleiche Quote, bei welcher auch Champions-League-Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo steht. Superstars wie Neymar (155), Karim Benzema (121) oder Kylian Mbappé (119) erreichen im Moment Okafors Wert nicht. Das alles ist eine Zahlenspielerei, und Äpfel soll man nicht mit Birnen vergleichen. So kommt Okafor auf seine herausragende Torquote über einen Zeitraum von erst 574 Minuten, während Ronaldo in der Champions League fast 16'000 Minuten auf dem Rasen stand.

Mann der wichtigen Tore

Mit seinem Führungstor gegen Bulgarien stiess Noah Okafor für die Schweiz die Türe zur WM-Endrunde auf (Luzern, 15.11.2022). Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Was aber unbestritten ist: Okafor schiesst die wichtigen Tore. In der letzten Saison führte er Salzburg mit seinem Siegtreffer im letzten Gruppenspiel gegen den FC Sevilla in die Achtelfinals der Champions League. Und heuer könnten Okafors Tore die Basis sein, um wiederum in die K.o.-Phase vorzudringen. In den nächsten beiden Spielen trifft Salzburg nämlich auf Dinamo Zagreb, das nominell schwächste Team der Gruppe, während sich die beiden Favoriten Milan und Chelsea gegenseitig Punkte abnehmen werden. Apropos wichtige Tore: Mit solchen wird Okafor auch in der Schweiz in Verbindung gebracht. Im letzten November stiess er im entscheidenden Spiel der WM-Qualifikation gegen Bulgarien mit dem Führungstor die Pforte zur Endrunde in Katar auf.

Wer solche Tore erzielt und in dieser Kadenz trifft - mit dem Tor gegen Chelsea war Okafor im sechsten Pflichtspiel in Serie erfolgreich -, der weckt Begehrlichkeiten. Vor wenigen Tagen bestätigte der Schweizer Spielerberater und Italien-Kenner Gianluca Di Domenico gegenüber italienischen Radio-Stationen, dass Okafor im Sommer auf dem Radar von Napoli gekreist habe. Ausserdem schrieben Medien in Österreich vom Interesse des Premier-League-Aufsteigers Nottingham Forest sowie der Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Okafor ist in Salzburg geblieben, nicht zuletzt auch, weil er hier einen Stammplatz hat. Wenige Monate vor der WM war nicht der Zeitpunkt, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Im nächsten Winter aber wird das Thema bestimmt wieder brandaktuell. Da Okafor in Salzburg einen Vertrag bis 2024 hat, wird er diesen entweder verlängern oder er wird den österreichischen Meister spätestens im Sommer 2023 verlassen.

Auf den Spuren von Haaland und Mané?

Manchester Citys Superstar Erling Haaland startete seine internationale Karriere einst auch in Salzburg. Dave Thompson / AP

Salzburg holte Okafor vor zweieinhalb Jahren für die damalige Klub-Rekordsumme von 11,2 Millionen Euro vom FC Basel. Mittlerweile wird Okafors Wert auf rund 20 Mio. Euro geschätzt - Tendenz steigend mit jedem Tor in der Champions League. Okafors Arbeitgeber ist bekannt für gute Geschäfte. Erling Haaland und Sadio Mané zum Beispiel hatte Salzburg einst für acht beziehungsweise vier Mio. Euro gekauft, um sie später für 20 beziehungsweise 23 Mio. Euro zu verkaufen. Mittlerweile haben die beiden einen Marktwert von zusammen weit über 200 Mio. Euro.

Vielleicht stösst Okafor nie in solche Sphären vor. Vielleicht reicht es nicht einmal zu einem Schweizer Top-3-Transfer - Rekordhalter ist Granit Xhaka (45 Millionen Euro/von Mönchengladbach zu Arsenal) vor Breel Embolo (26,5 Mio./von Basel zu Schalke) und Manuel Akanji (21,5 Mio./von Basel zu Dortmund). Auf Schweizer Top-Niveau ist Okafor aber zumindest in der Champions League bereits angelangt. Kein noch aktiver Schweizer hat in diesem Wettbewerb mehr Tore erzielt als er, zum Rekord von Alex Frei fehlen noch drei Treffer. Und die gleiche Torquote aufzuweisen wie Cristiano Ronaldo ist auch gar nicht mal so schlecht.

