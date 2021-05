FC Luzern FCL-Cupsieger Christian Schwegler: «Dave Zibung und ich festeten am längsten» Im letzten Spiel die Cup-Trophäe zu gewinnen, dieses Märchen konnte FCL-Captain Christian Schwegler am Pfingstmontag schreiben. Für den demnächst 37-jährigen Ex-Fussballer wird im August ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Daniel Wyrsch 25.05.2021, 21.00 Uhr

Christian Schwegler küsst den Pokal, Lucas Alves bestaunt die klassische Trophäe mit dem zurückgetretenen FCL-Captain. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

Nach 20 Jahren als Profi mit 560 Pflichtspielen, 46190 Minuten auf dem Rasen, sieben Toren und 47 Assists ist am Pfingstmontag die Karriere von Christian Schwegler mit dem Cupsieg zu Ende gegangen. «Wie im Märchen ist das», wurde ihm an der Feier des FC Luzern immer wieder gesagt, erzählt der bald 37-Jährige.

Obwohl Christian Schwegler in Österreich mit RB Salzburg sechs Meisterschaften und fünf Pokalsiege feierte, sagt der Ettiswiler:

«Meinen ersten Titel in der Schweiz stelle ich über alles.»

Der mit seiner Familie in Schenkon lebende Ex-Profi von YB und Arminia Bielefeld erklärt, warum: «Der FCL hat in 120 Jahren Klubgeschichte am Montag erst den vierten Titel gewonnen, daran kann man die Bedeutung dieses Cuptriumphs ermessen.»

Genügend Zeit, sich von den Strapazen zu erholen

Der zurückgetretene Captain zählte übrigens zu den Feierbiestern. Schwegler: «Dave Zibung und ich haben am längsten gefeiert. Wir müssen auch nicht mehr vorsichtig sein, konnten festen, ohne Rücksicht nehmen zu müssen.» Sowohl für Abwehrspieler Schwegler wie Torhüter David Zibung gibt es keinen Termin mehr für das nächste Profi­training. «Wir haben genügend Zeit, uns von den Feierlichkeiten zu erholen.» Die meisten anderen FCL-Profis werden am 17. Juni zum Vorbereitungsstart der neuen Saison erwartet.

Christian Schwegler erklärt, wie sie im Mannschaftsbus aus Bern vom Fliegerschuppen her an 10'000 Fans vorbei zu einem Hintereingang des Messegebäudes neben dem Stadion fuhren, um dann um etwa 20.30 Uhr auf dem Balkon vor der begeisterten Fanmasse zu stehen.

«Ich spürte einen Befreiungsschlag für alle – und weiss nicht, wie vielen Leuten ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass wir den Pokal in Luzern präsentieren konnten.»

Die Luzerner Feierbiester Christian Schwegler (links) und David Zibung präsentieren auf der Allmend den 10'000 Fans die Sandoz-Trophäe. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Mai 2021)

Unzählige Gratulations-SMS habe er bekommen. Zeit zur Beantwortung habe er noch keine gefunden. Ein kleiner Seitenhieb gegenüber den Schulterklopfern kann sich der Luzerner Hinterländer nicht verkneifen:

«Eigentlich habe ich nur eine Handvoll Freunde, die Reaktionen sprengten den Kreis bei weitem.»

Erster Job ausserhalb des Fussballs und Juniorentrainer

Im Sommer wird Christian Schwegler erstmals in den letzten 20 Jahren in den Schulferien verreisen: Je eine Woche in Italien und im Tessin hat er mit der Familie geplant. Anfang August fängt er als Sachbearbeiter Rechnungswesen bei der BDO Treuhand in Sursee an. Für den Job hatte er nebenbei eine Schule besucht. Nächstes Ziel ist die Ausbildung zum eidgenössischen Treuhänder. Daneben bleibt «Schwegi» als Trainer der FE14-Junioren dem FCL erhalten.