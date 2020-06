Porträt Sie gehörte zu den besten Curlerinnen weltweit: Das frühere Leben der Möbeldesignerin Christine Urech Christine Urech hatte als Curlerin grosse Erfolge gefeiert. Heute designt sie Möbel und sagt: «Wenn man im Curling auf einem hohen Level angelangt ist, bedeutet das nicht, dass man nie wieder arbeiten muss.» Claudio Zanini 02.06.2020, 05.00 Uhr

Manchmal kommt es vor, dass Christine Urech, 36, von fremden Menschen schräg angeschaut wird. «Kennen wir uns von irgendwoher?», wird sie dann gefragt. Und eigentlich könnte Urech antworten: «Wahrscheinlich kennen sie mich aus dem Fernsehen. Ich bin zweifache Curling-Weltmeisterin.» Aber so funktioniert Christine Urech nicht. Deswegen sagt sie in solchen Situationen so was wie: «Ich glaube nicht, dass wir uns kennen.»

Christine Urech im Domizil ihrer Firma «Niuform» im Luzerner Tribschenquartier.

Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Mai 2020)

Urech stammt aus Lyss, wohnt aber schon lange in Luzern. Seit 2017 spielt sie nicht mehr Curling auf Spitzensport-Niveau. Sie arbeitet in der Möbelbranche. Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Simone Hölzl designt und vertreibt sie ihre eigene Möbelkollektion und bietet Designdienstleitungen an. In einer ehemaligen Spedition im Luzerner Tribschenquartier haben die beiden ihr Büro eingerichtet, das Unternehmen heisst Niuform. An den Wänden hängen Stühle, ein Töggelikasten steht an prominenter Stelle, ein 3D-Drucker fertigt selbstständig ein Modell an. 2012 nahmen Hölzl und Urech bei einem Designwettbewerb teil, sie reichten einen Tisch und sechs Hocker ein. Schon damals waren die verdrehten Beine das Markenzeichen der Möbel. Weil sie den Wettbewerb gewannen, verfolgten sie das Projekt weiter. Wenn Urech über ihre Kollektion spricht, enteilt sie dem Laien schnell einmal. «Sie werden auf einer fünf-achsigen CNC-Maschine im Muotathal hergestellt», hört man sie sagen. Dann zeigt sie auf die Stuhlbeine: «Eine traditionelle Keilverbindung verbindet die Oberfläche mit den Beinen.»

Die verdrehten Beine sind das Markenzeichen der Möbel von Urech.

Manuela Jans-Koch

Das ungewöhnliche Weltmeister-Team

Im hinteren Teil des Büros steckt Urechs Freund Mario Rohner in einem Videocall, seine Firma ist im gleichen Büro beheimatet. Rohner stellt riesige dreidimensionale Objekte aus Karton her, sie werden etwa an Messen eingesetzt. Urech und Rohner haben eine 15-monatige Tochter. Sie ist an diesem Tag zu Hause, betreut von der Grossmutter, die am frühen Morgen von Lyss angereist ist.

Christine Urech hat diese Dringlichkeit an sich, die erklärt, warum sie mit 36 Jahren eine Spitzensportler-Karriere, eine Laufbahn als Trainerin, ein Studium in Industrial Design, eine Familie, eine Firma sowie einen Lehrauftrag an der Hochschule Luzern hat. Das eine abgeschlossen, dass andere brandaktuell, aber alles im gleichen Leben untergebracht. Wahrscheinlich müsse man vor allem diszipliniert sein, sagt sie. Ein zweites Standbein neben dem Sport war aber auch notwendig, denn in der Schweiz kann niemand allein vom Curling leben. Sie sagt: «Wenn man im Curling auf einem hohen Level angelangt ist, bedeutet das nicht, dass man nie wieder arbeiten muss.»

Das Schweizer Team beim WM-Titel 2016: Irene Schori, Binia Feltscher, Franziska Kaufmann, Christine Urech (von links). Jonathan Hayward / AP

Urech spielte im Team Flims von Skip Binia Feltscher. Das war dieses ungewöhnliche Team, das 2014 an die WM nach Kanada fuhr und Gold nach Hause brachte. Ungewöhnlich deshalb, weil die vier Frauen den Sport sehr unverkrampft angingen und vor allem Spass hatten. Deswegen wurden nach dem WM-Titel Stimmen laut, die sagten, die vier Frauen hätten einfach Glück gehabt. Die Kritiker verschwanden umgehend, als sie im gleichen Jahr die EM gewannen. Als sie 2016 nochmals WM-Gold holten, etablierten sie sich endgültig. Feltscher landete auf der Couch im Sportpanorama, für eine kurze Zeit waren die vier Athletinnen mindestens in der Schweizer Sportwelt berühmt.

2017 verabschiedete sich Urech vom Spitzensport und wurde Trainerin. In den letzten drei Jahren coachte sie das Team um Skip Elena Stern vom CC Oberwallis, wo auch die Chamerin Briar Hürlimann mitspielt. Die Equipe holte sich in diesem Jahr den Schweizer-Meister-Titel und reiste im März mit Medaillenambitionen an die WM in Kanada. Die Schweizerinnen waren bereits in Nordamerika, als der Anlass wegen Corona abgesagt wurde. Zwei Monate später teilte Urech dem Team mit, dass sie künftig die Betreuung nicht mehr übernehmen könne. «Ich spürte, dass ich neben Job, Familie und meinem Engagement an der Winteruniversiade nicht mehr so viel Zeit investieren konnte, wie ich wollte. Es ist mir schwergefallen, dies dem Team mitzuteilen.»

Bei den Schweizer Meisterschaften in diesem Jahr gewann das Team Stern den Titel. Gecoacht wurde die Equipe bis vor kurzem von Christine Urech (hinten links). Céline Stucky

Container voll Curling-Material

Doch wie so oft im Leben von Christine Urech treten sogleich neue Projekte in den Vordergrund, wenn alte verschwinden. In den nächsten Monaten wird sie durch die Winteruniversiade (21.–31. Januar 2021) beansprucht werden. Sie ist topmotiviert, wie immer. Sie sagt: «Ich freue mich auf einen tollen Sportanlass mit vielen Emotionen.» Als Competition Managerin wird sie die Durchführung des Curling-Turniers in Engelberg leiten. Die Vorarbeiten laufen derzeit so weiter, als könnte man im kommenden Januar grosse Veranstaltungen wieder durchführen. Momentan geht es darum, beim Weltverband Materialbestellungen aufzugeben. Der Verband sendet dann Container voll Curling-Material in die Schweiz. Urech sagt: «Der Sport liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Deshalb habe ich vor drei Jahren das Engagement bei der Winteruniversiade angenommen.»

Wenn sie im nächsten Januar in der Eishalle in Engelberg im Einsatz steht, könnte es wieder passieren: Dem einen oder anderen wird dieses Gesicht irgendwie bekannt vorkommen.