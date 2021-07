HANDBALL Handball-Coach Gwerder vor der EM: «Wir wollen auffallen» Der Muotathaler Damian Gwerder führt die U19-Handballerinnen als Trainer an die EM-Endrunde in Slowenien. Ein historischer Moment. Stephan Santschi 08.07.2021, 06.05 Uhr

«Eine Riesensache für den Schweizer Handball.» So umschreibt Damian Gwerder die Affiche der Europameisterschaft der U19-Juniorinnen, die vom 8. bis 18. Juli in Slowenien stattfindet. Noch nie hat sich nämlich ein weibliches Nationalteam des Schweizerischen Handballverbands für eine Endrunde qualifizieren können. Gelungen ist ihr dies vor zwei Jahren mit dem Sieg an der U17-B-EM in Georgien.

U19-Talenttrainer Damian Gwerder hat mit seinem Frauenteam in Slowenien einiges vor. Christian Herbert Hildebrand (Zug, 20. Januar 2018)

Damian Gwerder war damals der Assistent von Chefcoach Jürgen Fleischmann, jetzt steht der Muotathaler in der Hauptverantwortung. «Wir möchten uns in Slowenien von unserer besten Seite zeigen. Wir wollen handballerisch auffallen», betont er.

16 Teams sind insgesamt gemeldet, Gegner der Schweiz in der Gruppe A sind Gastgeber Slowenien, Deutschland und Dänemark. Gwerders Auswahl tritt als Aussenseiterin mit Ambitionen an. «Unsere Gruppe ist sehr stark, trotzdem kann alles passieren. Wenn wir uns gut verkaufen, liegt ein Platz in den Top 2 drin.» Sollte dies nicht gelingen, können die Schweizerinnen in den anschliessenden Klassierungsspielen noch immer das Minimalziel erreichen. «Wenn wir es in die Top 12 schaffen, sind wir 2022 an der U20-WM dabei.» Dies wäre umso mehr eine Befriedigung, da die U18-WM im letzten Jahr, für die sich die Schweiz dank dem Erfolg in Georgien ebenfalls qualifiziert hatte, wegen den Coronamassnahmen abgesagt worden ist.

Die Zentralschweiz prägt das Kader

11 Spielerinnen und damit ein Grossteil des 17-köpfigen EM-Kaders waren letzte Saison beim LK Zug (7) und bei den Spono Eagles (4) engagiert. Im Rückraum zieht Nottwils Spielmacherin Ana Emmenegger oder Zugs Zora Litscher die Fäden. Celia Heinzer (Zug) sorgt für Abschlüsse aus dem linken Aufbau, an den Flügeln wirbeln Carmen Jund, Mia Emmenegger (beide Spono) und Kyra Gwerder, im Tor steht Soraya Schaller (Spono). Als Ergänzungsspielerinnen stehen Emma Bächtiger, Norma Goldmann, Sina Hess und Lynn Schürmann (alle LKZ) im Aufgebot.

Debora Annen hat keine Lust mehr

Des Weiteren zählen Linkshänderin Malin Altherr und Kreisläuferin Tabea Schmid vom LC Brühl aus St.Gallen zu den Leistungsträgerinnen, die wie Heinzer schon Einsätze im A-Nationalteam absolviert haben. «Die Spielerinnen kommen unglaublich gut miteinander aus, sie sind in den letzten Jahren zusammengewachsen», schwärmt Gwerder. Nicht mehr dabei ist die Arther Kreisläuferin Debora Annen, die vor zwei Jahren an der B-EM noch ins Allstar-Team berufen worden war. «Sie verlor wegen vieler Verletzungen den Spass am Handball und hat aufgehört.»

«Dann gewinnen wir keinen Blumentopf»

Die stabile 6:0-Deckung ist das Prunkstück des U19-Nationalteams, der Angriff hingegen löst bei Gwerder zuweilen Sorgenfalten aus – so wie zuletzt beim Vorbereitungsturnier in Ungarn. Mit dem Sieg gegen Russland (28:27), der knappen Niederlage gegen Holland (21:22) und der Schlappe gegen die Topnation Ungarn (29:41) erreichte die Schweiz zwar respektable Ergebnisse, «in der Offensive unterliefen uns aber viel zu viele Fehler», so Gwerder. Auf diesem Niveau würden solche Unzulänglichkeiten sofort bestraft. Hier mache sich die grosse Pause bemerkbar, seit eineinhalb Jahren hatte sein Team nicht mehr in dieser Zusammensetzung trainiert und gespielt. «Machen wir an der EM wieder so viele Fehler, dann liegt für uns nicht mal der Gewinn eines Blumentopfs drin», stellt Gwerder klar. In Tenero gab sich das U19-Nationalteam seit Sonntag den Feinschliff, am Mittwochmorgen begab es sich im Bus in Richtung Slowenien. Heute steht gegen Deutschland das erste EM-Spiel auf dem Programm.

Juniorinnen, U-19-EM in Slowenien. Gruppe A: Deutschland – Schweiz (Do 8. Juli, 19 Uhr). Schweiz – Dänemark (Fr 9. Juli, 19 Uhr). Slowenien – Schweiz (So 11. Juli, 21 Uhr); alle Spiele live auf ehfTV.com.