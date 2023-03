Wie Swiss Olympic 50 Millionen Franken an den Sport verteilt

Corona-Gelder Wieso 222 Projekte von 50 Schweizer Sportverbänden zwei Anläufe benötigten, um an die 50 Millionen zu kommen Der Bundesrat unterstützt den Schweizer Sport grosszügig mit Geldern zur Revitalisierung. Das Sportsystem soll dadurch in Zukunft krisenresistenter werden. Doch der Weg zu den 50 Millionen ist für die Verbände gar nicht so einfach. Das sorgt für Irritationen. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 27.03.2023, 18.00 Uhr

Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl, Sportministerin Viola Amherd und Baspo-Direktor Matthias Remund (v.l.) an einer Pressekonferenz rund um die Finanzhilfen für den Schweizer Sport. Keystone

Endlich. In diesen Tagen haben die ersten von 222 eingereichten Projekte alle drei Prüfinstanzen passiert und wurden von der Geschäftsleitung von Swiss Olympic genehmigt. Nun fliesst erstmals Geld aus dem 50-Millionen-Topf der Revitalisierungsmassnahmen.

Seit das Parlament diesen Betrag vor gut 14 Monaten genehmigte, wurde viel diskutiert und haben sich einige geärgert. Nicht immer zurecht. Denn die Abläufe der vergangenen Wochen sind auch exemplarisch dafür, mit welchen neuen Realitäten und Standards der Schweizer Sport im Zusammenhang mit den Stabilisierungsmassnahmen rund um die Corona-Pandemie konfrontiert ist.

Der Bund hat den Sport während dieser Zeit grosszügig unterstützt. Insgesamt flossen rund 500 Millionen Franken – so viel Geld wie nie zuvor. Die 50 «Revitalisierungs-Millionen» waren ursprünglich gedacht für Schäden am Sportsystem, die wegen Corona im Jahr 2022 passieren. So wie dies bereits in den zwei Jahren zuvor gehandhabt wurde.

Sehr schnelle Umsetzung - zu schnell?

Doch nach der schnellen und nachhaltigen Rückkehr des öffentlichen Lebens im Frühjahr des vergangenen Jahres gelang es – notabene im Vergleich zu anderen Branchen ziemlich exklusiv –, dass der Bundesrat am 7. Juli 2022 diese Gelder für Massnahmen zugunsten eines zukünftig stabileren Systems im Schweizer Sport bewilligte.

Bereits am 13. Juli wurde mit dem Bundesamt für Sport eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet und die Sportverbände über die Rahmenbedingungen informiert. Diese reichten danach bis zum Meldeschluss am 31. Oktober insgesamt 257 Projekte ein. Kein einziges konnte damals genehmigt werden. Die Konzepte entsprachen nicht der geforderten inhaltlichen oder formellen Qualität. Sie mussten präzisiert und besser dokumentiert werden.

Dass die Pläne zurück an den Absender gingen, hatte einen erkennbaren Grund. Swiss Olympic nahm im Bestreben nach rascher Unterstützung die Umsetzung des Projekts sehr schnell in die Hand. «Im Nachhinein gesehen vielleicht etwas zu schnell», sagt CEO Roger Schnegg. Denn mit der Eingabe der ersten Vorhaben wurde klar, dass die Rahmenbedingungen für eine Bewilligung detaillierter definiert werden mussten.

Aufgebot für Sportverbände fünf Tage vor Weihnachten

Dies geschah durch das Baspo mit «erläuternden Kriterien» erst am 5. Oktober. Und selbst dieses Arbeitspapier bedurfte danach einer weiteren «Schärfung», so wie auch die Vereinbarung zwischen Baspo und Swiss Olympic über die Verwendung der Gelder sowie die Abläufe. Aufgrund von «Erkenntnissen bei der Bereitstellung der Prozesse und Strukturen zur Gesuchsprüfung» wurde diese am 12. Dezember angepasst.

Die Aufgabenstellung war anspruchsvoll und für die exakt 50 Sportverbände, die letztlich Projekte einreichten, weitestgehend Neuland. Mit den Revitalisierungsgeldern soll dank innovativen Massnahmen dafür gesorgt werden, dass die eigene Sportart für eine nächste fundamentale Krise besser gewappnet ist. Dabei geht es im Kern um widerstandsfähigere Organisationen und Strukturen. So die allgemeine Formulierung.

Im Detail sieht das wie folgt aus: Der Covid-Bezug muss mittels nachvollziehbarer konkreter und überprüfbarer Beispiele und wenn möglich datengestützt dokumentiert werden.

Detaillierter Schlussbericht für jedes der 222 Projekte

Dazu gibt es eine lange Liste von Ausschlusskriterien – so etwa den Einsatz von bestehendem Personal, die Weiterführung von bisherigen Projekten oder Veranstaltungen und die Subvention aus anderen staatlichen Töpfen. Alle eingereichten Projekte müssen bis Ende Oktober 2024 umgesetzt und anschliessend der Erfolg der Massnamen mittels Schlussberichtes an Swiss Olympic und Baspo dokumentiert sein.

Die Sportorganisationen wurden am 20. Dezember nochmals durch Swiss Olympic gebrieft und erhielten danach eine neue Frist bis 31. Januar 2023 für die Überarbeitung der Konzepte. Definitiv sind es nun 222 Projekte, die zuerst von Swiss Olympic sowie einem externen Gutachter kontrolliert werden, bevor auch das Baspo eine Stellungnahme dazu abgab. Erst nach dieser dreifachen Zustimmung kann die Geschäftsstelle des Dachverbands die einzelnen Projekte bewilligen, was in diesen Tagen passiert.

Ein Anteil an den 50 Millionen fliesst an Swiss Olympic selbst. Maximal 2 Millionen, um die Aufwände zur Prüfung zu finanzieren, höchstens 3 Millionen für Projekte wie etwa den Olympiapark. Die Mitgliedsverbände ihrerseits haben basierend auf einem Verteilschlüssel einen maximalen Betrag zugute. Nichtverteiltes Geld geht in einen Topf und kann in einer zweiten Verteilrunde mit Beschluss des Exekutivrats für weitere Projekte eingesetzt werden.

Strenge Kontrolle als Lehre aus den Corona-Jahren

Für Kritik bei den Sportorganisationen sorgte neben der anfänglichen Rückweise auch die Verpflichtung der renommierten Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard zur Kontrolle der Projekte. Für Roger Schnegg ist dieses Vorgehen jedoch alternativlos.

Zum einen müssen die Bewilligungen von Swiss Olympic stichhaltig begründet und absolut plausibel sein. Und nach Abschluss der Projekte wird neben dem Baspo auch die Eidgenössische Finanzkontrolle die Wirksamkeit prüfen. Sollte diese nicht erreicht werden, drohen Rückforderungen. «Ein solches Szenario wollten wir unbedingt vermeiden», sagt Roger Schnegg. Dies sei ein wichtiges Learning im Umgang mit den Covid-Finanzhilfen.