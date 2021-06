Sport Nicole Heer wechselte vom Fussball zum Crossfit und sagt: «Sündigen bei der Ernährung ist erlaubt, aber mit Mass» Einst träumte Nicole Heer (29) von einer Karriere als Profi-Fussballerin. Nun bläst sie im Crossfit zum Angriff auf die Weltspitze. Die ehrgeizige Luzernerin arbeitet als Polizistin. Philipp Zurfluh 07.06.2021, 18.18 Uhr

Seil springen, Kurz- und Langhanteln stemmen, Medizinbälle werfen, im Handstand laufen, Klimmzüge machen: Möglichst viele Wiederholungen in einer vorgegebenen Zeit sind gefragt. Und sogleich folgen die nächsten Übungen. Die Erholungsphase ist kurz, die Belastung hoch. Die Muskeln schmerzen, Schweiss tropft auf den Boden, das Herz pumpt.

Crossfit lässt die fittesten Sportler nach kräfteraubenden Trainingseinheiten in sich zusammensacken. Zu den Crossfittern gehört Nicole Heer. Die Luzernerin widmet fast täglich bis zu zwei Stunden dem «härtesten Training der Welt».

In dieser Atmosphäre fühlt sich Nicole Heer (29) wohl: das Crossfit Pilatus in der Stadt Luzern. Bilder: Dominik Wunderli (1. Juni 2021)

Physisch und mental an die Grenzen gehen, diese ausloten, sich überwinden, neue Ziele setzen. Daran findet die 29-Jährige Gefallen. Sie sagt:

«Ich habe nie Motivationsprobleme, weil mir das Training unglaublich viel Spass macht.»

Nicole Heer ist eine selbstbewusste, ehrgeizige Sportlerin, die genau weiss, was sie will. Oft trainiert sie im Crossfit Pilatus an der Sentimattstrasse in Luzern. Nicht in einem herausgeputzten Fitnesscenter, sondern in einer ehemaligen Lagerhalle, die als Werkstatt und Atelier diente und vor ein paar Jahren zu einem 250 Quadratmeter grossen Treffpunkt für Crossfitterinnen und Crossfitter umfunktioniert wurde.

Die ehemalige NLA-Fussballerin und Beachsoccerin Nicole Heer ist europaweit eine der erfolgreichsten Crossfitterinnen.

Das Studio, die sogenannte «Box», versprüht Industriecharme. Zwischen Reckstangen, Schaukelringen und Medizinbällen. Diese Atmosphäre behagt Heer. «Hierhin komme ich immer gerne. Jedes Training nehme ist für mich Motivation und Herausforderung zugleich.» Schwitzen für ein gutes Lebensgefühl.

Fussball und Beachsoccer haben sie zu wenig gefordert

Die ambitionierte Crossfitterin hatte seit eh und je ein klares Ziel vor Augen. Als Kind und Jugendliche strebte sie nach einer Fussball-Profikarriere. «Ich wollte die Beste auf der Welt werden», erinnert sie sich. Sie war Teil der U17- und U19-Nationalmannschaft, spielte in der Nationalliga A und gehörte später auch dem Kader der Beachsoccer-Nationalmannschaft an. Doch sie fühlte sich zu wenig gefordert. «Nach einem Fussballtraining hatte ich oft noch zu viel Energie», sagt Heer.

Durch Zufall entdeckte sie das Crossfit. Mit einer Kollegin nahm sie 2014 an einem Einführungskurs teil – in der Fussball-Bekleidung.

«Während meine Kollegin nach dem Probetraining das Handtuch warf, war ich Feuer und Flamme.»

Einige Jahre war Crossfit nur ein wöchentliches Ausgleichstraining, sozusagen als Nebenbeschäftigung. Doch dann hatte Heer keine Lust mehr auf Fussball. Seit 2018 widmet sie sich voll und ganz dem Crossfit. Mehrmals pro Jahr nimmt sie an Wettkämpfen teil. Und das sehr erfolgreich: Vor kurzem hat sich die Luzernerin an den Crossfit Games als 60. von über 100'000 Teilnehmerinnen für den Halbfinal qualifiziert. Die Crossfit Games sind ein Event, an dem sich die besten Athleten der Welt miteinander messen. Die Teilnehmer müssen verschiedene Übungen absolvieren. Die Standards (Gewicht, Anzahl, Zeit) sind vorgegeben. Schiedsrichter bewerten die Ausführungen.

Gewichte heben und dazu lachen – Nicole Heer kann das.

Eigentlich hätte der Halbfinal am Wochenende in einer grossen Arena in Berlin über die Bühne gehen sollen. Wegen Corona findet das Kräftemessen um Ruhm und Ehre online statt. «Die Anfeuerungsrufe der Zuschauer hätten uns zusätzlich angespornt», bedauert Nicole Heer. Nun senden die Athleten ein Video mit Übungen in verschiedenen Disziplinen ein. Für Nicole Heer ist vor allem das Unvorhersehbare so reizvoll. Unvorhersehbar deshalb, weil die verschiedenen Disziplinen erst kurz vor dem Wettkampf bekanntgegeben werden. «Ich visiere die Top 15 an», lautet ihre Zielvorgabe.

Parallelen zwischen Trainings- und Berufsalltag

Ihr Hobby lasse sich gut mit ihrem Beruf als Polizistin vereinen, findet Nicole Heer. Wenn sie nachts arbeite, finde sie tagsüber Zeit für Crossfit. Sie sieht bei ihrem Beruf Parallelen zu ihrer Freizeitbeschäftigung. Auch dort geschehe ab und zu Unvorhersehbares. «Man muss im Kopf für jede Situation bereit sein. Crossfit wirkt sich auch auf meinen Alltag aus. Es stärkt die Körperhaltung und fördert ein selbstbewusstes Auftreten.»

Obwohl sie sich an einem strukturierten Plan orientiere, halte sie nicht jede einzelne Kilokalorie tabellarisch fest. «Sündigen ist erlaubt, aber mit Mass», sagt sie und schmunzelt. «Es dürfen auch mal ein Raclette oder Fajitas auf dem Speiseplan stehen.»

Crossfit soll ein Hobby bleiben, Heers Ehrgeiz ist aber ungebrochen. «Ich fordere extrem viel von mir. Geht nicht, gibt’s nicht.» Doch für sie ist klar: ehrgeizig ja, verbissen nein. Die Leichtigkeit und den Spass will sie stets beibehalten. Im November soll es nach Australien an die WM gehen. Aber es bleibt nicht ihr einziges Ziel: «2022 möchte ich die fitteste Polizistin der Welt werden.» 2021 war sie die zweitfitteste Polizistin. «Es ärgert mich, dass ich nicht schon dieses Jahr gewonnen habe.» Eine Aussage, die Nicole Heers Charakter widerspiegelt. Ehrgeiz ist ihr Antrieb, um über sich hinauszuwachsen und Höchstleistungen zu erbringen.