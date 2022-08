Cham unterliegt im Cup Schweizer Meister Zürich

Schweizer Cup Cup-Spannung im Eizmoos bald reizlos: Cham unterliegt dem FC Zürich Keine Überraschung in Cham: Die Zuger verlieren gegen den Schweizer Meister FC Zürich 0:4 (0:2). Cham-Trainer Roland Schwegler kritisiert auch einen Penaltyentscheid. Turi Bucher Jetzt kommentieren 21.08.2022, 21.07 Uhr

Die Spieler des FC Zürich beim Warm-Up. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Die Spieler des FC Zürich (links) und des SC Cham betreten das Spielfeld. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Chams Simon Tschopp (links) gegen Jonathan Okita. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Zürichs Fidan Aliti (rechts) klatscht mit 1:0-Torschütze Aiyegun Tosin, zweiter von links, ab. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Zürcher Jonathan Okita (rechts) gegen Chams Nico Siegrist. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Jan Loosli vom SC Cham (zweiter von rechts) foult FC Zuerichs Wilfried Gnonto im Strafraum. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Zürcher Spieler Wilfried Gnonto verschiesst einen Elfmeter. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Chamer Anthony von Arx (links) gegen FC Zürichs Bledian Krasniqi. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Elfmeter glückte: Der Zürcher Aiyegun Tosin erzielt das Tor zum 2:0. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Chamer Jan Loosli (mitte) beschwert sich bei Schiedsrichter Mirel Turkes über einen gepfiffenen Elfmeter. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Chamer Diogo Costa (links) gegen FC Zürichs Fabian Rohner. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Wilfried Gnonto vom FC Zürich (links) gegen SC Chams Marin Wiskemann. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Der Zürcher Trainer Franco Foda gibt seiner Mannschaft Anweisungen. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Cham, 21. August 2022) Der Chamer Spieler Simon Tschopp (links) und sein Torhüter Anthony von Arx (rechts) gegen FC Zürichs Jonathan Okita. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Die Zürcher Fans waren präsent im Chamer Eizmoos. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Cham, 21. August 2022) Der Zürcher Spieler Marc Hornschuh (mitte) gegen SC Chams Fabio Solimando. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Ein Selfie darf sein: Der Zürcher Spieler Wilfried Gnonto posiert mit einem Fan. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) FC Zürichs Aiyegun Tosin (links) bejubelt sein Tor zum 4:0 mit den Fans. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Ivan Santini vom FC Zürich (rechts) gegen SC Chams Jan Loosli. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Die Zürcher Spieler bejubeln ihren Sieg über den SC Cham. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Au ein Foto mit Wilfried Gnonto, dem Spieler des FC Zürich... Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Cham, 21. August 2022) ...und noch mehr Fans. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Cham, 21. August 2022) Cham-Goalie Anthony Von Arx kassiert das Tor per Penalty zum 2:0. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Cham, 21. August 2022) Aiyegun Tosin bejubelt sein Tor zum 2:0. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Wilfried Gnonto hadert mit seiner Chancenauswertung. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Cham, 21. August 2022) Jonathan Okita vom FCZ spielt einen Eckball. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) Fabio Niederhauser (links) gegen Wilfried Gnonto. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022) FCZ-Trainer Franco Foda (links) und Cham-Trainer Roland Schwegler. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Cham, 21. August 2022)

Ein Stadionrekord mit 3500 Zuschauern im Eizmoos, aber keine Cup-Sensation: Cham hätte gegen den FC Zürich auch höher als 0:4 verlieren können, war andererseits aber das eine und andere Mal sehr nahe am 1:2-Anschlusstreffer dran. Doch die grosse Überraschung, den Schweizer Meister in der 1. Hauptrunde aus dem Cup-Wettbewerb zu werfen, sie war nie richtig greifbar, während neunzig Minuten nie realistisch.

Die drei FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin, Wilfried Gnonto und Jonathan Okita wirbelten von Beginn weg, es wurde schnell deutlich: Das wird in der Abwehr der Chamer ein schwieriger Job für Tschopp, Thöni und Co. In der 14. Minute schickte Gnonto auf der rechten Seite Fabian Rohner steil, und Rohners Hereingabe landete bei Aiyegun Tosin. Der Nigerianer schoss erbarmungslos aus sechs Metern Distanz zum 1:0 für den Schweizer Meister ein.

Cham steigert sich – aber das Tor kam einfach nicht

Der italienische Nationalspieler Gnonto schoss dann in der 34. Minute einen Foulpenalty wieder steil...übers Tor. Der nächste Foulpenalty für den FCZ in der 40. Minute war sehr umstritten, denn der Chamer Verteidiger schien am Boden liegend den Ball zu spielen. Diesen zweiten Strafstoss vermochten die Zürcher aber zu versenken, und zwar durch Tosin zum 2:0.

Damit war die Vorentscheidung im Cupduell Promotion League gegen Schweizer Meister gefallen, war die Cup-Spannung im Chamer Stadion Eizmoos bereits etwas reizlos geworden. FCZ-Star Gnonto vergab kurz vor der Pause alleine vor Cham-Keeper Anthony von Arx fahrlässig die 3:0-Führung.

Nun, die Zürcher liessen nach der Pause nach, die Zuger steigerten sich. Das im Vergleich mit dem FCZ drittklassige Team suchte nun eifrig den Weg in den Zürcher Strafraum. Und Cham hatte tatsächlich Möglichkeiten, das 1:2 zu erzielen. Diogo Costas Versuch wurde geblockt (52.); Fabio Solimandos Kopfball landete an der Latte (60.); Manuel Fäh schoss aus kürzester Distanz darüber (74.). Doch so lange dieser Anschlusstreffer nicht fallen wollte, so lange wurde das Spiel auch nicht mehr richtig reizvoll, spannend oder gar dramatisch. Der Meister aus Zürich agierte nach einer Stunde etwas bieder, (vorläufig) ziemlich verwaltend. Weil die Chamer am Schluss dann auch irgendwie am Ende ihrer Kräfte waren und kaum noch Akzente zu setzen vermochten, erhöhte der Meister in der 86. (Krasniqi) und 90. Minute (Tosin zum dritten Mal) auf 4:0.

Chams Trainer Roland Schwegler sagte nach der Partie, als viele Jugendliche den Eizmoos-Rasen zwecks Trikot-Jagd bereits «gestürmt» hatten: «In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt. Der Penaltyentscheid vor dem 2:0 war falsch, mein Spieler hat klar auf den Ball gespielt. Nach der Pause sind wir mutiger aufgetreten. Aber wenn man fünf bis sechs Chancen für ein Tor hat, dann sollte man halt irgendwann eine davon verwerten.»

Zürichs Chefcoach Franco Foda meinte: «Wir sind im Vergleich mit dem Spiel im Europacup vom letzten Donnerstag mit zehn neuen Spielern angetreten. Unser Auftritt war seriös und engagiert. Ja, Cham hat nach der Pause alles versucht, um nochmals heranzukommen. Aber nur schon aufgrund der Torchancen in der ersten Halbzeit hätten wir noch höher gewinnen können.»

Und Chams Captain Fabio Niederhauser analysierte: «Fehlentscheid beim Penalty hin oder her – wir hätten das 1:2 erzielen müssen, dann wäre es nochmals richtig spannend geworden.»

Cham – Zürich 0:4 (0:2)

Eizmoos. – 3500 Zuschauer (Stadionrekord). – SR Turkes. – Tore: 14. Tosin 0:1. 40. Tosin (Foulpenalty) 0:2. 86. Krasniqi 0:3. 90. Tosin 0:4. – Cham: Von Arx; Tschopp, Niederhauser (84. Wiss), Fäh, Thöni (66. Zimmermann); Loosli, Balaj (84. Pasquarelli); Siegrist, Molliqai (57. Lugo), Costa (57. Solimando); Wiskemann. – Zürich: Kostadinovic; Kamberi, Mets(87. Omeragic), Aliti; Condé (46. Hornschuh); Rohner (46. Hodza), Seiler, Krasniqi; Gnonto (76. Santini), Tosin, Okita (76. Gogia). – Bemerkungen: Cham ohne Follonier, Röthlisberger (beide verletzt) und Miranda (abwesend). Zürich u. a. ohne Marchesano, Dzemaili, Guerrero, Kryeziu und Boranijasevic (alle geschont). 34. Gnonto schiesst Foulpenalty übers Tor. 38. Pfostenschuss Gnonto. 60. Kopfball von Solimando an die Latte. Verwarnung: 75. Loosli (Foul).

