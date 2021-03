Curling Selina Witschonke: «Nach mir wird abgerechnet» Die Sempacher Curlerin Selina Witschonke gewinnt an der Schweizer Meisterschaft mit St.Moritz die Bronze. Stephan Santschi 02.03.2021, 08.28 Uhr

Das Spiel um Platz drei an der Schweizer Meisterschaft Mitte Februar war umstritten, St.Moritz führte gegen Langenthal bis zum 7. End nur mit 3:2. «Angst, dass wir noch verlieren könnten, hatte ich aber nicht. Wir setzten den Gegner konstant unter Druck», erzählt Selina Witschonke. Und tatsächlich: Am Ende resultierte ein 5:2-Sieg, das Team von Trainerin Binia Feltscher-Beeli gewann die Bronzemedaille und mit ihm auch die beiden jungen Athletinnen aus der Zentralschweiz: die 23-jährige Zugerin Raphaela Keiser und eben Witschonke, 22-jährig, aus Sempach.

Die Sempacherin Selina Witschonke (22) will als Curlerin Medaillen auch an internationalen Wettkämpfen gewinnen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 27. Februar 2021)

Auch wenn nur wenig fehlte und die Bündnerinnen wären an Stelle von Oberwallis sogar in den Final eingezogen, so waren sie mit dem Abschneiden letztlich doch zufrieden. «Wir hatten eine gute Woche, haben unser Niveau abrufen können. Ziel war eine Medaille, das haben wir erreicht.» Für Witschonke war es der erste Podestplatz an einer Schweizer Meisterschaft der Elite, bis letztes Jahr war sie noch für den Nachwuchs des VLCC Luzern im Einsatz. 13 Jahre spielte sie bei den Luzernerinnen, gewann 2016, 2017 und 2019 den Titel bei den Juniorinnen. Im letzten Sommer wechselte das Team in die Elite, verstärkte sich mit Keiser und zog nach St. Moritz – «weil in Luzern der Spielbetrieb in der höchsten Liga leider kaum finanziert wird», wie Witschonke erklärt.

Ihr Ehrgeiz hat auch eine negative Seite

Neben Raphaela Keiser (Skip, Second) und Witschonke (Vize-Skip, Fourth) zählen die Lausannerin Marina Loertscher (Lead) und die Zürcherin Elena Mathis (Third) zum jungen Team, das in der Schweizer Curlingszene als Versprechen für die Zukunft gilt. Im ersten Einsatz im letzten August im Schweizer Cup mussten sie sich noch mit Rang vier begnügen, nun gelang an der SM bereits der Vorstoss in die Top 3. Wie gross das Potenzial ist, zeigte die Partie in der siebten von insgesamt neun Runden gegen die späteren Schweizer Meisterinnen aus Aarau um die dreifache Weltmeisterin Alina Pätz. Nach dem neunten End führte St.Moritz mit 7:6, ehe Pätz das Geschehen noch drehte (7:8).

Alina Pätz, Weltmeisterin – für Selina Witschonke sind es Begriffe, an denen sie sich orientiert: «Alina ist tough, mutig, vom Typ her bin ich ihr ähnlich.» Was ihr zu ihrem Vorbild noch fehle, sei die Ruhe. Witschonke selbstkritisch:

«Ich bin sehr ehrgeizig, manchmal zu viel, sodass es ins Negative umschlägt. Wenn ich einen Stein nicht bringe, bin ich teilweise zu hart mit mir, studiere zu lange daran herum.»

Ein Beispiel, wie intensiv sie an einem schlechten Erlebnis knabbern kann, sind ihre letzten Juniorinnen-Weltmeisterschaften 2020, als die Schweizerinnen ihr Rendement nicht abrufen konnten und sich mit Platz fünf begnügen mussten. «Wir hatten es selbst in der Hand und so hart dafür gearbeitet. Daran zurückzudenken, ist für mich heute noch schwierig», erzählt Witschonke. Und so steht Rang drei an der Juniorinnen-WM 2019 neben Bronze an den Olympischen Jugendspielen 2016 als Highlight ihrer bisherigen internationalen Karriere.

Medaillen an EM und WM sind Witschonkes Ziel

Wegen Corona wird es vorderhand keine Turniere mehr geben, mit den Schweizer Meisterschaften ging die Saison bereits wieder zu Ende. Aktuell ist Selina Witschonke in Magglingen in der Sportler-RS und rüstet sich für höhere Aufgaben. «Mittlerweile kann ich auf dem Eis jeden Stein spielen, jetzt geht es noch um die Konstanz. Mein Ziel muss sein, dass ich in jedem Spiel eine Erfolgsquote von 75 Prozent oder mehr erreiche.» Erfolgreich ist eine Aktion dann, wenn der Stein da zu liegen kommt, wo er auch hinsollte. Als Fourth spielt Witschonke dabei jeweils die letzten beiden Steine eines Ends, «nach mir wird abgerechnet», sagt sie mit einem Schmunzeln.

An diesen Druck habe sie sich in der Zwischenzeit zwar gewöhnt, Fortschritte im mentalen Bereich könne man aber immer machen. Ziele hat sie schliesslich noch viele, Witschonke will Schweizer Meisterin werden und auch an Welt- und Europameisterschaften Medaillen gewinnen. Im Fokus stehen auch die Teilnahmen an der Winteruniversiade im Dezember 2021 in Luzern und den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien.