Curling-Hatrrick für Yannick und Briar Schwaller-Hürlimann?

Curling-Traumpaar Dreimal Weltmeister in einem Monat? Briar Hürlimann und Yannick Schwaller stehen vor ihren sportlichen Flitterwochen Es ist eine Art Liebesfusion zweier Curling-Dynastien. Das Ehepaar Briar Hürlimann und Yannick Schwaller vereint legendäre Erinnerungen und eine magische Versuchung.

Im Juli 2022 heiratete das Paar . ZVG

Drei Weltmeistertitel in einem Monat. Für ein Schweizer Curling-Ehepaar durchaus eine realistische Versuchung. Briar Schwaller-Hürlimann spielt am Wochenende bei den Titelkämpfen in Schweden im Team von Skip Silvana Tirinzoni um Gold. Ehemann Yannick Schwaller gehört als Skip der Equipe aus Genf bei der Männer-WM ab dem 1. April in Ottawa zu den Mitfavoriten.

Und zu guter Letzt startet das seit Juli 2022 verheiratete Curling-Traumpaar am 22. April gemeinsam zur Weltmeisterschaft im Mixed-Doubles in Südkorea. Dieses Turnier wird für Yannick Schwaller ohnehin zu einem Familienausflug. In der gleichen Woche werden dort die Titel der Senioren vergeben – mit Vater Christof Schwaller als Vertreter der Schweiz.

Fragt man Curling-Interessierte nach bekannten Namen in diesem Sport, hört man oft «Hürlimann» oder «Schwaller». Briars Vater Patrick Hürlimann war 1988 Olympiasieger als Skip. Yannicks Vater Christof Schwaller und sein Onkel Andreas Schwaller brachten gemeinsam mehrere Medaillen von Grossanlässen nach Hause.

Dank dem Finalsieg an der Schweizer Meisterschaft im Mixed vertreten Briar und Yannick die Schweiz auch gemeinsam an einer Weltmeisterschaft Swiss Curling

Das frisch vermählte Paar ist also die perfekte Fusion der Schweizer Curling-Geschichte. Yannick Schwaller lacht über die Frage, ob diese Hochzeit von langer Hand eingefädelt wurde. Er wisse nicht einmal, ob sein Vater die Botschaft im ersten Moment so richtig cool gefunden habe, «schliesslich waren unsere Väter zu ihrer Zeit Konkurrenten», sagt er schmunzelnd.

Auf ihre Väter angesprochen werden die Beiden auch heute noch. Yannick hört ab und zu die Frage, ob er der Sohn von Christof oder Andreas sei. Briar hat sich früher daran gestört, als «Tochter des Olympiasiegers» betitelt zu werden. Aber je erfolgreicher sie selbst geworden ist, umso seltener kam das vor. «Und heute macht es mich primär stolz.»

Mutter Hürlimann coacht das gegnerische Team

Curling spielt nicht nur im Leben von Yannick und Briar eine dominierende Rolle. Im entscheidenden Spiel um die WM-Qualifikation der Frauen duellierte sie sich mit ihrer Schwester Corrie um den Sieg. Deren Team wird gecoacht von Mutter Janet Hürlimann, einst selbst für Kanada und die Schweiz mehrfache WM-Teilnehmerin.

Der 28-jährige Yannick Schwaller und die 29-jährige Briar Schwaller-Hürlimann sehen die gemeinsame sportliche Liebe als Vorteil. «Wir profitieren davon, dass wir beide Spitzensport auf höchstem Niveau ausüben. Wir können zusammen trainieren und mit der Disziplin fürs Training einfacher den inneren Schweinehund überwinden», sagt die ausgebildete Lehrerin, die neben dem Sport als Lehrerin einer 5./6. Klasse in Lotzwil arbeitet.

Dies sei eine Investition in die berufliche Zukunft, «denn Curling ist eine Randsportart, von der allein man nicht leben kann.» Sie empfinde den Unterricht als Abwechslung und das Eintauchen in eine ganz andere Welt. Ihr Ehemann hat an seine Ausbildung als Hochbauzeichner ein Studium in Betriebswirtschaft angehängt. Er befindet sich aktuell auf der Suche nach einem Teilzeitjob. Etwas im Bereich Marketing kann er sich gut vorstellen.

In der Ehe nicht immer nur über Curling reden

Yannick Schwaller sagt, die Herausforderung in der Beziehung liege darin, «bewusst nicht immer über Curling zu sprechen». Die beiden Schweizer WM-Repräsentanten betonen, dass sie trotz erblicher Vorbelastung nie irgendwelchen Druck spürten, in die Fussstapfen ihrer erfolgreichen Vorfahren zu treten. Briar hat zuerst Eiskunstlauf und Ballett gemacht.

Yannick hingegen war schnell einmal vom Curling-Virus befallen. Er wollte so viele Spiele wie möglich schauen und alles analysieren. «Das hat mir geholfen, früh ein grosses Spielverständnis zu erlangen», sagt Schwaller. Gecoacht allerdings wurde er in seiner gesamten Karriere nie vom eigenen Vater. «Aber über Curling geredet habe ich mit ihm stets sehr gerne».

Quasi zeitgleich mit ihrem privaten Ehegelübde leisteten sie im vergangenen Jahr auch sportlich einen neuen Treueschwur. Briar Schwaller-Hürlimann wechselte ins Team von Silvana Tirinzoni. Weil sie zuvor die Position 4 einnahm und neu die ersten beiden Steine spielt, brauchte sie für ihre Zusage doch eine längere Bedenkzeit.

Fünf Tage am gleichen Turnier, aber einanander nie gesehen

Yannick Schwaller ist froh, dass es mit Genf von Anfang an auf und neben dem Eis so gut harmonierte. Und er konnte eine Aussensicht über sich relativieren. «Ich wurde im alten Team oft als eine harte, dominante Figur wahrgenommen. Jetzt höre ich ab und zu sogar, ich sei zu nett.»

Auch wenn Curling eine gemeinsame Leidenschaft des Liebespaars ist und das Schweizer Männer- und Frauenteam freundschaftlich verbunden ist, so verbringen sie an Turnieren doch wenig Zeit miteinander. «Während der Schweizer Meisterschaft in Genf habe ich Briar nie gesehen», sagt Yannick Schwaller. Umgekehrt schaute sich Briar Schwaller-Hürlimann einige wenige Spiele ihres Partners an. Zum Glück wird ihrem Eheleben nur im Curling der eine oder andere Stein in den Weg gelegt.

So feiern die Schwallers einen Turniersieg. Swiss Curling