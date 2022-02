Der HC Kriens-Luzern strebt gegen Basel den nächsten Sieg an

QHL-Handball «Ich bin im Spiel mega angespannt»: Der Krienser Ramon Schlumpf will gegen Basel die Lockerheit zurückgewinnen Die Handballer des HC Kriens-Luzern können im Heimspiel gegen Basel für ein Novum sorgen. Erstmals in dieser Saison könnten sie zwei Siege hintereinander landen. Stephan Santschi 26.02.2022, 05.00 Uhr

Die Erleichterung im Krienser Lager war gross, als sie vor einer Woche in Bern dank dem Penaltytor von Janus Lapajne in der letzten Sekunde zu einem 28:27-Erfolg kamen. Am Samstag, wenn der RTV Basel in der Krauerhalle gastiert (18 Uhr), bietet sich damit die Chance auf ein Novum, denn noch nie gewannen sie in dieser Saison zwei Spiele in Folge. «Klar wäre es schön, wenn wir eine Siegesserie aufbauen könnten», sagt Flügelspieler Ramon Schlumpf. «Wenn man hart arbeitet, zahlt sich das irgendwann aus. Gefühlt müsste dies schon seit vier Monaten passieren.»

Es wirkt mittlerweile abgedroschen, wenn die Krienser über starke Trainingsleistungen und eine gute Stimmung sprechen, dies aber nicht in positive Spiele ummünzen können. Es ist aber durchaus so, dass sich die Konkurrenz an der Tabellenspitze im Playoff-Viertelfinal nicht den aktuell siebtklassierten HC Kriens-Luzern als Gegner wünscht. «Die Krienser haben mit Blick auf die Lebensläufe der Spieler hinter Schaffhausen die zweitbeste Mannschaft der QHL. Die haben nicht plötzlich vergessen, wie man Handball spielt, ich traue ihnen weiterhin alles zu», sagt etwa Goran Cvetkovic, der Trainer von Titelverteidiger Pfadi Winterthur.

Ramon Schlumpfs Entwicklung veranschaulicht dabei die Situation der ganzen Mannschaft. Der 23-jährige Zürcher ist ein harter Kämpfer, ein fleissiger Arbeiter, verlor am linken Flügel aber den Effekt, den er letzte Saison ausgestrahlt hatte. «Kürzlich sprach ich mit Teamkollege Björn Buob im Fitnesscenter darüber. Vor einem Jahr gingen wir praktisch in jede Halle mit der Überzeugung, dass wir mindestens mit fünf Toren gewinnen, wenn wir einigermassen unser Niveau abrufen», erzählt Schlumpf. «Wenn man auf der Siegesstrasse ist, entwickelt man ein solches Selbstverständnis und löst gleichzeitig beim Gegner Unsicherheit aus.»

Ramon Schlumpf, der Ende 2020 im Schweizer Nationalteam debütiert hatte, verlor in den letzten Wochen sogar den Stammplatz an seinen Konkurrenten On Langenick. «Ich wollte dem Team von Anfang an helfen, konnte ihm aber nicht den gewünschten Impact geben. Vorne verwarf ich zu viele Bälle.» Zuletzt in Bern allerdings spielte der 1,86-Meter grosse Athlet 60 Minuten lang durch und avancierte mit sechs Treffern zum besten Skorer seines Teams – mehr Tore hat Schlumpf noch nie in einem NLA-Spiel erzielt.

Mindestens Platz sechs ist in Reichweite

Sein Rezept, wen wundert’s: harte Arbeit. «Ich mache zu Hause zusätzliche Stabilisationsübungen, gehe laufen. Zudem schaue ich mir meine Einsätze und jene des Gegners auf Video noch genauer an.» Sein Eindruck: «Ich bin im Spiel mega angespannt. Dabei ist Handball doch der grösste Plausch, den ich haben kann.» Mit Blick auf die ganze Mannschaft wünscht sich der angehende Architekt vor allem eine Umgestaltung des Krienser Angriffsspiels. «Wir haben zu viele Einzelaktionen, oft weiss der Teamkollege nicht, was passiert. Daraus resultieren dann technische Fehler und Fehlwürfe.»

Fest steht: Mit einem Sieg gegen Basel schafft der HCKL nicht nur erstmals zwei Siege in Serie, sondern bewegt sich auch in der Tabelle in sonnigere Regionen. Um Schaffhausen und Winterthur in den Playoff-Viertelfinals aus dem Weg zu gehen, ist mindestens Platz sechs gefordert – und der ist mit vier Punkten Rückstand auf Bern, das zwei Spiele mehr ausgetragen hat, in Reichweite.