«Der beste Assistent» Der Schwyzer Damian Gwerder übernimmt bei der Handball-Frauen-Akademie noch mehr Aufgaben Die Handball-Frauen-Akademie im OYM in Cham ist gemäss Handballverband ein «Leuchtturm-Projekt» des Schweizer Sports. Der Däne Martin Albertsen leitete bislang das Projekt alleine. Neu bekommt der Schwyzer Damian Gwerder mehr Kompetenzen. Ernesto Piazza 31.08.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein profunder Kenner des Schweizer Frauenhandballs: Damian Gwerder. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Vor rund einem Jahr nahm die Handball-Frauen-Akademie im OYM in Cham mit Cheftrainer Martin Albertsen ihren Betrieb auf. Der Däne ist zugleich auch für die Geschicke der A-Nationalmannschaft verantwortlich. Bisher hatte ihn Damian Gwerder beim Leuchtturm-Projekt des Schweizer Sports, so benennt es der Schweizerische Handballverband, in einem Training pro Woche assistiert. Jetzt wird sein Tätigkeitsfeld in der Akademie jedoch ausgeweitet.

Künftig leitet der profunde Kenner des Frauenhandballs drei wöchentliche Einheiten in eigener Regie. Der Grund: Albertsen ist mit seiner Frau und den beiden Kindern von Zug nach Dänemark umgezogen. Das habe rein familiäre Gründe, sagt er. «Einerseits fand meine Frau dort einen tollen Job, und andererseits sollen unsere Kinder künftig nach dem dänischen System die Schule besuchen.» Dadurch wird Albertsen weniger physisch im OYM präsent sein. «Das heisst konkret: Martin ist rund 60 Prozent, also im Monat in etwa während einer Phase von zwei Wochen vor Ort», bestätigt Ingo Meckes, Chef Leistungssport beim Schweizerischen Handballverband (SHV).

Im Frauenhandball bewegt sich einiges

Der akribische Arbeiter: Martin Albertsen. Anthony Anex/Keystone

Bei Albertsens Abwesenheit ist Gwerder für den sportlichen Part verantwortlich. Er sagt: «Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe und auch darauf, ein wesentlicher Teil eines interessanten Projekts zu sein.» Und weiter erklärt er:

«Ich habe bereits im vergangenen Jahr schon viel von Martin gelernt.»

Zudem beinhalte die Aufgabe eine grosse Chance, sich weiterzuentwickeln. Apropos Weiterentwicklung: Hier bewegt sich beim Schweizer Frauenhandball seit geraumer Zeit einiges. Die A-Nationalmannschaft hat unlängst bei den beiden Playoff-Barrage-Spielen um die WM-Teilnahme gegen Tschechien gezeigt, dass sie gegen höher eingestufte Teams eine Chance besitzt. Weiter setzten sich die U18- und U20-Nationalteams kürzlich bei ihren erstmaligen Teilnahmen an einer Euro in Slowenien respektive Montenegro positiv in Szene.

Das neue Engagement bedeutet für den Muotathaler Primarlehrer, der beim LK Zug bei den U18-Elite-Juniorinnen und dem SPL2-Team auch als Assistenztrainer tätig ist, dass er sein berufliches Pensum ein wenig reduziert. Er sagt:

«Meine Frau übernimmt von mir einige Lektionen.»

Dass er den Lehrerberuf für das Projekt an den Nagel hängen würde, wäre für ihn aber nicht in Frage gekommen. «Dazu bin ich viel zu gerne Lehrer.» Seit dem 8. Lebensjahr wusste er, dass er einmal diesen Beruf ergreifen wolle.

Fokus auf die Euro 2024

Als Lehrer weiss Gwerder, dass es heutzutage immer wichtiger ist, sich weiterzubilden. Deshalb hat er die sich ihm bietende Möglichkeit schnell gepackt. Mit einem Weltklasse-Trainer wie Albertsen zusammenzuarbeiten sei super. Und weil der Muotathaler ebenfalls für die U20-Nationalmannschaft verantwortlich ist, «kennt Damian bereits die Strukturen des Verbandes», erklärt Ingo Meckes. «Das ist eine ideale Konstellation.» Und für Albertsen «ist Damian der beste Assistent, den ich in der Schweiz finden konnte».

Dass die temporäre Absenz von Albertsen ein Nachteil für die sportliche Arbeit in der Akademie sein könnte, verneint der Chef Leistungssport beim SHV. «Martin und Damian tauschen sich permanent aus.» Zudem gibt ein eigens dafür im OYM installiertes Kamerasystem Albertsen die Möglichkeit, jedes Training im Detail anzuschauen. «Die Grobplanung in Form eines roten Fadens steht», so Gwerder. Dieser zieht sich übrigens von der A-Nationalmannschaft bis zu den FU16-, FU18- und FU20-Teams durch. Die Hauptverantwortung im OYM liegt weiterhin bei Albertsen. Bei der Gestaltung der einzelnen Einheiten hat Gwerder jedoch freie Hand.

Das zusätzliche Engagement von Damian sei bei den SPL1-Vereinen ebenfalls abgestützt, betont Meckes. Aktuell ist das Akademie-Projekt vollumfänglich auf die in der Schweiz stattfindende Euro 2024 ausgerichtet. So lange dauert auch Albertsens Vertragsverhältnis mit dem SHV. Nun ist es aber auch so, dass die Qualitäten des Dänen in der internationalen Handballszene hinlänglich bekannt sind. Dazu sagt Meckes jedoch:

«Wenn ich sehe, mit welcher Akribie Martin das Projekt sportlich führt, bin ich sicher, dass er es auch künftig erfolgreich vorantreibt.»

Sie hätten schon einiges erreicht, doch der gemeinsame Weg sei noch nicht zu Ende, erklärt Albertsen. Und der Däne, der bisher schon einige Topteams trainiert hat, bezeichnet seine aktuelle Arbeit als «ein Lebensprojekt».