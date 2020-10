Dan Tangnes über den nächsten EVZ-Gegner: «Lausanne ist so etwas wie eine Wundertüte» Der Eishockeysaison droht wegen Corona das Chaos. EVZ-Trainer Dan Tangnes ist dennoch bemüht, den Fokus auf das sportliche Geschehen zu richten, und den Match am Freitagabend gegen Lausanne. Philipp Zurfluh 16.10.2020, 05.00 Uhr

Eigentlich hätte Dan Tangnes allen Grund zur Freude: Er hat vor kurzem seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert und auch in der Meisterschaft läuft es nach dem Gusto des Norwegers. Drei Spiele, drei Siege. Doch die Stimmung beim 41-Jährigen nach dem gestrigen Eistraining war eine andere. Die Miene ernster, als man es sich vom Charismatiker gewohnt ist. Der Grund: Vier Spieler von Fribourg-Gottéron und drei beim HC Lugano wurden positiv auf Corona getestet. Die Folge sind mindestens fünf Spielverschiebungen. Corona hat die National-League-Klubs fest im Würgegriff.

EVZ-Trainer Dan Tangnes fordert volle Konzentration auf das Spiel gegen Lausanne. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus (Lugano, 9. Oktober. 2020)

«Die Lage sieht ungemütlich aus», sagt Tangnes. Noch vor einigen Wochen tat EVZ-Mannschaftsarzt und Sportmediziner Beat Schwegler gegenüber unserer Zeitung seine Bedenken kund. Bis spätestens im November befürchtete er die ersten Coronafälle in den Mannschaften. Es war eine Frage der Zeit.

Das Thema macht auch vor der Zuger Spielergarderobe keinen Halt. «Natürlich wird darüber jeden Tag gesprochen. Es beschäftigt die Spieler genauso wie den Trainerstaff», so Tangnes. Vor der Gefahr einer Ansteckung sei niemand gefeit. Doch mit Abstandhalten und dem Tragen von Schutzmasken könne man Infizierungen vorbeugen, führt er aus. Die Spieler seien dazu angehalten, auf Besuche in Restaurants und Bars zu verzichten. «Es sind Empfehlungen, die der Klub an die Spieler richtet. Aber schlussendlich haben alle ein Privatleben, ein anderes Umfeld. Jeder muss für sich selber entscheiden, was er verantworten kann.»

Dan Tangnes erwartet Duell auf Augenhöhe

Verteidiger Dominik Schlumpf meint zur aktuellen Debatte: «Ich denke, dass alle genug Verantwortung gegenüber den Mitspielern und dem Klub haben, sich nicht einem unnötigen Risiko auszusetzen.» Das Szenario eines Saisonabbruchs mag sich Dan Tangnes nicht ausmalen. Der Gedanke daran stimmt ihn nachdenklich.

Lieber spricht der Coach über das Heimspiel gegen Lausanne (19.45). Er verlangt von seinen Spielern volle Konzentration:

«Ich bin überzeugt, dass wir zu 100 Prozent den Fokus auf die sportlichen Dinge legen können.»

Er erwartet eine Begegnung auf Augenhöhe. «Lausanne ist so etwas wie eine Wundertüte», so Tangnes. Diese Aussage lässt sich auch an den bisherigen Ergebnissen der Romands ablesen. Wie die Zuger haben sich die Westschweizer neun Punkte erspielt, aber zwei Partien mehr bestritten. «Die Mannschaft ist bestückt mit viel Potenzial, vor allem in der Offensive. Doch sie müssen sich noch an das neue Spielsystem gewöhnen», meint der EVZ-Trainer. Lausanne hat einen radikalen Umbruch hinter sich. Viel Klasse ging verloren. Namhafte Spieler wie Joël Vermin, Tyler Moy (Genève-Servette) und Dustin Jeffrey (SC Bern) gingen zur Konkurrenz und hinterliessen eine grosse Lücke.

Mehr Torgefahr ausstrahlen

Aufgefallen ist der EV Zug in den ersten drei Spielen durch eine harte Zweikampfführung und weniger durch spielerische Leckerbissen. «Es braucht einen guten Mix aus schnellem ­Offensivspiel und konsequenter Abwehrarbeit», fordert Trainer Tangnes. «Wir müssen wieder Charakter beweisen und um ­jeden Puck kämpfen», ergänzt Dominik Schlumpf. Dan Tangnes will heute Abend mehr Offensivaktionen seines Teams. «Ich hoffe, wir werden in den nächsten Partien des ­Öftern mehr als drei Tore ­schiessen.»