Bildstrecke Dank Last-Minute-Tor: FCL schlägt Klaksvik doch noch mit 1:0

In der 2. Qualifikationsrunde der Europa League müht sich der FC Luzern gegen Klaksvik lange ab. Bis Christian Schneuwly die Innerschweizer doch noch erlöst. Das Weiterkommen ist damit aber noch nicht gesichert. Raphael Gutzwiller

Christian Schneuwly bejubelt seinen Treffer zum 1:0. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler)

Szene des Spiels

Es läuft bereits die 93. Spielminute, als Marvin Schulz auf der rechten Seite erneut zu einer guten Abschlusssituation kommt. Zweimal scheitert er am gegnerischen Torhüter, dann springt der Ball zu Christian Schneuwly, der den FCL mit dem späten 1:0 doch noch erlöst.

Ergebnis

Ein hoher Sieg hatte sich der FC Luzern gewünscht. Daraus wird aber nichts, immerhin gibt es einen knappen Erfolg. Und weil man in einer Woche am Nationalfeiertag das schwierige Auswärtsspiel auf den Färöer-Inseln bestreiten muss, zittert der FC Luzern bereits in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League um das Weiterkommen. Dies notabene gegen ein Team, das mehrheitlich aus Halb-Profis besteht.

1. Halbzeit

Wie erwartet, übernimmt der FC Luzern gleich das Spieldiktat gegen den spielerisch limitierten Gegner. In der 4. Minute kommt Pascal Schürpf per Kopf zu einer guten Möglichkeit, trifft aber nur die Latte. Wer sich erhofft, der FC Luzern würde mit schönen Kombinationen in Richtung des gegnerischen Sechzehners kombinieren, wird enttäuscht. Auch weiterhin wird es nur dann gefährlich, wenn der FC Luzern einen hohen Ball in den Strafraum schlug. Beinahe zum Jubeln ansetzen können die FCL-Fans in der 18. Spielminute. Aber wieder ist es nur ein Aluminium-Treffer. Eine Hereingabe von Marvin Schulz wird von einem Färinger an den eigenen Pfosten abgelenkt. Spielerisch überzeugt der FC Luzern in der ersten Halbzeit nicht und schafft es trotz klarem Chancenplus nicht, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Die Luzerner müssen sogar noch glücklich darüber sein, dass sie mit einem 0:0 in die Pause können. Zunächst zwingt Pall Klettskaro FCL-Goalie Müller zu einer tollen Parade, beim anschliessenden Eckball trifft Joannes Danielsen mit dem Kopf die Latte.

2. Halbzeit

Je länger das Spiel dauert, desto dominanter wird der FC Luzern. Die Chancen werden immer mehr und immer besser. Marvin Schulz (53.), Otar Kakabadze (56.) und Idriz Voca (74.) ziehen gefährlich aus der Distanz ab. Auch aus der zweiten Reihe trifft Voca (76.) den Pfosten. Die grösste Chance hat in jener Phase aber zweifellos Blessing Eleke. Der Nigerianer scheitert alleinstehend am färöischen Goalie. Und in der 83. Minute trifft auch noch Otar Kakabdze den Pfosten. Für die Luzerner Spieler, die sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern, wird es langsam zum Verzweifeln. Bis dann Christian Schneuwly doch noch trifft.

Ausgangslage

Seit 2010 ist der FC Luzern sechsmal nacheinander stets in der ersten europäischen Runde ausgeschieden. Gegen Klaksvik von den Färöer-Inseln sind sie jedoch haushoher Favorit. Bei einem Weiterkommen würden sie in der 3. Qualifkationsrunde auf Espanyol Barcelona treffen.