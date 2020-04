Dank Osaka hoch zu Ross 21.04.2020, 18.30 Uhr

Ennetmoos Der frühere Weltklasse-Marathonläufer Viktor Röthlin (Bild) trat 2014 zurück. Heute ist der Obwaldner als Co-Kommentator des Schweizer Fernsehens an Grossanlässen der Leichtathletik im Einsatz – zuletzt an der WM 2019 in Doha. Der gelernte Physiotherapeut ist Inhaber der Firma Vikmotion, die Angebote für Firmen, Privatpersonen und Organisationen im Bereich der Bewegung und Gesundheitsförderung entwickelt. Aushängeschild ist der von ihm initiierte Switzerland Marathon light – ein Halbmarathon um den Sarnersee, der jeweils im September stattfindet. Für den Sportartikelhersteller Ochsner Sport arbeitet Röthlin als «Running Experte».