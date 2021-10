Handball «Dann nehme ich den Hut und gehe»: Goran Perkovac gibt ein Versprechen ab Der HC Kriens-Luzern empfängt am Samstag St. Otmar St. Gallen. Der Druck auf Trainer und Mannschaft steigt. Stephan Santschi 22.10.2021, 15.34 Uhr

Goran Perkovac, Trainer HC Kriens-Luzern. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021)

Es war ein eigenartiger Auftritt des HC Kriens-Luzern vor eineinhalb Wochen. Bei der 31:36-Niederlage gegen Wacker Thun zeigte das Team zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit war die Leistung mut- und kraftlos, nach dem Seitenwechsel aggressiv und entschlossen. Das Verdikt am Ende war allerdings klar, im achten Meisterschaftsspiel der QHL mussten sich die ambitionierten Zentralschweizer bereits zum fünften Mal geschlagen geben. Vor dem Heimspiel gegen St.Otmar St.Gallen am Samstag (18 Uhr, Krauerhalle) liegen sie nur auf Platz acht, bei einer weiteren Niederlage gegen den Tabellennachbarn würde sogar der Anschluss an das Mittelfeld verloren gehen.

Grund genug also, um beim HCKL über die Bücher zu gehen. Eine Krisensitzung soll es gegeben haben, so ist zu vernehmen, auch Grüppchenbildungen im Kader, das aus zehn Schweizern und acht ausländischen Spielern besteht, seien erkennbar. «Wir reden viel, diskutieren konstruktiv», entgegnet Trainer Goran Perkovac, von einer Krisensitzung könne nicht die Rede sein.

«Klar bilden sich Grüppchen, wenn man die Sprache nicht versteht. Doch sie entstehen nicht, weil es nicht läuft oder weil wir uns gegenseitig Schuldzuweisungen machen. So etwas spüre ich überhaupt nicht.»

Im Training sind die Spieler «eine Augenweide»

Das zentrale Problem in seiner Mannschaft sei gegenwärtig das fehlende Selbstvertrauen. Tatsächlich wirkte das Team in den ersten 30 Minuten gegen Wacker Thun (Pausenstand: 14:22) wie schon bei den Kanterniederlagen in Zürich (21:32) und Schaffhausen (15:28) verkrampft, zuweilen sogar teilnahmslos. «Im Spiel haben wir keine Lockerheit. Die Spieler fragen sich, was schieflaufen kann», berichtet Perkovac. Im Training hingegen sei das Auftreten ein ganz anderes.

«Wenn ich sehe, was mein Team da leistet, frage ich mich, weshalb wir nicht zwölf Punkte auf dem Konto haben.»

Diesen Eindruck bestätige ihm Geschäftsführer Nick Christen: «Uns im Training zuzuschauen, sei eine Augenweide», sagt er.

Die Wechsel im Sommer, das Verletzungspech zu Saisonbeginn und die schlechten Resultate stiessen Kriens-Luzern in eine Negativspirale, aus der es sich heraus zu kämpfen versucht. Perkovac erklärt, dass er nun weniger als Trainer, sondern mehr als Psychologe gefragt sei. «Wie ein Pianospieler muss ich bei den Akteuren die richtigen Töne, die richtigen Noten treffen, damit sie im Spiel an sich glauben. Denn im Training befinden sich die Laufbereitschaft, die Aggressivität und die positiven Emotionen nach einer gelungenen Aktion auf einer höheren Stufe.»

Perkovac glaubt an sich und sein Team

Dass der Druck steigt, wenn die Resultate weiterhin ausbleiben, ist Goran Perkovac bewusst, «ohne Druck funktioniert im Leistungssport nichts». Sein Vertrag beim HC Kriens-Luzern läuft bis ins Jahr 2024, eine Auflösung wäre sehr kostspielig. «Wenn ich jedoch das Gefühl habe, dass es am Trainer liegt, dann nehme ich den Hut und gehe.» Die Gespräche mit Geschäftsführer Christen geben ihm aber den Eindruck, dass dieser weiter entspannt sei und wie er selbst an das Team glaube. Es brauche noch etwas Geduld, bis die Neuen eingespielt und integriert seien, «dann wird es funktionieren», ist der 59-jährige Übungsleiter überzeugt. Von einem wegweisenden Spiel gegen die St. Galler am Samstag will er dabei nichts wissen: «Es stehen noch rund 20 Partien aus. Wir brauchen ein, zwei gute Spiele, dann werden wir fast unschlagbar sein.»