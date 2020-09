Darian Males wird wahrscheinlich ein FCL-Topverkauf Seit Monaten ist Darian Males mit Inter Mailand in Verbindung. Die Einigung mit den Italienern steht kurz bevor. Daniel Wyrsch 16.09.2020, 05.00 Uhr

Darian Males (rechts) im Testspiel des FC Luzern auswärts gegen Vaduz.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Vaduz, 13. Juni 2020)

Ein Transfer ins Ausland kann dauern. Das weiss Darian Males, der bereits seit Ende Juni und dem 2:2-Unentschieden zu Hause gegen Servette nicht mehr für den FC Luzern spielen konnte. In dieser Partie erlitt er eine hartnäckige Oberschenkelverletzung – seither wird spekuliert, wann und zu welcher Ablösesumme der 19-jährige Angreifer zu Inter Mailand wechselt.

FCL-Sportchef Remo Meyer soll anfangs sein Veto eingelegt haben, heisst es. Darum sei der Transfer lange in der Schwebe gewesen. Meyer wollte sich dazu nicht äussern. Der 39-Jährige macht das aus Prinzip erst, wenn Verträge unterschrieben sind.

Zum Medizincheck nach Mailand

Mehr als zweieinhalb Monate sind seit dem letzten Match von Darian Males inzwischen vergangen. Seit dem Trainingsauftakt am 19. August ist er beim FCL dispensiert zwecks Suche eines neuen Arbeitgebers. Medial wurden andere Vereine ins Spiel gebracht. Von Atalanta Bergamo war die Rede und auch von Valencia. Am Montag kam dann wieder Bewegung in die Angelegenheit. Gemäss italienischen Medienberichten absolvierte Darian Males gestern Dienstag den Medizincheck in Mailand. Das ist korrekt. Alles deutet darauf hin, dass der 18-fache italienische Meister und dreimalige Champions-League-Sieger Inter Mailand dem jungen Angreifer mit positiven physischen Testresultaten einen Fünfjahresvertrag gibt. Das wird zumindest finanziell eine grossartige Sache für den Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln. Jedoch werden die Mailänder Darian Males vorerst direkt an den Serie-A-Klub FC Genua ausleihen.

Schnell nach oben, Leistung aber noch nicht bestätigt

Die Karriere von Darian Males hat seit dem vergangenen Herbst einen steilen Verlauf genommen. Der technisch versierte Offensivmann debütierte Ende September 2019 im Dress des FC Luzern mit einem Kurzeinsatz beim 1:0-Heimsieg über Neuchâtel Xamax. Er absolvierte schliesslich bis zum erwähnten verletzungsbedingten Aus insgesamt 19 Super-League-Partien, schoss ein Tor und lieferte vier Assists. Die positiven Auftritte konnte er bis dato wegen der Blessur nicht bestätigen.

Nach Jonas Omlin (2018 zu Basel) und Ruben Vargas (2019 zu Augsburg) wird voraussichtlich wieder ein aus der eigenen Nachwuchsabteilung stammender Spieler die Erfolgsrechnung des FC Luzern massiv verbessern: Als Ablöse für Darian Males soll der Super-Ligist dem Vernehmen nach inklusive Boni für zu absolvierende Spiele total 3,5 Millionen Euro erhalten.

Diese Zahl muss jedoch relativiert werden. Denn direkt wird Inter Mailand zirka 2,5 Millionen Euro nach Luzern überweisen. Damit sorgt Darian Males für eine der höchsten Ablösen in der Geschichte des FCL (siehe Grafik). Auf die gleiche Summe ist im Juni 2019 auch Ruben Vargas gekommen. Der ultraschnelle Flügel soll dank der vielen Bundesliga-Einsätze in der Augsburger Startelf noch zahlreiche Boni für den FCL geholt haben. Bei der Ablöse spricht man bei Vargas inzwischen von alles in allem 4 Millionen Euro. Schon mit Fabian Lustenberger konnte Luzern vor 13 Jahren neben den 1,5 Millionen Euro zusätzlich 500000 Euro Boni von Hertha BSC kassieren.