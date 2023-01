Jetzt trifft es Kinder: Sie leiden am meisten unter Schneemangel

Schneemangel Nicht Odermatt oder Feuz: Nein, der Ski-Nachwuchs leidet am meisten unter dem fehlenden Schnee – das sind die Folgen Abgesagte Junioren-Rennen, schwierige Suche nach Trainingsmöglichkeiten: Dass der Winter sich auch aus den Bergen verabschiedet hat, macht dem Schweizer Ski-Nachwuchs schwer zu schaffen. Und alles hofft vor allem auf eines: Schnee, bald. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 06.01.2023, 16.30 Uhr

Weisses Band im Grünen: Skipiste in Wildhaus, Toggenburg. Gian Ehrenzeller / Keystone

Sie hatten noch gehofft, bis Anfang Woche. Vielleicht wird es ja doch noch kalt. Vielleicht fällt plötzlich Schnee. Doch dann mussten Peter Rohner und Yvan von Grünigen sich eingestehen: Es geht nicht, keine Chance.

Und dann taten die beiden, was sie eigentlich um jeden Preis verhindern wollten und was ihnen über die Jahre kaum einmal passiert ist: Sie sagten das Junioren-Skirennen ab, das sie am Wochenende veranstalten wollten, weil ihnen der Schnee fehlte. Der eine, Rohner, in Wildhaus. Der andere, von Grünigen, in Gstaad.

Das sind zwei Flecken im Land, die sonst nicht viel vereint, im Osten der eine, im Westen der andere. Doch sie haben gerade beide das gleiche Problem: Das Wetter spielt verrückt, es ist ein Winter des Wahnsinns in diesen Tagen. Viel zu warm. Viel zu wenig Schnee. Katastrophale Bedingungen für ein Skirennen.

«Wir brauchen eine gewisse Schneedicke für ein faires Rennen, aber die war nicht vorhanden», sagt Peter Rohner, der Präsident des Skiklubs Grabserberg. «Links und rechts der Piste ist es bei uns grün, es ist zu gefährlich für ein Skirennen», sagt Yvan von Grünigen, Rennleiter beim Skiclub Grund, Berner Oberland.

In Wildhaus wären gegen 160 Kinder und Jugendliche angetreten. In Gstaad 150 bis 180. Jetzt ist ihr Skirennen an diesem Wochenende abgesagt. Und so ergeht es vielen Nachwuchsfahrerinnen im Land.

Das wahre Drama spielt nicht in Adelboden

Die ganze Schweiz blickt gerade bang nach Adelboden, ans Chuenisbärgli, wo dieses Wochenende die Weltcup-Rennen stattfinden sollen, Riesenslalom am Samstag, Slalom am Sonntag, ein Highlight des Schweizer Sportjahres.

Das grössere Drama aber spielt sich in diesen Tagen abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit ab. Nicht bei den Grossen, nicht bei Marco Odermatt und Loïc Meillard. Sondern bei den Kleinsten. Sie sind es, die am meisten darunter leiden, dass der Winter einfach so verschwunden ist. Der Ski-Nachwuchs, der dereinst in grosse Fussstapfen treten soll – und in diesen Tagen zu wenig Schnee findet, um sich darauf vorzubereiten.

Wie es derzeit um den Rennkalender der Juniorinnen und Junioren im Land steht, lässt sich am besten auf einer Seite im Internet besichtigen. Dort sind sämtliche Skirennen aufgelistet, die wettkampfmässig in diesem Winter durchgeführt werden. Es hat dort gerade hinter vielen Rennen ein Smiley mit heruntergezogenen Mundwinkeln: Absage. Gerade auf Rennen in mittelhohen Skigebieten trifft das zu, zum Beispiel eben Wildhaus, Gstaad, auch Schwarzsee, Kanton Bern, oder Obersaxen, Kanton Graubünden, die Heimat von Carlo Janka. Besser ist es höher oben in den Bergen: Davos Rinerhorn, Pontresina, Riederalp. Dort finden am Wochenende Junioren-Rennen statt.

Franz Hofer, Swiss Ski. PD

Es ist der Skiverband Swiss Ski, der die Seite mit den Skirennen betreibt, oder genauer: die Kommission für Wettkampforganisation. Der Chef dieser Kommission heisst Franz Hofer, und er sagt, die Situation sei gerade «schwierig, sehr schwierig» sogar, und sie beschäftige ihn schon sehr.

Pro Winter finden auf Schweizer Skipisten um die 600 Rennen statt. Es gibt die Kategorien U11 bis U16 und etwa 5000 Kinder und Jugendliche, die mitfahren. Die ersten Trainings im Skiklub, später die ersten Rennen, in der Region am Anfang, später auch mal etwas weiter weg: So beginnt jede Skikarriere in der Schweiz. «Diese Rennen sind sehr wichtig für die Skination Schweiz, auch ein Marco Odermatt hat einst so angefangen, auf der Klewenalp im Kanton Nidwalden», sagt Hofer.

Der Anfang jeder Ski-Karriere: Marco Odermatt bei einem Juniorenrennen. PD

Die Suche nach dem Trainingshang

Jetzt, Anfang Januar, stehen auf der Klewenalp Skilifte und Sesselbahnen still. Die Pisten sind geschlossen. Die Webcam zeigt weiss-grün gescheckte Hänge. So sieht das gerade in vielen tiefer gelegenen Skigebieten aus – in der Innerschweiz und anderswo. Und das führt zum nächsten Problem, vor dem der hiesige Ski-Nachwuchs gerade steht: Es ist nicht nur mit den Rennen schwierig. Sondern auch mit den Trainings.

Ulisse Delea. zVg

Ulisse Delea ist schon seit vielen Jahren im alpinen Skirennsport unterwegs. Er war 15 Saisons Trainer in den Nationalteams von Swiss Ski und ist seit sechs Jahren als Chef Alpin beim Zentralschweizer Schneesportverband ZSSV tätig. Delea sagt, er habe schon viel erlebt, aber eine Situation wie die aktuelle noch nie. Und das stimme ihn schon nachdenklich. Es sind Sätze, die es in diesen Tagen öfter zu hören gibt in der Ski-Szene.

An einen normalen Trainingsbetrieb ist für viele Innerschweizer Skiklubs gerade nicht zu denken. Sie drängen auf der Suche nach Trainingspisten nun alle nach Andermatt, Engelberg und Melchsee-Frutt, die Skigebiete der Region, in denen die Bedingungen noch Trainings zulassen. Dort werde versucht, die Wünsche so gut wie möglich abzudecken, sagt Delea. «Aber ohne Abstriche geht es nicht», fügt er an.

Das kann für die jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer zum Beispiel weniger Trainingskilometer bedeuten. Oder mehr Slalom- und weniger Riesenslalomläufe, weil das weniger Platz braucht. Auf Dauer, sagt Delea, sollte das nicht so bleiben, diese komplizierten Trainingsbedingungen, die so viel Flexibilität von allen verlangen. Schliesslich ist das Zeitfenster, in dem die Skitalente an sich arbeiten können, nicht ewig offen.

Auch etwas weiter westlich, im Berner Oberland, herrscht gerade Ausnahmezustand. «Wir tanzen auf dem Drahtseil», sagt Thomas Dummermuth, Leiter Breitensport beim Berner Oberländischen Skiverband und ehemaliger Chef des Regionalen Leistungszentrums Haslital-Brienz.

Thomas Dummermuth. zVg

Dummermuth meint den Verteilkampf um die knappen Pistenkilometer, die Skigebiete teilweise lieber für Touristen offen halten, als sie für Trainingsläufe abzusperren. Er meint auch die Renntage, die unter Umständen verloren gehen – und damit auch die Chance, Erfahrungen zu sammeln, ein Gespür für Rennen zu entwickeln und die Taktik, die es zwischen den Stangen braucht.

Droht dem Schweizer Skirennsport gar ein Ausbildungsdefizit, wenn der Winter einfach noch eine Weile ausbleibt, eine technische Lücke, die sich nicht so einfach schliessen lässt?

Der nächste Feuz geht vielleicht zum Eishockey

So weit will Dummermuth nicht gehen. Ihm bereitet etwas anderes Sorgen: dass der Skination Schweiz die Skifahrer abhanden kommen, ganz einfach, weil der Winter aus dem Bewusstsein verschwindet – und damit auch die Lust aufs Skifahren. Er hat festgestellt, dass der Skirennsport es sowieso schon schwerer hat als früher, weil es jetzt mehr Konkurrenz gibt, mehr Möglichkeiten, die freien Stunden auszufüllen. «Der ausbleibende Schnee verschärft das Problem noch», sagt er.

Dummermuth denkt dabei auch an kleine Kinder, die mit ihren Eltern eben nicht mehr Ski fahren gehen, sondern etwas anderes machen. Und er denkt auch an die Jugend in mittelhohen Lagen, an die im Berner Emmental etwa, wo Beat Feuz herkommt. «Wenn es Anfang der 90er-Jahre dort keinen Schnee gegeben hätte und keinen Skilift vor der Haustüre, dann wäre Feuz vielleicht Hockeyspieler geworden», sagt Dummermuth – und meint damit auch, dass im Emmental vielleicht ein neuer Feuz heranwächst, sich in diesen Tagen aber für eine andere Sportart entscheidet, weil Skifahren gerade einfach nicht geht.

In Gstaad sagt Yvan von Grünigen, man werde das Rennen dann schon noch durchführen, gleich mehrfach wiederholt er den Satz, ganz so, als müsste er auch sich selbst überzeugen. Auch Peter Rohner will die beiden Slaloms nachholen, wenn es der Rennkalender zulässt. Überhaupt ist das eine Strategie, über die schon länger und gerade wieder besonders intensiv nachgedacht wird: den Skikalender nach hinten schieben, weil im Frühling die Verhältnisse noch länger Rennen und Trainings zulassen würden. Auch Franz Hofer von Swiss Ski bringt sie ins Spiel.

«Der kommt schon noch», sagt Peter Rohner – und meint den Schnee, natürlich, denn an ihn denken sie alle im Schweizer Skisport. Sie denken an ihn. Hoffen auf ihn. Und sagen sich eben, dass er schon noch komme.

Tatsächlich lassen die Prognosen Anfang nächste Woche auf Schnee bis in tiefere Lagen hoffen. Doch ab Mittwoch steigt die Schneefallgrenze dann auch schon wieder an.

