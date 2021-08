Olympia: Sportmediziner Wegmann erzählt vom Alltag in Tokio

Tokio 2020 «Das Erlebnis ist der grösste Lohn»: Der Luzerner Sportarzt Daniel Wegmann erzählt aus dem Olympia-Alltag Daniel Wegmann ist Arzt in der St. Anna Klinik im Bahnhof Luzern. Aktuell betreut er die Schweizer Athleten in Tokio. Interview: Jule Seifert 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Arzt sind Sie Teil der Schweizer Delegation bei Olympia, wie kommt man zu diesem Job?

Daniel Wegmann: Ich bin Verbandsarzt vom Rudern und Teamarzt von Swiss Ski. Ausserdem bin ich Club-Arzt beim HC Kriens-Luzern. Früher betreute ich die Frauen-Nationalmannschaft im Unihockey. So konnte ich schon grössere Events wie Weltmeisterschaften erleben. 2019 wurde ich gefragt, ob ich bei den Olympischen Spielen dabei sein will.

Was sind Ihre Aufgaben in Tokio?

Wir sind insgesamt vier Ärzte hier. Ein Kollege kümmert sich extern um die Velofahrer, da diese etwas ausgelagert sind. Drei von uns sind im Olympischen Dorf. Wir sind verantwortlich für alle Schweizer Athletinnen und Athleten. Wir gehen zu den Wettkämpfen mit, wenn das die verschiedenen Verbände wünschen. Die Disziplinen haben wir unter einander aufgeteilt. Ich war mit den Kunstturnern in der Halle und beim BMX Freestyle auf dem Platz. Ausserdem werde Ringen und Karate in dieser Woche betreuen.

Ein Selfie aus Tokio: Sportmediziner Daniel Wegmann. Bild: PD

Ist es das erste Mal Olympia?

Ja, ich bin zum ersten Mal dabei. Die Unterschiede zu meinen bisherigen Einsätzen sind neben der Grösse der Delegation auch das es sportartübergreifend ist. Hier sind alle Sommersportarten vertreten und das macht es spannend.

Werden Sie dafür bezahlt?

Eine kleine finanzielle Entschädigung gibt es. Das kann man aber nicht mit dem normalen Lohn vergleichen. Das Erlebnis Olympia, zu sehen wie die Athleten Erfolge feiern und ganz nah dabei sein zu können, das ist sicherlich der grösste Lohn.

Wieso haben Sie Medizin studiert?

Schon als kleiner Junge fand ich die Medizin faszinierend. Ich hatte immer eine kleine Kassette mit Pflastern und Schmerztabletten bei den Schulausflügen dabei.

Und was ist heute in Ihre Tasche?

Die kleine Schachtel aus meiner Kindheit ist etwas grösser geworden. Im Rucksack, den ich mit zum olympischen Wettkampf nehme, lässt sich alles finden was ein Hausarzt und Sportmediziner so braucht: Notfallmedikamente aber auch sportartspezifische Ausrüstung.

Was passiert bei einem Unfall?

Falls ein Unfall passieren sollte, können wir neben den japanischen Notfallärzten und dem Sanitätspersonal als beratende Funktion hinzugezogen werden. Dann wird entschieden, ob der Athlet in Tokio bleibt oder ausgeflogen werden muss. Im olympischen Dorf haben wir eine eigene Polyklinik mit MRTs, Röntgenapparate und einem Labor. Ausserdem gibt es eine Apotheke, bei der wir Medikamente beziehen können. Wir haben viele Medikamente aus der Schweiz mitgenommen, damit wir die benützen können, die wir und die Sportler kennen. Zum Glück ist noch nichts passiert und das soll auch so bleiben. Es ist immer gut, wenn die Ärzte sagen können: Wir sind dabei, müssen aber nicht arbeiten.

Wie sind sie untergebracht?

In Tokio wurde auf einer Halbinsel dieses neue Quartier aus dem Boden gestampft. Wir haben hier mehrere Etagen in unserem Haus, wo wir zusammen mit anderen Nationen wohnen. Es hat viele unterschiedliche Leute hier und es findet ein reger sportartübergreifender Austausch statt. Das ist sehr spannend.

Gibt es keinen Lagerkoller?

Nein, wir sind ein super Team, wir verstehen uns gut. Wir sind hier zwar in einer Bubble, aber wir dürfen uns mit Maske und regelmässigem Händedesinfizieren frei im Olympischen Dorf bewegen. Das Gelände ist auch relativ gross, ein bisschen verweilen kann man dort schon. Es hat einen Souvenirshop und es besteht die Möglichkeit ins Gym zu gehen. Oder man schiesst das obligatorische Foto mit den Olympischen Ringen. Der Andrang ist dort immer gross.

Wie schaut ein typischer Tag im olympischen Dorf aus?

Das olympische Dorf in Tokio. Laurent Gillieron/Keystone

Das Morgenritual sind die Coronaspucktests und Eingabe der medizinischen Daten in einer App. So wird jeden Tag überprüft, dass alle gesund sind und die Hygienevorschriften einhalten. Bisher hatten wir zum Glück noch niemanden, der sich krank gefühlt hat oder einen engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Für uns Mediziner und Physiotherapeuten wird beim Morgenrapport besprochen, was auf dem Programm steht und wer zu welchem Wettkampf geht. Dann geht’s zum grossen gemeinsamen Frühstück in der riesigen Dining Hall, ähnlich einer grossen Kantine. Je nach Tagesprogramm gehen wir dann zu den Trainings- und Wettkampfstätten.

Was gibt es neben Spucktests noch für Corona-Regeln?

Um das olympische Dorf zu verlassen, müssen wir in die Transport-Zone. Das ist eine Strasse, in der Busse bereitstehen, die an die Wettkampfstätten fahren. Vor der Abfahrt werden die Busse versiegelt, und zwar jede Lucke, sogar der Tankdeckel wird verklebt. Das wird überprüft bei Austritt aus dem Olympischen Dorf und bei Ankunft an der Wettkampfstätte, damit auch niemand aus- oder zusteigen kann. Es wird schon ein enorm hoher Aufwand betrieben, um die Spiele so sicher wie möglich zu machen.

Was war bislang ihr persönliches Highlight?

Das schönste Erlebnis war sicherlich, dabei gewesen zu sein, als Nikita Ducarroz beim BMX Freestyle die Bronzemedaille gewonnen hat. Bisher hatte ich keinen Bezug zu dieser Sportart. Ich war echt sehr beeindruckt was die Sportlerinnen auf ihren BMX-Velos für Tricks in diesem Park zeigen. Das war für mich sehr eindrücklich.

Bisheriges Highlight von Daniel Wegmann: die Bronzemedaille von Nikita Ducarroz im BMX. Bild: Laurent Gilliéron (Tokio, 1. August 2021)

Haben Sie viele Wettkämpfe live mitverfolgt?

Wir haben die Möglichkeit zu den Wettkämpfen zu gehen, bei denen Schweizer am Start sind. Es ist relativ aufwendig mit dem Busshuttle und auch der Fahrplan ist nicht regelmässig. Man muss schauen, dass man nicht irgendwo strandet. Ich habe mir Wettkämpfe im Rudern angeschaut, war vorgestern im Leichtathletik-Stadion und konnte beim Training der Beachvolleyballerinnen zuschauen. Als Handballfan würde ich auch gerne zu einem Handballspiel, aber das geht leider nicht, da komme ich nicht rein.

Wie sind diese speziellen Spiele für Sie?

Ich bin froh, dass die Spiele stattfinden können. Olympia per se ist ein Riesenspass und eine grossartige Erfahrung, es ist sehr eindrücklich wie alles organisiert ist. Die Gastgeber geben sich echt Mühe diese Spiele zu organisieren. Die Japaner sind auch sehr freundlich. Sie würden auch nie Nein sagen, da sie sonst ihr Gesicht verlieren.

Lief auch etwas schief?

Am Anfang gab es zu wenig Kapazitäten in der Wäscherei. Als ich meine Wäsche abholen wollte, musste ich dreissig Minuten anstehen. Als ich endlich drankam bekam ich anstatt meiner Wäsche nur ein freundliches Lächeln und ein «Sorry, your laundry is not ready yet». Dann habe ich mich halt wieder hinten angestellt. Das haben sie aber recht schnell umgestellt, dass sie speditiver wurden. Ansonsten ist alles sehr gut organisiert.

Was werden Sie noch ihren Enkeln erzählen?

Von diesem Gesamteindruck, dieser olympischen Stimmung. Hier sind so viele Athleten, die Weltspitze des Sports ist bei Olympia vereint. Die Atmosphäre ist sehr friedlich und alle kommen gut miteinander aus, es macht riesig Spass hier zu sein. Diese Emotionen, die hier stattfinden, die entschädigen für alle Covid-Einschränkungen.