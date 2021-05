Matchbericht & Noten «Das ist sensationell für den FCL, Dave und Chrigel»: die Emotionen gehen bei Spieler, Trainer und früheren Cup-Helden hoch Der FC Luzern feiert im siebten Final seinen dritten Cup-Triumph nach langen 29 Jahren des Wartens – die Emotionen gehen hoch bei den Spielern, dem Trainer sowie den früheren Cup-Helden der Innerschweizer von 1960 und 1992. Daniel Wyrsch und Turi Bucher aus Bern 24.05.2021, 21.46 Uhr

Beim Abpfiff von Schiedsrichter Lionel Tschudi gibt’s kein Halten mehr: Trainer Fabio Celestini, seine Assistenten Claudio Lustenberger und Genesio Colatrella rennen auf den Rasen zu den elf FCL-Spielern, die den 3:1-Sieg gegen St.Gallen über die Zeit gebracht haben.

Luzerns Cheftrainer Fabio Celestini jubelt mit Stefan Knezevic. Bild: Peter Klaunzer

Natürlich feiert auch der Staff mit – und die Ersatzleute. Allen voran David Zibung. Der 37-jährige Torhüter beendet seine 18-jährige Profikarriere beim FC Luzern mit dem Cupsieg. Zibung legt zusammen mit Lucas Alves einen 50-Meter-Sprint über das halbe Spielfeld hin – ihr Ziel ist in Tornähe. Dort liegen die beiden Freunde Pascal Schürpf und Marius Müller am Boden, sie herzen sich. Zibung und Alves werfen sich zu den beiden auf den Rasen.

Schürpf (links) und Müller herzen sich. Bild: Peter Schneider / Keystone

Die Freude über den Cup-Triumph der Innerschweizer ist spür- und greifbar. 29 Jahre musste der FC Luzern auf diesen dritten Pokal im K.-o.-Wettbewerb warten. Für David Zibung ist es persönlich eine enorme Genugtuung. Dreimal stand er als Goalie im Final, dreimal musste er mit der Mannschaft als Verlierer vom Feld; 2005 als unterklassiges Team gegen Zürich (1:3), 2007 (0:1) und 2012 gegen Basel (1:1 n.V., 2:4 im Penaltyschiessen). Zibung resümiert: «Die Cupfinals, die ich gespielt habe, verloren wir immer knapp. Da war es doch besser, dass ich beim vierten Mal nicht mehr mitgespielt habe.» Er holt tief Luft und sagt: «Ich mag dem Team den Erfolg extrem gönnen – und fühle mich trotzdem als Cup-Sieger.»

David Zibung wird von Journalisten auf seine Rolle als Ersatzkeeper angesprochen: Wie hat er es geschafft, die 90 Minuten derart ruhig auf der Tribüne zu sitzen? «Ich bin den ganzen Vortag kribbelig gewesen, am Abend entschied ich mich, Ruhe auszustrahlen und die Mannschaft auf diese Weise zu unterstützen.» Das ist dem Mann mit 520 FCL-Pflichtspielen offensichtlich perfekt gelungen. Zibung findet: «Das Team hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als wir kurz vor der Pause das dumme 1:2-Anschlusstor bekommen haben.» Das Kompliment für seine Cup-Sieger aus dem berufenen Mund des Routiniers lautet: «Die Mannschaft hat in den letzten zwölf Monaten eine Riesenentwicklung gemacht.»

Pascal Schürpf, der nach seinem Tor zum 3:1-Endstand zum Jubeln zu Zibung auf die Tribüne gerannt ist, sagt: «Dave hat uns die Ruhe gegeben. Er ist eine unglaubliche Stütze, ohne ihn wäre vieles nicht möglich gewesen.» Schürpf ist der effizienteste ­Spieler dieses Endspiels mit einem Tor und einem Assist. «So stellt man sich einen Final vor. Der letzte Basler, der zu einem FCL-Cup-Sieg getroffen hat, ist Adrian Knup. Er hatte damals zwei Treffer erzielt.» 1992 war’s beim 3:1 nach Verlängerung gegen Lugano. Stefan Wolf war damals ebenfalls aktiv im Mittelfeld. Er ist nun Cup-Sieger als Spieler und Präsident. «Besser ist es nicht vorstellbar», meint er lachend. Die Leistung der Mannschaft gegen St. Gallen findet er grandios. «Unser dritter Titel ist mit 1992 nicht vergleichbar, weil wir heute viel gelöster feiern als damals.» Das Team von Friedel Rausch war eine Woche zuvor abgestiegen.

Vor 29 Jahren gehörte Hansi Burri zum Siegerteam. Am Montag hat der 58-jährige Sempacher mit Freunden den Match geschaut – und anschliessend ausgelassen gefeiert. «Das ist sensationell für den FCL, Dave und Chrigel», freut sich Hansi Burri. Der Meisterspieler von 1989, der wegen seines Sprints mit Pokal quer über den Platz zu den Fans im Allmendstadion unsterblich bleibt, gönnt den Triumph besonders Captain Christian Schwegler und David Zibung. «Die Karriere mit einem Titel im letzten Spiel abzuschliessen, ist bombastisch.» Burri würdigt speziell das Verhalten von Zibung: «Wie er sich als zweiter Goalie verhalten hat, sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, verdient den allergrössten Respekt.»

Das letzte Spiel der Karriere: Christian Schwegler (links) und David Zibung feiern mit dem Pokal. Bild: Philipp Schmidli

Zu Hause in Stansstad hat der 85-jährige Robert Blättler mit seiner Ehefrau den Cupfinal am Fernseher verfolgt. Der 1:0-Siegtorschütze zum ersten Kübel der Luzerner 1960 gegen Grenchen ist hocherfreut: «Ein schönes Gefühl, Luzern hat besser gespielt und verdient gewonnen.» Etwas Wehmut kommt beim ehemaligen Stürmer auf, weil der Captain des Cup-Siegerteams von 1960, Paul Wolfisberg, im Vorjahr 87-jährig gestorben ist. «Paul hat die noch lebenden fünf Spieler von damals immer wieder zu einem Anlass eingeladen. Das ist jetzt leider vorbei.»

Schade findet Robert Blättler zudem, dass das Wankdorf leer geblieben ist: «Sogar bei uns vor 61 Jahren füllten 30 000 Zuschauer das Stadion. Aber so ist das halt in Zeiten von Corona.»

St.Gallens Mittelfeldmann Lukas Görtler ist der gleichen Meinung wie Blättler: «Wir haben nicht gut gespielt und verdient verloren. Es tut mir leid für die Fans in der Ostschweiz.»

Ganz anders ist die Gefühlslage bei FCL-Trainer Fabio Celestini: «Das ist unglaublich, seit 17 Monaten bin ich jetzt in Luzern. Ich habe eine andere Fussballphilosophie mitgebracht, meinen Latino-Stil und am Anfang kaum Deutsch gesprochen – und jetzt sind wir Cup-Sieger!»

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Für den 45-jährigen Lausanner ist es wie für den FC Luzern der dritte Cup-Triumph; 1998 und 1999 gewann er mit Lausanne-Sport als Spieler. Celestini hält sein Versprechen, er küsst den eigentlich ungeliebten Kunstrasen im Wankdorf – und erklärt seinen Erfolg mit dem FCL: «Wir sind auch nach Rückschlägen als Gruppe zusammengeblieben, haben an unserer Spielidee festgehalten. Dazu ist die Vertragsverlängerung in einer schwierigen Phase ein Vertrauenszeichen des Klubs an mich und meine Arbeit gewesen.»

Der stets zurückhaltende Sportchef Remo Meyer ist für den neuen Kontrakt bis 2023 massgeblich verantwortlich gewesen. Nun hoffen er und der ganze FCL, dass Celestini in Luzern bleibt.

Der FC Luzern ist zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte Cupsieger: Nach 1960 und 1992 holt sich der FCL den Pokal, den Kübel, den «Chöbu» am Pfingstmontag mit einem 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC St. Gallen.

Es ist ein verdienter Cupsieg für den FCL, denn die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini brachte offensiv viel mehr und viel Besseres zu Stande als sein Gegner aus der Ostschweiz. Die Tore für die Luzerner erzielten ­Ibrahima Ndiaye (27.) zum 1:0, Jordy Wehrmann (31.) zum 2:0 und Pascal Schürpf (69.) zum 3:1.

Es war kein Cupfinal auf hohem spielerischen oder dramaturgischen Niveau, einer vor allem, der von der Spannung lebte. St. Gallen war in Bern zu wenig gut. Und der FCL gut genug, um dies auszunutzen. Die Hoheit im Mittelfeld hatte ... keines der beiden Teams, zu fehlerhaft wurde gespielt. Aber: Im Gefahrensektor des Gegners waren die Luzerner viel zielgerichteter, zwingender, gedanklich schneller als die St. Galler am FCL-Strafraum.

So zum Beispiel in der 27. Minute, als Pascal Schürpf mit seiner flachen Hereingabe den heranstürzenden Ibrahima Ndiaye bediente – 1:0.

So zum Beispiel nur vier Minuten später, als Louis Schaub den Ball in den St. Galler Fünferraum und zu Jordy Wehrmann lupfte. Der Holländer schloss technisch gekonnt ab (siehe auch Text ganz rechts) – 2:0.

So zum Beispiel in der 69. Minute, als Dejan Sorgic seinen Teamkameraden Pascal Schürpf in den gegnerischen Strafraum schickte. Schürpf schoss flach an St.-Gallen-Goalie Lukas Watkowiak (ersetzte kurz zuvor den verletzten Lawrence Zigi) vorbei – 3:1.

Zwischen dem 2:0 und 3:1 lag St. Gallens Anschlusstreffer in der 42. Minute. Er machte den Cupfinal nochmals spannend.

Dass die meisten St. Galler später Schiedsrichter-Entscheidungen beziehungsweise Nichtentscheidungen bemängelten und kritisierten, ist durchaus nachvollziehbar. Denn die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler platzierte zweimal durchaus berechtigte Penaltyreklamationen. Zum einen in der 53. Minute, als Thody Élie Youan im Strafraum an der Schulter zurückgehalten wurde; zum anderen in der 88. Minute, als FCL-Keeper Marius Müller bei seiner Faustabwehr auch den gegne­rischen Spieler traf.

Einem Cupfinal zumindest würdig wäre gewesen, wenn die VAR-Kontrolleure den Schiedsrichter zur Kamera gebeten hätten. Klar, das alles war aus Luzerner Sicht nach der Partie lästige Makulatur.

St. Gallens Trainer lobt die FCL-Leistung

St. Gallens Zeidler blieb sachlich, wollte die VAR-Frage so unmittelbar nach dem Spiel nicht beantworten: «Luzern war technisch und taktisch die bessere Mannschaft.» Dieser Meinung war auch FCL-Trainer Fabio Celestini: «Wir haben in der ersten Halbzeit einen Fehler gemacht. Sonst waren wir gefähr­licher, dominanter. Wir haben verdient gewonnen.»

Der Offensivgeist, das bessere Vorwärtsspiel hatte schliesslich gesiegt. Der Kübel ist in Luzern, bleibt ein Jahr in Luzern. Wer weiss, vielleicht geben wir ihn auch nie wieder her ...

St. Gallen – Luzern 1:3 (1:2)

Wankdorf. – 100 Zuschauer. – SR Tschudi.

Tore: 27. Ndiaye (Schürpf) 0:1. 31. Wehrmann (Schaub) 0:2. 42. Adamu (Youan) 1:2. 69. Schürpf (Sorgic) 1:3.

St. Gallen: Zigi (65. Watkowiak); Lüchinger (46. Guillemenot), Stergiou (65. Cabral), Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Stillhart; Ruiz; Youan (74. Duah), Adamu (74. Babic).

Luzern: Müller; Schwegler, Burch, Knezevic, Frydek; Ndiaye (55. Tasar), Wehrmann, Ugrinic, Schürpf; Schaub (87. Grether), Sorgic.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Kräuchi (verletzt). Luzern ohne Schulz, Ndenge, Alabi und Binous (alle verletzt). Verwarnungen: 44. Ndiaye (Foul). 81. Guillemenot (Foul). 82. Knezevic (Reklamieren).