SC Kriens: Leiden vor dem Abschied ist die Quittung für Fehler

Analyse zur Challenge-League-Vorrunde des SC Kriens Das Leiden vor dem Abschied ist die Quittung für die Fehler Die Fussballer des SC Kriens waren die Prügelknaben der abgelaufenen Challenge-League-Vorrunde. Nur einen Sieg konnte der SCK landen, mit 1:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy. Die Analyse zum katastrophalen Krienser Fussball-Halbjahr. Turi Bucher Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Angeschlagene Moral: David Mistrafovic (links) und Anthony Goelzer vom SC Kriens. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Neuchâtel, 6. August 2021)

«So macht Abstiegskampf Spass.» Diesen Titel haben wir am 22. Mai 2021 dem SC Kriens gewidmet. Der SCK hatte damals zum dritten Mal hintereinander den Ligaerhalt in der Challenge League geschafft. Und weiter hiess es: «Die Krienser treten den Vereinen, die mit teilweise um ein Vielfaches höheren Saisonbudgets planen können, auf Augenhöhe entgegen.»

Sieben Monate ist das her. Keine lange Zeit? Im Fussball schon. Kriens konnte seither und in der neuen Saison nur einen einzigen Sieg feiern. Der SC Kriens ist am Tabellenende abgeschlagen in die Winterpause gegangen, mit einem riesigen Punkterückstand, mit einer angeschlagenen Moral und – im Angesichte des Abstiegs – ohne Hoffnung auf eine Rettung. Ja, Kriens wird im Mai aus der Challenge League absteigen.

Die Verantwortlichen beim SC Kriens haben Fehler gemacht. Sie haben einen Trainer engagiert, der überfordert damit war, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen. Mit der Entlassung des Trainers beziehungsweise mit dem Eingeständnis des Fehlers wurde zu lange gewartet. Aber nicht der Trainer allein war ungenügend. Die ihm zur Verfügung gestellte Spielergruppe genügt auch jetzt nicht den Anforderungen der in den letzten Jahren so erstarkten Challenge League, geht im Vergleich mit der Gegnerschaft ein ums andere Mal unter. Ausserdem fehlen mittlerweile in diesem Profikader richtige Krienser Identifikationsspieler; Teamleader, die wissen und ihren Kollegen vermitteln können, was es heisst, beim SC Kriens angestellt zu sein.

Joschua Neuenschwander, Torhüter - Note 4: Das von den Young Boys ausgeliehene Goalietalent ist nach einem Hin und Her nun doch nicht die Nummer Eins. So oder so: Den Stammgoalie mit Ausstrahlung, den hat der SCK nicht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Pascal Bruegger, Torhüter - Note 3: Klar, er wurde viel zu oft von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Aber er war kein Retter in der Not, auf ihn konnte man sich nicht verlassen. Katastrophale Aussetzer beim 0:5 in Lausanne. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Marijan Urtic, Verteidigung - Note 4,5: Dank Routine über dem Durchschnitt. Die Körpersprache zeigt: Er glaubt bis zur 95. Minute an sich und an den SCK. Nur, um schliesslich die nächste Enttäuschung akzeptieren zu müssen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Anthony Goelzer, Verteidigung - Note 4,5: Der im französischen Lille geborene GC-Leihspieler kann durchaus eine Verstärkung für die SCK-Defensive sein. Aber es ist an der Zeit für mehr Explosivität und Leadership. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Elis Isufi, Verteidigung - Note 4,5: Mit Hochs, Tiefs und verletzungsbedingten Ausfällen. Wie Goelzer macht er es ziemlich gut, muss im Ballbesitz aber schneller entscheiden. Schlimmer Fehlpass vor Gegentor in Thun. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ivan Harambasic, Verteidigung - Note 2,5: Engagiert und motiviert, aber mit dauernden Aussetzern in der Abwehr ein zu hoher Risikofaktor. Eine unbefriedigende, verunglückte Vorrunde für den Basel-Leihspieler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Robin Busset, Verteidigung - Note 4,5: Der Dauerläufer hat sich gesteigert und einen Startplatz erkämpft. Traut sich im Vorwärtsgang plötzlich etwas zu. Darf noch stabiler und frecher werden. Doch insgesamt: Weiter so! Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Diogo Costa, Verteidigung - Note 3,5: Zuerst verletzt. Dann musste er den Weg zurück finden, als das Team schon im Sumpf steckte. Schwierig für ihn, Akzente zu setzen. Wie praktisch alle: In der Challenge League am Limit. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ashvin Balaruban, Verteidigung - Note 5: Auch das FCL-Talent war lange verletzt. Das Comeback unter Trainer Van Eck war erfrischend: Der 20-Jährige spielte – ob vorne oder hinten – keck drauflos und bewegte was im SCK-Spiel. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Liam Bollati, Verteidigung - Note 3: Trainer Davide Morandi brachte das Talent aus Bellinzona mit. Bollati sollte sich an die höhere Liga herantasten. Keine einfache Aufgabe für einen 18-Jährigen, wenn das Team dauernd verliert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus David Mistrafovic, Mittelfeld - Note 4: Seine Bereitschaft, sein Wille, sein «fighting spirit» – alles unbestritten. Doch die spielerischen Mängel sorgen dafür, dass der Schritt vorwärts ausbleibt. Hat das Potenzial, sich zu steigern. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Ransford Selasi, Mittelfeld - Note 5: Wichtiger Spieler im defensiven Mittelfeld. Fängt vieles ab, blockiert den Gegner. Wenn er sich offensiv mehr in Szene setzen und auch mal ein Tor erzielen würde, wäre er nicht in Kriens. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Anthony Buergisser, Mittelfeld - Note 4: Hatte insgesamt mehr Einsatzzeit als auch schon. Gewinnt mit seinem Kampfgeist Duelle. Wenn er angespielt wird, geht der Ball zu wenig schnell und zu selten nach vorne weiter. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Helios Sessolo, Mittelfeld - Note 3: Was er kann und was er zeigt – das divergiert viel zu stark. Ist bemüht, den Ballbesitz in der Offensivzone zu verteidigen und kreative Lösungen zu finden. Seine Technik kommt nicht zur Geltung. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Izer Aliu, Mittelfeld - Note 4,5: Er hat das Können, den Ball vom Mittelfeld in die gegnerische Zone zu treiben. Manchmal gelingt es ihm, manchmal wird er allein gelassen, manchmal ist er überfordert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Bahadir Yesilcayir, Mittelfeld - Note 4: Eine Teamstütze, die ebenfalls verletzt ausfiel. Er hat definitiv einen Platz beim SCK. Ende Saison muss er entscheiden: Dominierende Rolle in der Promotion League oder Vereinswechsel. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Liridon Mulaj, Mittelfeld - Note 3: Siehe Sessolo. Seine Technik, seine Dribblings, seine Ideen waren viel zu wenig zu sehen. Er muss den SCK in der Rückrunde in den Angriff und zu Punktgewinnen führen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Oan Djorkaeff, Mittelfeld - Note 3: Die Chancen, welche ihm die Trainer und welche sich ihm auf dem Spielfeld boten, konnte er nicht wirklich nützen. Die «Akte Djorkaeff» dürfte bald geschlossen werden. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Nikola Sukacev, Mittelfeld - Note 3: Suka wer? Schwierig zu bewerten, auch er stand lange auf der Verletztenliste und nicht auf dem Platz. Der 24-Jährige kam via GC und dem serbischen Erstligisten Metalac. Aber wo ist er? Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Lino Lang, Stürmer - Note 4: Vom ersten Trainer in Reserve gehalten, ist er nun wieder aktiviert. Der kämpferische Einsatz zeigt, dass er weiter kommen möchte. Es ist im Moment nicht einfach, Tore für Kriens zu schiessen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Mark Marleku, Stürmer - Note 3,5: Wegen Verletzung und Kosovo-U21-Absenz musste man sich auch bei ihm manchmal fragen: Ist er überhaupt noch da? Denn wenn er da ist, kann er Gutes fürs Krienser Angriffsspiel tun. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Albion Avdijaj, Stürmer - Note 2: «Dieser Transfer ist ein Missverständnis», sagte einer auf der Kleinfeld-Tribüne während des 1. SCK-Heimspiels etwas gar früh. Er sollte recht bekommen. Kriens und Avdijaj, es passt einfach nicht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Aziz Binous, Stürmer - Note 2,5: Sollte nach seiner schweren Verletzung beim FCL in Kriens wieder aufgebaut werden. Leider ist er bisher eine Enttäuschung und kein Gewinn. Körperlich beeindruckend, technisch viel weniger. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Weil die Vereinsleitung des SCK dem eigenen Anspruch «Challenge League» nicht genügte, muss der Klub vom Kleinfeld die Rückkehr in die zweithöchste Schweizer Liga planen, bevor er überhaupt aus dieser abgestiegen ist. Denn der SCK ist in der Tabelle hoffnungslos verloren. Vor der Rückrunde sind es 18 Punkte Rückstand auf den rettenden neunten Platz – bei noch 18 zu absolvierenden Spielen. Dass es keinen lizenzierten Aufsteiger aus der Promotion League geben und der «Grüne Tisch» gedeckt wird – das können sie beim SCK vergessen.

Es gibt eigentlich nur diesen Weg: Nach ein paar Punktgewinnen in der Rückrunde soll die Chefetage mit Trainer René van Eck den Vertrag verlängern; im Sommer mit einem überdurchschnittlichen Spielerkader in die Promotion League gehen, für das nächste Fussballjahr den Profibetrieb so gut wie möglich aufrechterhalten. Ab nächstem Sommer muss Kriens – eine Liga tiefer – wieder vorne mit dabei sein. Weil: Die Ligaaufstockung könnte bis Sommer 2023 kommen. Dann muss Kriens das Comeback in der Challenge League feiern.

Doch zuerst muss der SC Kriens bis zum «Goodbye» im Mai noch eine halbe Saison lang leiden. Es gilt, die Challenge-League-Rückrunde 2021/22 sportlich, tapfer und mit dem einen oder anderen Erfolgserlebnis zu Ende zu bringen.

So vieles ist in diesem letzten halben Jahr beim SC Kriens schiefgelaufen. Und hier ist die Quittung: letzter Tabellenrang, ein aussichtsloser Abstiegskampf, baldiger Abschied und Abstieg.

