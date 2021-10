Geschäftsführer des ESF Luzern: «Das Schweizer Brauchtum lebt»

Programm: Am Eidgenössischen Schützenfest Luzern 2020 beteiligten sich über 32 000 Schützinnen und Schützen. Der sportliche Teil ist seit dem 11. Juli 2021 Geschichte. An den bevorstehenden Schützen-Festwochen in der Messe Luzern werden nun die Ehrungen nach traditioneller Art vorgenommen. Da für Grossanlässe seit längerer Zeit die Zertifikatspflicht gilt, besteht vor Ort für nicht geimpfte Personen ein Covid-Testcenter, das bis am 11. Oktober gratis zur Verfügung steht. (le)

1. Wochenende: Freitag, 8. Oktober (9.00–24.00): 11 Uhr - Eröffnung der Schützen-Festwochen; 14 Uhr-Ländlerformationen; 20.30 - Konzert Oesch’s die Dritten. - Samstag, 9. Oktober (9.00–01.00): 10 Uhr - Absenden Einzelgaben; 14 Uhr - Absenden Vereine; 17.30 - ESF Helferanlass; 19 Uhr Unterhaltungsabend mit Tanzmusik. - Sonntag, 10. Oktober (9.00–20.00): 10.30 - Country-Gottesdienst, danach Show.

2. Wochenende: Freitag, 15. Oktober (9.00–24.00): 10 Uhr, 11 Uhr und 14.30 - Vortrag Schützenwesen; 16 Uhr - Absenden Akademikerwettkampf; 16.30 - Corona-Helferanlass des Kantons Luzern; 17.30 - Unterhaltung mit Partyband Grenzenlos. - Samstag, 16. Oktober (9.00–01.00): 10.30 - Offizieller ESF-Tag und Luzerner Tag mit Besuch von Bundesrätin Viola Amherd; 17 Uhr - Luzerner Abend mit Unterhaltung. - Sonntag, 17. Oktober (09.00–16.00): 10 Uhr - Frühschoppen mit Unterhaltung; 14.30 - Abschluss.