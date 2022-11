Yakins Nati-Kader für die WM in Katar: Unsere Analyse

Das Schweizer WM-Aufgebot Murat Yakins Zittern geht weiter: «Am liebsten hätte ich den Fernseher aus dem Fenster geworfen » In 15 Tagen bestreitet die Schweiz ihr erstes WM-Spiel. Was ist vom 26-Mann-Kader für Katar zu halten? Ist der Ärger der Westschweiz berechtigt, weil in der Neuzeit noch nie so wenige Romands in der Nati waren? Und wie steht es um die Erwartungen an die Nati? Lesen Sie unsere Analyse Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 09.11.2022, 14.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blickt zuversichtlich Richtung WM: Nati-Trainer Murat Yakin. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Symbolik ist bestimmt nicht ganz zufällig. Nationaltrainer Murat Yakin steht im Planetarium des Luzerner Verkehrshaus. Die Sterne leuchten im Raum, als er verkündet, welche 26 Spieler er für die WM in Katar aufbietet. Will er an der Weltmeisterschaft nach den Sternen greifen, vielleicht gar Weltmeister werden? Yakin lächelt. Überlegt. Sagt dann: «Mich freut es, dass unsere Spieler eine Vision haben. Ich bremse sie nicht mit ihren hohen Erwartungen, ich unterstütze sie gerne!» Später sagt Yakin auch: «Wir sind gut genug, um Brasilien zu schlagen.»

Die Schweiz will Weltmeister werden? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das ist auch Yakin bewusst. Weshalb er eben auch betont: «Wir haben das Potenzial, um sehr weit zu kommen. Aber erst einmal müssen wir die Gruppenphase überstehen – das wird schon sehr schwierig. Es braucht ein bisschen Glück. Es braucht eine gute Tagesform. Und es braucht die Genialität von einzelnen Künstlern.»

Kamerun, Brasilien und Serbien heissen die ersten WM-Aufgaben für die Schweiz. Die Gruppe G ist aus sportlicher Sicht die beste dieser WM. Ausgerechnet. Und darum gilt: Die Qualifikation für den Achtelfinal, also ein Platz unter den besten zwei der Gruppe, wäre eine grosse Leistung der Nati.

Im Planetarium des Verkehrshaus in Luzern stellt Murat Yakin die WM-Fahrer vor. Michael Buholzer / KEYSTONE

Yakin hat sich für vier Torhüter und 22 Spieler entschieden. Yakin ist zuversichtlich, dass sich Stammtorhüter Yann Sommer rechtzeitig bis zum Startspiel am 24. November gegen Kamerun von seiner Fussverletzung erholt. Ideale Voraussetzungen sind es gleichwohl nicht. Für den Fall der Fälle würde entweder Dortmund-Torhüter Gregor Kobel oder Montpellier-Hüter Jonas Omlin übernehmen. Die Entscheidung würde erst dann gefällt, wenn feststeht, dass Sommer ausfällt.

Fabian Rieder. Claudio De Capitani / freshfocus

Speziell für zwei Spieler kommt das WM-Aufgebot wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk daher. YB-Stratege Fabian Rieder und Luzern-Captain Ardon Jashari, beide erst 20-jährig, dürfen mit nach Katar reisen. «Als ich sie angerufen habe, da war es zuerst einmal ganz still in der Leitung, sie konnten ihr Glück kaum fassen», erzählt Yakin. Dass er die beiden Spieler mit dem grössten Potenzial für die Zukunft ein erstes Mal Luft schnuppern lässt an einem grossen Turnier, ist klug und weitsichtig. Zur Erinnerung: Auch Xherdan Shaqiri war 2010 als 18-jähriges Supertalent bei der WM in Südafrika ein erstes Mal dabei. In Katar wird er bereits sein sechstes grosses Turnier bestreiten – Schweizer Rekord.

Ardon Jashari. Martin Meienberger / freshfocus

Ein lang ersehnter Freudentag ist dieser Mittwoch auch für Fabian Frei und Renato Steffen. Die beiden Routiniers dürfen sich auf ihren ersten Grossanlass freuen. Natürlich gibt es neben der grossen Freude auch grenzenlose Enttäuschung. Cedric Itten etwa ist erneut nicht dabei (siehe Text unten). Von der FCB-Fraktion Zeqiri, Amdouni und Ndoye wurde kein einziger berücksichtigt. Und auch die beiden Aussenverteidiger Mbabu und Lotomba müssen zu Hause bleiben.

Das bedeutet auch: Unter dem Strich bleiben nur zwei Westschweizer übrig im Aufgebot, Denis Zakaria und Edimilson Fernandes. Das sind so wenige wie noch nie in einem Schweizer WM- oder EM-Kader der Neuzeit – seit 1994 nahm die Schweiz an sechs Weltmeisterschaften und fünf Europameisterschaften teil.

In der Westschweiz ist die Empörung darüber gross. An der EM 2021 waren noch sechs Romands dabei. Vladimir Petkovic achtete stets darauf, dass sich die Gruppen der Deutschweizer, Romands und Tessiner einigermassen die Wage hielten. Yakin tickt nun anders. Er stellt das Leistungsprinzip über alles. Und darum gibt es wegen den Eindrücken aus dieser Saison wie auch den letzten Auftritten mit der Nati keine unverständliche Entscheidung.

Erstmals seit der EM 2021 wieder bei der Nati: Edimilson Fernandes. Freshfocus

Eine einzige kleine Ausnahme macht Yakin dennoch. Sie betrifft Haris Seferovic. Der Mittelstürmer profitiert von seiner Erfahrung und seinem hohen Standing im Team. Zudem hat er Yakin in einem persönlichen Gespräch versichert, jede Rolle zu akzeptieren. Yakin hat Seferovic klargemacht, dass derzeit Embolo und Okafor die Nase vorne haben, er aber nicht auf seine immense Turnier-Erfahrung verzichten möchte (die WM wird Seferovics fünftes grosses Turnier).

Bei allen Diskussionen um die Wahl der 26 WM-Plätze darf eines nicht vergessen gehen: Die Stammformation steht längst fest. Gegen Kamerun dürften diese elf Schweizer auf dem Feld stehen: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Shaqiri, Embolo und Okafor.

Schweizer WM-Spiele Gruppe G 24.11: Schweiz-Kamerun 11 Uhr

28.11.: Schweiz-Brasilien 17 Uhr

2.12.: Schweiz-Serbien 20 Uhr



Modus: Die besten zwei der Gruppe qualifizieren sich für den Achtelfinal.

Wobei eines von grossem Wert ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Nationen ist die Schweiz weitgehend (Ausnahme Sommer) von Verletzungs-Pech verschont geblieben. Man kann nur hoffen, dass dies auch über das nächste Wochenende hinaus so bleibt. Am Samstag und Sonntag finden die letzten Liga-Spiele statt. Wie muss man sich Nationaltrainer Yakin dabei vorstellen? Schaut er live am TV zu, die Hände zum Gebet gefaltet? «Ich weiss es wirklich noch nicht. Vor einem Jahr, als wir nach Italien zum WM-Qualifikationsspiel reisten, wollte ich am liebsten den Fernseher aus dem Fenster werfen, als ich zuschauen musste, wie sich Embolo und Elvedi verletzten… Mal schauen, ob ich zuschauen kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen