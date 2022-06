Inlineskating Nicht ganz so schnell, aber Inline ist das Skifahren der Zukunft Jugend-EM und Weltranglistenrennen – Nidwalden war am Wochenende der Hotspot im Inlineskating. Ein Besuch. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Asphalt statt Schnee: Vor der prächtigen Kulisse in Beckenried am Vierwaldstättersee schlängeln sich die Teilnehmenden gekonnt durch die Torstangen. Inlineskating gilt als Pendant zum Skifahren. Bilder: Dominik Wunderli (Beckenried, 19. Juni 2022)

Die Kulisse war herrlich, der Vierwaldstättersee lockte bei tropischen Temperaturen aus der Ferne zur Abkühlung. Die 125 Athletinnen und Athleten hatten dafür aber kein Auge, zumindest vorerst nicht. Sie widmeten sich ihren internationalen Wettkämpfen im Inline Alpine. In Hergiswil (Riesenslalom am Samstag) und Beckenried (Slalom am Sonntag) fanden die Jugend-Europameisterschaften statt, für die Aktiven standen zwei Weltranglistenrennen auf dem Programm. «Nidwalden ist im Inlineskating seit über 20 Jahren der Hotspot des Landes», sagt Markus Blättler, einer der Gründer des nationalen Verbands SISSL (Swiss Inline Street Slalom).

Für das Highlight aus Schweizer Sicht sorgte der 16-jährige Beckenrieder Yannis Vitaliano. Im Riesenslalom, der auf der Renggstrasse zuweilen eine gefürchige Neigung annahm, wurde er Junioren-Europameister. «Platz eins an meiner ersten EM freut mich. Ich überlegte nicht, worum es ging, betrachtete es als normales Rennen», erzählte Vitaliano im Stil eines Profis. Dass Freud und Leid auf Inlineskates nahe beieinander liegen, erfuhr er auf der weniger steilen Allmendstrasse in Beckenried. Im zweiten Durchgang des Slaloms stürzte er und musste sich mit Rang acht begnügen. Bei den Children (10- bis 14-jährig) holte Vanessa Zieri aus Beckenried Platz drei im Riesenslalom.

Harte Stürze, aber selten Verletzungen

Wie beim Skifahren schlagen die Cracks hart auf, wenn sie an der Torstange hängen bleiben oder wegrutschen – Verletzungen sind aber vergleichsweise selten. Helm, Oberkörperpanzer, Arm- und Ellbogenschoner, Beckenpolsterung und Schienbeinschützer decken die meisten Körperstellen ab, die Tempi erreichen nicht die Spitzenwerte wie auf dem Schnee, zudem ist der Streckenrand an heiklen Passagen mit Auffangmatten gesichert. Die Jüngste im Starterfeld war 6-jährig, der Älteste 57, die meisten fanden über den Skisport zum Pendant auf dem Asphalt.

Der Aufwand für Finanzen, Training und Reisen befindet sich im Inline Alpine auf einer tieferen Stufe, deshalb ist die Szene in den 1990er-Jahren auch entstanden. Die Nidwaldner Skiklubs Emmetten, Buochs und Hergiswil suchten nach einer Alternative zum zeitintensiven und teuren Gletschertraining. «Zudem wollen Wettkampftypen auch im Sommer gegeneinander antreten», erläutert Markus Blättler den netten Nebeneffekt, der sich zwischenzeitlich zum Boom mauserte. Bis 2004 steigerte sich die nationale Rennserie, der SISSL-Cup, auf sieben Anlässe und 200 Teilnehmende. «Dann kamen wir im Herbst den Kadertrainings der Skifahrer in den Weg.»

Clinch zwischen Ski alpin und Inline alpin

Heute zählt der SISSL-Cup nur noch drei Rennen. Ski alpin, Inline alpin – so verwandt die Sportarten sind, so unterschiedlich sind die Ansichten über Synergien. «Für das Erlernen einer zentralen Position auf den Ski bringen die kürzeren Schuhe beim Inlineskaten extrem viel», ist Blättler überzeugt. Experten im Skiverband bemängeln indes die Gewöhnung an eine falsche Technik. «Gute Athleten können auf verschiedene Fahrstile umschalten», entgegnet Blättler. Und Brenda Odermatt hält fest: «Das Thema ist umstritten. Doch eine variantenreiche, polysportive Ausbildung kommt den Kindern zugute, auch wenn sie sich später für eine andere Sportart entscheiden.» Odermatt ist eine von sieben Weltcupfahrerinnen im Schweizer Kader. Auch sie begann auf dem Schnee, hat ihre Ambitionen nun aber auf Inlineskates verlagert. «Ich möchte so weit nach vorne kommen wie möglich», sagt die 25-jährige Ennetbürgerin. Am Wochenende belegte sie in beiden Weltranglistenrennen den sechsten Platz, Anfang Juli reist sie für einen Weltcup nach Degmarn (De). Dann wird die Elite breiter vertreten sein als in Nidwalden. Weltranglistenrennen haben etwa den Stellenwert des Ski-Europacups, dienen den weniger Erfolgreichen zum Sammeln wichtiger Punkte.

Mona Sing – die Beste der Besten

Die Beste war trotzdem dabei, Mona Sing aus Deutschland. Sie ist mehrfache Gesamtweltcupsiegerin, Welt- und Europameisterin. Wenig überraschend entschied sie auch diesmal beide Rennen für sich. «Die tolle Landschaft mit Bergen und Seen, klasse Strecken, die etwas länger als üblich sind, und ein schönes Rahmenprogramm» – die 31-Jährige war voll des Lobes. Ihre Einsätze mochte sie aber nicht überbewerten: «Ich bin vor allem hier, um dem Nachwuchs Tipps zu geben. Deutschland ist zwar spitze, doch Länder wie Spanien und Italien holen auf.» Und die Schweiz? Kommt an internationalen Grossanlässen nicht über die Top 15 hinaus. «Alles ist ehrenamtlich», sagt Markus Blättler, «uns fehlen Geld und professionelle Strukturen.» Zwar gehört SISSL zum Dachverband Swiss-Skate, der wiederum Swiss Olympic angegliedert ist. J+S-Gelder erhält Inline Alpine indes nicht, dafür bräuchte es 2500 aktive Mitglieder. «Die meisten sind in ihren Klubs als Skifahrer gemeldet» erklärt Blättler. Oft verfügen diese nicht einmal über eine eigene Inline-Abteilung.

Bald der erste Weltcup in der Schweiz?

Umstände, die allerdings nichts daran ändern, dass Markus Blättler mit Zuversicht nach ­vorne schaut. «Wir betreiben das Skifahren der Zukunft», sagt der Hergiswiler mit Blick auf die Klimaerwärmung und den ­Verlust von Skigebieten. Als Nächstes setzt sich SISSL die ­Organisation eines Weltcups zum Ziel, das gab es in der Schweiz noch nie. «Viel fehlt nicht mehr und wir sind so weit.» Der Kanton Nidwalden dürfte also auch in Zukunft der Schweizer Hotspot im Inline Alpine bleiben.

