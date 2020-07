Das totale Spektakel – die Krienser Fussballer bestrafen die Arroganz der Grasshoppers Was für ein Fussballfest! Kriens kommt in der Challenge League gegen die Grasshoppers vom 0:3 zurück und holt sich noch einen Punkt. Turi Bucher 24.07.2020, 22.36 Uhr

Das ist eine unglaubliche und spektakuläre Fussballgeschichte. Der SC Kriens liegt im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Grasshoppers scheinbar hoffnungslos 0:3 zurück, holt auf– gerät nochmals in Rückstand, und realisiert doch noch das 4:4.

Man führe sich das zuerst mal zu Gemüte: Chagas, Salatic, Gjorgjev, Morandi, Diani – sie alle sassen bei den Millionarios von GC auf der Ersatzbank. Weil es sich die Grasshoppers halt leisten können, was der Blick auf die Startelf belegt. Weil man das stark dezimierte Kriens vielleicht auch nicht ganz ernst nimmt?

Wieso auch! Der Match ist ja schon nach rund einer Viertelstunde entschieden. Die Krienser Verteidigung ist mit den kombinierenden GC-Stars und -Talenten derart überfordert, dass man ein ganz übles Schlussresultat befürchten muss. Zweimal Nassim Ben Khalifa (6./14.) und Fabio Fehr (16.) machen die undichten Stellen in der SCK-Abwehr eiskalt ausfindig – die Grasshoppers führen 3:0, kaum hat das Spiel erst begonnen.

In dieser Startphase zeigt sich, was der zu Jahn Regensburg in die 2. Bundesliga wechselnde Jan Elvedi in der Kriens-Defensive wert war. Elvedi unterschrieb vor dem Spiel gegen GC in Regensburg und spielt nicht mehr für Kriens.

Kriens holt Tor um Tor auf – die Stimmung explodiert

Zurück ins Kleinfeld. Denn Dramatisches spielt sich nun zu Kriens ab. Die Grasshoppers, Topkandidat für die Auf-/Abstiegsbarrage, fühlen sich jetzt, beim Stande von 3:0, viel zu sicher. Ein bisschen Arroganz ist wohl auch mit im Spiel. Und ausserdem: ganz, ganz viel Krienser Herzblut. Denn was dieses letzte SCK-Aufgebot nach der 0:3-Ohrfeige noch auf den Kunstrasen legt, ist schlicht grandios.

31. Minute: Asumah Abubakar erzielt mit einem Wunderschlenzer von der linken Strafraumecke aus den vermeintlichen Ehrentreffer.

SCK-Stürmer Asumah Abubakar (links) drückt ab und trifft zum 1:3.

Dominik Wunderli (Kriens, 24. Juli 2020)

37. Minute: Igor Tadic köpfelt im GC-Strafraum den 2:3-Anschlusstreffer. Plötzlich ist Kriens wieder am Leben, plötzlich zittert GC. Mittelfeldmotor Daniel Follonier weist seinen Kriensern nun den Weg: nach vorne, nach vorne, zum 3:3. Follonier hätte es selber schiessen können – Sekunden vor der Pause und mit einem Lattenschuss nach einem sehenswerten Exploit in der 56. Minute.

Daniel Follonier nach einer vergebenen Chance

Dominik Wunderli (Kriens, 24. Juli 2020)

«GC ist kaputt», ruft unterdessen einer von der Tribüne herunter. Tatsächlich: Schon wieder stürmen die Krienser in den GC-Strafraum. Ben Khalifa foult Bahadir Yesilçayir.

59. Minute: Als Kriens-Stürmer Igor Tadic zum Penalty anläuft, tobt das Publikum, als sei das Stadion ausverkauft. Tadic versenkt souverän zum 3:3. Die SC-Kriens-Fans jublen:

Dominik Wunderli (Kriens, 24. Juli 2020)

Aber GC ist natürlich nicht kaputt. Diese begeisternde Partie wogt nun hin und her. Der eingewechselte GC-Stürmer Mychell Chagas knallt den Ball an die SCK-Latte (67.). Und die Zürcher kommen ihrerseits zum Foulpenalty (73.), liegen dank Chagas wieder mit 4:3 vorn.

74. Minute: Unfassbar – Kriens reagiert sofort. Liridon Berisha, bei zwei Gegentreffern schuldig, köpfelt nach einem Corner umgehend das 4:4-Schlussresultat.

«Magisch», erklärt Kriens-Trainer Bruno Berner hinterher. «Mentalität und Charakter», meint Berisha. «Wir waren die bessere Mannschaft», hält Tadic fest.

Kriens – Grasshoppers 4:4 (2:3)

Kleinfeld. – 500 Zuschauer. – SR Wolfensberger.

Tore: 6. Ben Khalifa 0:1. 14. Ben Khalifa 0:2. 16. Fehr 0:3. 32. Abubakar 1:3. 37. Tadic 2:3. 59. Tadic (Foulpenalty) 3:3. 73. Chagas (Foulpenalty) 3:4. 74. Berisha 4:4.

Kriens: Brügger; Urtic, Berisha, Alessandrini; Bürgisser (25. Wiget); Ulrich, Follonier, Sadrijaj, Yesilçayir (87. Teixeira); Abubakar (90. Hoxha), Tadic.

Grasshoppers: Salvi; Fehr, Mesonero, Cvetkovic (62. Diani), Wittwer; Buff, Scheidegger (59. Salatic); Schneider (59. Morandi), Ben Khalifa, Kalem (59. Gjorgjev); Zé Turbo (65. Chagas). Bemerkungen: Kriens ohne Elvedi (Transfer zu Jahn Regensburg/2. Bundesliga), Kukeli, Dzonlagic, Mijatovic, Costa, Busset, Fäh und Fanger; GC ohne Arigoni, Cabral, Goelzer, Matic und Pusic (alle verletzt). 56. Lattenschuss Follonier. 67. Lattenschuss Chagas. Verwarnungen: 23. Mesonero, 40. Fehr (Fouls).