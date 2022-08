Linda Indergand hofft auf einen WM-Exploit

Mountainbike-WM Linda Indergand und das Warten auf den nächsten Exploit Die Urner Mountainbikerin feierte ihren grössten Erfolg mit Bronze bei Olympia – gibt es eine Wiederholung an der WM diese Woche? Rainer Sommerhalder 24.08.2022, 05.00 Uhr

Regelmässig auf Spitzenplätzen, aber noch nie auf dem Podest in dieser Saison - die Olympiadritte Linda Indergand. Keystone

Manchmal muss man seinen Weg zuerst finden. Linda Indergand kann ein Lied davon singen. Als die 29-Jährige vor einigen Monaten von zuhause in Silenen auszog, um zusammen mit ihrem Freund in der Linth-Ebene eine eigene Wohnung zu beziehen, musste sie sich neu orientieren. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Urnerland kannte die Dritte der Olympischen Spiele jeden einzelnen Trail. Sie wusste, welchen Weg sie nehmen musste, um dies und das im Training zu üben. Am oberen Ende des Zürichsees war vieles Neuland. «Da kam es immer wieder mal vor, dass ich das Bike stossen oder gar umkehren musste, weil ich an einen Ort gelangte, wo es einfach nicht weiterging», sagt Linda Indergand mit einem Schmunzeln.

Frühe Erfolge, aber nie konstante Podestfahrerin

Die Fahrerin des Liv Factory Teams, das sich ganz auf den Frauensport fokussiert, ist nicht nur punkto Trainingsstrecken und Sparringpartner für Intervall-Einheiten auf der Suche. Sie sucht auch das Momentum für den nächsten Exploit.

Früh schon in der Karriere deutete die Urnerin, die vom Vater trainiert wird, das grosse Potenzial an. 2010 wurde sie im Mountainbike Europameisterin bei den Juniorinnen und holte im Strassenrennen der Jugend-Olympiade Gold. Auch ein Schweizer Meistertitel im Zeitfahren bei der Elite schmückt ihr Palmarès, was Indergands Vielseitigkeit unterstreicht.

Trotz des Potenzials blieben die ganz grossen Erfolge in ihrer Karriere vielmehr Nadelstiche denn Routine. Mit dem Sprung aufs Podium in diesem denkwürdigen Rennen von Tokio erlebte sie den bisherigen Höhepunkt. Ein Resultat, das Erwartungen weckt – auch bei ihr.

Mountainbikerin Linda Indergand in ihrer neuen Heimat am oberen Zürichsee im Kanton Schwyz. Bild: Rainer Sommerhalder

Mit den Weltcuprängen 7, 11, 15, 11, 9 und 13 in den bisherigen Cross-Country-Rennen reihte sich Linda Indergand in etwa in jenen Regionen ein, wo sie auch vor Olympia zu finden war. Podestplätze sind rar gesät.

Fair, äussert beliebt - aber auch zu bescheiden?

Vielleicht ist die Urnerin eine Sportlerin für die Grossanlässe. An der WM diese Woche in Frankreich kann sie es unter Beweis stellen. Nach überstandener Corona-Infektion fühlt sie sich in sehr guter körperlicher Verfassung. Statt Rennen und Reisestress in Übersee konnte sie ihre Form noch einmal zielgerichtet aufbauen. «Es hat gut getan, runterzufahren und für kurze Zeit komplett abzuschalten», sagt Indergand.

Vielleicht ist es aber auch ihr Naturell, dass es für sie nicht den Erfolg um jeden Preis und mit lautem Getöse gibt. Wenn man Linda Indergand bittet, sich selbst zu beschreiben, sagt sie nämlich: «Ich dränge mich nicht so gerne in den Vordergrund. Ich bin eher der stille Chrampfer als eine Person, die ständig Schlagzeilen produziert.»

Ihre zurückhaltende, hilfreiche Art macht sie zu einer beliebten Kollegin so mancher Rennfahrerin. Jolanda Neff bezeichnet sie als enge Freundin. Die Olympiasiegerin hat Indergand sogar bei der Suche nach einer Managerin geholfen. Seit kurzem kümmert sich Daniela Gisler neben der Rennstrecke um die Geschicke der Urnerin.

Kühlschrank füllen und um die Medaillen fahren

Mit dem Auszug in Silenen kamen neue Aufgaben auf Linda Indergand zu. Sie habe es stets gut gehabt zuhause, begründet die 29-Jährige, wieso sie so lange im Elternhaus sesshaft blieb. Doch als ihr Freund im Spital von Lachen eine neue Anstellung fand, war der Zeitpunkt gekommen. Vieles sei jetzt neu, sagt die zurückhaltende Sportlerin mit dem feinen Urner Humor und nennt ein Beispiel: «Der Kühlschrank füllt sich jetzt nicht mehr von allein».

Auch mit dem Olympia-Podium warten neue Herausforderungen auf Indergand, die vor einiger Zeit eine Ausbildung als Sport- und Präventionstherapeutin begonnen hat, um auch ihre Berufsplanung neben dem Wettkampfsport anzugehen. Doch zumindest bis zu Olympia 2024 und der Heim-Weltmeisterschaft 2025 liegt der Fokus weiterhin beim Mountainbike.

Kommt die Bestätigung des Resultats von Tokio auch heuer wieder am wichtigsten Rennen der Saison? «Ich habe ein gutes Gefühl», sagt Linda Indergand vor ihren zwei WM-Einsätzen im Shorttrack und Cross Country. Und wenn nicht? Dann würde sich die 29-Jährige auch über einen Podestplatz einer Schweizer Teamkolleginnen fast so sehr freuen. Das entspricht nun mal ihrem Charakter.