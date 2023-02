Fussball Das Zittern das Trainers Maurizio Jacobacci – kurzer Arbeitsaufenthalt in Tunesien Maurizio Jacobacci (60), in der Schweiz zuletzt erfolgreicher Trainer des FC Lugano, wechselte im Dezember nach Tunesien. Keine zwei Monate später ist das Afrika-Abenteuer schon wieder beendet. Turi Bucher Jetzt kommentieren 08.02.2023, 18.13 Uhr

Sfax – so heisst die Hafen- und Industriestadt am Mittelmeer, rund 270 Kilometer von der Hauptstadt Tunis ist sie entfernt. Was den einen oder anderen bei diesem Städtenamen an eine inzwischen etwas altmodische Papierkommunikationsform denken lässt, hätte für den in Zug domizilierten Maurizio Jacobacci zu einer ernst- und dauerhaften beruflichen Herausforderung werden sollen. Doch ganz anders als in Patricia Highsmiths Roman «Das Zittern des Fälschers», wo die Hauptfigur im tunesischen Hammamet längst zurück in die Heimat reisen sollte, aber unentschlossen bleibt, fliegt Jacobacci an diesem Wochenende heim in die Schweiz, obwohl er gerne in Sfax geblieben wäre.

Maurizio Jacobacci im Cornaredo Stadium in Lugano. Alessandro Crinari/ Keystone (Lugano, 31. Juli 2020)

Zwischen 14 und 16 Grad warm ist es in in der zweitgrössten Stadt Tunesiens aktuell, ein kühler Wind weht vom Meer her durch Sfax, der Stadt mit der spinnenartigen Struktur, und diesen kühlen Wind bekam Jacobacci vergangene Woche auf sportlicher Ebene zu spüren: Statt des verhandelten Engagements bis mindestens Juni 2024 ist aus der Verbindung zwischen Trainer Jacobacci und dem CS Sfaxien keine zwei Monate geworden.

Als bei Sfaxien vor rund vier Monaten die Vereinsführung wechselte, weil der Verein komplett verschuldet war, wurde dem Klub vom Tunesischen Fussballverband ein vorläufiges Transferverbot auferlegt. Jacobacci wurde im Dezember von Sfax nach Tunesien gerufen, doch, so der Italiener mit Berner Akzent: «Neun Stammspieler hatten Sfax verlassen.»

Jacobacci hatte den Auftrag, mit dieser Mannschaft die Qualifikation für die Playoffs zu erreichen, das heisst: in einer der zwei Achtergruppen mindestens Rang 4 erreichen. Maurizio Jacobacci sagt: «Unterdessen wurden viele Schulden abgebaut, ausstehende Lohnforderungen bezahlt oder geschlichtet. Also durfte Sfax auch wieder Transfers tätigen.»

Die Verstärkungen wurden Ende Januar, keine 24 Stunden, bevor das sogenannte Transferfenster schloss, verpflichtet. Zu spät für den ehemaligen Lugano- und Sion-Trainer.

Trainer Jacobacci wohnte bis zu seiner Freistellung im stadionnahen Hotel (fünf Autominuten), wurde während den weihnächtlichen Feiertagen von der Familie eines hohen Vereinsmitglieds herzlich eingeladen und betreut. Er habe, so der 60-jährige, in diesen zwei Monaten in Sfax «viel Fisch und viel Couscous gegessen. Das schätze ich sehr.»

Jacobacci, der 2009 Kriens in die Challenge League brachte, holte mit Sfax 2 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen, und zwar mit einem totalen Torverhältnis von 3:4. Zu wenig – keine überzeugende Bilanz. Es verhalf Sfaxien nicht auf den ersehnten 4. Tabellenrang. Dies, obwohl Taktiknerd Jacobacci seine Spieler vor zu viel taktischen Winkelzügen verschonte. «Ich wollte meine Spieler nicht überfordern.»

Nach den Trainings müssen die Sfaxien-Profis ihre Fussballutensilien jeweils wieder zusammenpacken und abtransportieren. Das Mehrzweckstadion gehört der Stadt, und die lässt im Taïeb Mhiri auch andere Clubs Sport treiben. «Sfaxien», so Jacobacci, «kann das Fussballmaterial ganz nahe beim Stadion zwischenlagern.»

Sfax mit dem WM-Goalie im Tor

Jacobacci wurde also vor einer Woche nach der 0:1-Heimniederlage gegen Tataouine freigestellt. Da half es auch nicht, dass bei Sfax Aymen Dahmen, jener Torhüter, der für Tunesien an der Weltmeisterschaft in Katar spielte, zwischen den Pfosten stand. Jacobacci: «Wir haben sehr wenig Tore kassiert. Immer nur mit einem Gegentor verloren. Aber das grosse Problem war, das wir viel zu wenig Tore erzielten, im gegnerischen Strafraum zu wenig effizient waren.»

Klar, Sfax hatte mit Étoile Sportive du Sahel und Espérance Tunis die zwei wohl traditionsreichsten und renommiertesten Vereine in derselben Gruppe, aber das wusste Jacobacci schon am 8. Dezember, als er das Flugzeug nach Tunesien bestieg. Jacobacci hatte sich vor seiner Abreise auch bei Michel Decastel über die Verhältnisse im tunesischen Fussball erkundigt. Decastel, der ehemalige Servette- und Xamax-Spieler, war 2004 und 2007 Trainer beim CS Sfaxien, ausserdem auch schon Coach bei Espérance und Sahel. Auch Otto Pfister, Jürgen Sundermann, Ruud Krol oder Néstor Clausen waren schon Trainer des CS Sfaxien.

Nun kehrt Jacobacci zurück nach Zug. Übrigens: Der CS Sfaxien spielte am Mittwochnachmittag die letzte Qualifikationspartie. Gegen den Gruppenletzten Chebba gelang ein 2:0-Heimsieg. Das bedeutet für Sfax: Dank besserer Tordifferenz gegenüber Stade Tunisien und Bizertin Sprung auf Rang 4 und Playoff-Qualifikation! Jacobacci sagt vor seiner Rückreise: «Mit den acht Transferspielern, die nach meiner Entlassung qualifiziert wurden, stand die Chance gut, genügend Punkte zu holen, um den vierten Rang noch zu erreichen.»

