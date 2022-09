Datenanalyse: Wo die Schweizer Profifussballer ausgebildet werden

Datenauswertung Wie der FC Basel die Konkurrenz mit Spielern füttert und warum das mit dem Nachwuchs in Luzern so gut klappt Von den 556 Profispielern in der Schweiz kommen 68 Prozent aus dem Nachwuchs der 20 Profiklubs. Doch nur ein Bruchteil wird bei seinem Ausbildungsverein zum Stammspieler. Warum das so ist und welche Vereine am besten ausbilden, zeigt ein Blick in die Zahlen und die Erklärung der Verantwortlichen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Adrian Durrer und Dominik Schmid sind zwei Basler, die jetzt bei Lugano und GC in der Super League spielen. Freshfocus

Ehemalige FCB-Junioren spielen fast überall in der Super League. Cedric Itten bei YB, Pascal Schürpf und Samuele Campo in Luzern, Fidan Aliti beim FCZ, Dominik Schmid und Justin Hammel bei GC, Musa Araz in Sion, Albian Hajdari und Adrian Durrer in Lugano. Und mit Jozef Pukaj, Michael Goncalves, Gezim Pepsi, Roman Buess, Thibault Corbaz und Neftali Manzambi gleich ein Sextett in Winterthur.

15 beim FCB ausgebildete Spieler spielen bei anderen Super-League-Klubs - kein Team hat mehr abtrünnige Ex-Junioren in der höchsten Schweizer Liga. Nicht wenige von ihnen spielen eine gute Rolle bei ihren neuen Klubs, während die sieben noch verbliebenen Eigengewächse beim FCB an Einfluss verlieren (Taulant Xhaka und Fabian Frei) oder bislang nie gross Einfluss hatten (Mirko Salvi, Nils de Mol, Tician Tushi, Yannick Marchand und Liam Chipperfield).

Rund 5,2 Millionen Franken hat der FC Basel im Geschäftsjahr 2021 in den eigenen Nachwuchs an betrieblichem und personellem Aufwand investiert. Eine Zahl, die in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant blieb. Doch Eigengewächse haben es schon länger nicht mehr als Leistungsträger in die erste Mannschaft geschafft.

Ausnahmespieler wie Noah Okafor hat die alte Führung vergrault und so ist der neue alte Nachwuchschef Remo Gaugler aktuell dabei, die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten. Gaugler spricht gerne vom Kulturwandel, der nötig sei, um den teilweise verwöhnten FCB-Junioren wieder die richtige Mentalität, den Erfolgshunger und die Identifikation mit dem Verein einzuimpfen.

Nur GC hat eine genauso tiefe Bleibequote der eigenen Junioren wie der FCB. Das liegt zum einen daran, dass die Grasshoppers genau wie der FC Basel sehr viele Profis ausbilden. Aber das liegt natürlich auch daran, dass diese Spieler beim Jugendklub kaum eine Chance sehen, sich im Eins durchzusetzen.

Bei GC hat die Zusammenarbeit vom Partnerklub Wolverhampton abschreckende Wirkung und beim FCB werden zumindest aktuell lieber Talente aus dem Ausland geholt.

GC-Nachwuchschef Christian Maier: «Sky Sun hat mir in einem persönlichen Treffen gesagt: ‹Weiter so. Wir brauchen den Nachwuchs.›» Freshfocus

GC-Nachwuchschef Christian Maier, der zuvor auch in St.Gallen für die Junioren verantwortlich war, sagt: «Ich finde die Statistik nicht so schlimm. Sie zeigt doch, dass es viele GC-Junioren zum Profi schaffen und wir auch einige Eigengewächse im Kader der ersten Mannschaft haben. Das beweist, dass unsere Nachwuchsabteilung gute Arbeit leistet. Es freut uns, wenn wir beim Gegner auch auf Ex-GCler treffen. Das ist immer ein schönes Wiedersehen.»

Auch die chinesischen Investoren um Präsident Sky Sun sieht er nicht als Auslöser der niedrigen Bleibequote eigener Junioren. «Sky Sun hat mir in einem persönlichen Treffen gesagt: ‹Weiter so. Wir brauchen den Nachwuchs.›» Das Nachwuchsbudget sei seit der Übernahme 2020 nicht kleiner geworden. Wie gross es ist, will Maier nicht verraten. Und da GC als einziges Super-League-Team in der vergangenen Saison keine Europapokallizenz beantragt hat, muss es seine Zahlen auch nicht veröffentlichen.

Maier sieht einen anderen Grund dafür, warum die GC Junioren heute grösstenteils woanders spielen: «Ich stelle fest, dass Junioren heute oft die Geduld fehlt. Deswegen machen einige früh den Schritt zu einem anderen Klub, weshalb wir sie dann verlieren.»

Auffallend ist auch, dass GC besonders viele Spieler in die zweite Liga verliert. Allein neun Ex-Junioren stehen heute beispielsweise im Kader des FC Schaffhausen.

Am erfolgreichsten bildet aktuell der FC Luzern aus. Das Budget des Nachwuchsleistungszentrums der Innerschweizer beträgt rund 3,5 Millionen Schweizer Franken. Und mit Neo-Nationalspieler Ardon Jashari haben sie eines der grössten Talente der Liga in ihren Reihen. Zudem stellt der FCL zusammen mit Basel und Zürich auch am meisten Super-League-Spieler, von denen ein Grossteil immer noch in Luzern spielt. 13 Eigengewächse im Kader der ersten Mannschaft sind in der Super League ebenso Bestwert wie die Bleibequote von 46 Prozent.

FCL-Nachwuchschef Pius Kaspar sagt: «Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Während andere Klubs vielleicht nur auf dem Papier auf eigene Junioren setzen, wird das Konzept bei uns gelebt. Der Staff der ersten Mannschaft, die Nachwuchsabteilung und die sportliche Leitung pflegen einen hervorragenden Austausch.»

Mindestens einmal im Monat gibt es ein Treffen aller Verantwortlicher, das Kaspar als wichtiges Element hervorhebt. Er erklärt: «Auf eigene Junioren zu setzen, hat zum einen finanzielle Vorteile. Zum anderen führt das zur Identifikation der Fans mit der Mannschaft.»

FCL-Nachwuchschef Pius Kaspar: «Auf eigene Junioren zu setzen, hat zum einen finanzielle Vorteile. Zum anderen führt das zur Identifikation der Fans mit der Mannschaft.» chm

Dabei hat der FCL wie auch YB nicht so gute infrastrukturelle Voraussetzungen wie beispielsweise GC und der FCB mit ihren Campussen. In Luzern werden die Plätze noch von anderen Vereinen genutzt, was zu Kapazitätsengpässen führt. Weiter verfügen die Anlagen auf der Allmend Luzern teilweise nicht über die nötige Qualität (Licht, Kunstrasen) für den Juniorenspitzenfussball. In Bern müssen Junioren auch gerne mal durch die ganze Stadt reisen, bis sie auf einem freien Trainingsplatz stehen. «Da haben wir Aufholbedarf und suchen intensiv nach Lösungen», sagt YB-Nachwuchschef Christian Franke. Der ebenfalls moniert, dass YB in der Vergangenheit ein internationaler Topshot aus dem eigenen Nachwuchs, wie das bei Basel zum Beispiel Xherdan Shaqiri oder Granit Xhaka sind, fehlte.

Doch in Sachen Nachwuchsarbeit ist der aktuelle Leader der Super League auf dem Vormarsch. Die Übernahme von Ausnahmetalent Fabian Rieder von FCB-Partnerklub Solothurn ist ein Beispiel dafür. Und der Fakt, dass dem FCB dieser Spieler durch die Lappen ging, löst bei FCB-Boss David Degen noch heute Ärger aus, wenn er Rieder spielen sieht oder auf ihn angesprochen wird.

