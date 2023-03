Schuhmarke On holt Weltklasse und Know-how an Bord

Deal bei Laufschuh-Hersteller Was Kristian Blummenfelt mit Roger Federer zu tun hat - der neuste geniale Schachzug von Sportausrüster On Das Schweizer Unternehmen holt mit seinem neusten Coup sportliche Weltklasse und bestmögliche Expertise an Bord. Wieso es bei der Verpflichtung der weltbesten Triathleten vor allem auch um Daten und Technologien geht. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 11.03.2023, 11.00 Uhr

Der norwegische Triathlon-Olympiasieger von Tokio, Kristian Blummenfelt, arbeitet im Training derart datenorientiert, dass er sich selbst auch schon als «Laborratte» bezeichnet hat. Nun profitiert die Schweizer Schuhmarke von diesen einzigartigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Keystone

Das Unternehmen On stellt nicht nur aussergewöhnliche Sportschuhe her. Die cleveren Strategen aus Zürich produzieren ebenso in respektabler Regelmässigkeit geniale Schachzüge und passendes Storytelling. Angefangen vor 13 Jahren mit der Präsentation der neuartigen, wellenförmigen Schuhsohle mit dem Namen «Cloud» (Wolke).

Bisheriger Höhepunkt dieser Strategie war zweifellos der Einstieg von Roger Federer im Spätherbst 2019 als Investor, aber auch als Pate zur Entwicklung neuer Schuhe. Inzwischen gibt es im Sortiment mehrere «Roger»-Exemplare.

In die gleiche Kategorie gehört die Gründung des OAC (On Athletics Club) 2020 in Colorado, einer professionellen Trainingsgruppe von Mittel- und Langstreckenläuferinnen und Läufer. Dieses Projekt stösst in eine Nische, die seit dem unrühmlichen Ende des Nike Oregon Projects wegen Dopinganschuldigungen verwaist ist. Inzwischen hat ON in Europa und in Australien zwei weitere «Firmenteams» lanciert.

Viel mehr als einfach zwei gesponserte Weltklasse-Sportler

Und nun also der neuste Coup. Auf den ersten Blick mag die Verpflichtung der beiden norwegischen Triathleten Kristian Blummenfeldt und Gustav Iden nicht Besonders sein, selbst wenn Blummenfeldt Olympiasieger und Iden aktueller Ironman-Gewinner auf Hawaii ist. Doch hinter der Zusammenarbeit steht viel mehr als das Repräsentieren von absoluter Weltklasse in einer Sportart, die für On-Mitbegründer Olivier Bernhard als ehemaliger Spitzenathlet eine Herzensangelegenheit ist.

In dieser Woche besuchten der 29-jährige Blummenfelt und der drei Jahre jüngere Iden, beide aus der Hafenstadt Bergen, das Hauptquartier der Sportartikelfirma in Zürich und erzählten den Angestellten von ihrer eindrücklichen Passion für den Sport und ihrem gemeinsamen Weg zum nächsten grossen Ziel Olympia 2024. Ihre Ausführungen lassen erkennen, was genau On in dieser Zusammenarbeit auch zu finden gedenkt.

Es gibt weltweit kaum Ausdauerathleten, die ihr Training derart akribisch bestreiten, wie es die beiden Norweger tun. Ihr Trainer und Chefstratege Olav Aleksander Bu ist gelernter Ingenieur mit Abschluss in Elektrotechnik und arbeitet ausgesprochen datengetrieben. Alles von der Intensitätskontrolle im Training über die Kalorienzufuhr und den Stoffwechsel bis hin zum Material wird peinlichst genau erfasst und optimiert.

Ein Besessener als Trainer und Hirn des Projekts

Jeden zweiten Monat trifft man sich im Labor, bis zu 1000 Laktat-Messungen nehmen die Athleten pro Jahr vor. Rein gar nichts wird auf dem Weg, möglichst viele Leistungs-limitierenden Faktoren zu beseitigen, dem Zufall überlassen. Man erzählt sich in der Szene, Bu sei ein Besessener. Blummenfelt sagte in einem Interview mit der Sonntagszeitung im Oktober: «Ich bin quasi meine eigene Laborratte.»

Inzwischen arbeitet das Team, das seit mehr als zehn Jahren mehr als 300 Tage im Jahr zusammen verbringt, mit rund 50 Fachleuten aus den verschiedensten Wissenschafts- und Technologie-Bereichen zusammen – stets auf der Suche nach den neusten Erkenntnissen. Gemeinsam haben sie die Firma «Santara Tech» gegründet, welche diese Erleuchtungen bündelt und letztlich daraus Produkte für die Ausdauer-Community entstehen lässt.

Dieses enorme Potenzial will On dank der Partnerschaft nun in seine Schuhentwicklung einfliessen lassen. Das ist für das Unternehmen mindestens so viel wert wie ein Olympiasieg. «Wir glauben, dass wir von ihnen diesbezüglich stark profitieren können», sagt Flavio Calligaris, der Unternehmens-Verantwortliche für Strategie und Partnerschaften im Spitzensport.

Die Athleten entwerfen die neuen On-Schuhe mit

«Sie haben enorm viel Know-how beim Messen und Interpretieren von Daten.» Dies helfe bei der Entwicklung von schnellen Schuhen, denn ein präziseres und kompetenteres Feedback ist im Ausdauersport nirgends abrufbar. «Eine solche Nähe zu diesem Typ von Athleten ist unschlagbar», sagt Calligaris.

Auch das Teilen von gesammelten Erkenntnissen der Norweger rund um das Thema Material ergibt für das Schweizer Unternehmen einen Vorteil. Calligaris hat keine Angst vor dieser maximal anspruchsvollen Kundschaft. «Natürlich sind sie fordernd. Aber ihnen hilft umgekehrt mental das Wissen, dass sie das beste Produkt an den Füssen haben, dass sie persönlich kreieren konnten.»

Zum perfekten Storytelling über die Verpflichtung der beiden norwegischen Triathlon-Ikonen gehört die Geschichte vom letztjährigen Ironman auf Hawaii. Kristian Blummenfelt startete als grosser Favorit. Erst recht, nachdem er im Sommer 2022 auf dem Lausitzring in Deutschland unter Laborbedingungen in 6:44:26 Stunden den absoluten Zeitrekord für einen Ironman (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen) geschafft hatte.

Wieso die On-Schuhe von Iden verboten wurden

Während der Olympiasieger mit Asics-Schuhen antrat, entschied sich sein Trainingskollege Gustav Iden bereits im August zum Wechsel auf On-Schuhe. In nur fünf Wochen entwickelte die Schweizer Schuhmarke einen auf den Norweger zugeschnittenen Prototypen. Triathlon-Schuhe unterscheiden sich von normalen Marathon-Schuhen punkto Laufökonomie, Dämpfung und Halt und berücksichtigen, dass der Sportler die 42 km in Angriff nimmt, nachdem er bereits knapp sechs Stunden im Wasser und auf dem Velo unterwegs war.

Iden überholte seinen Landsmann auf dem letzten Teil der Laufstrecke, siegte überraschend bei seinem erst zweiten Ironman überhaupt mit Streckenrekord und dank einer noch nie erreichten Marathonzeit. Der jüngste Hawaii-Sieger seit mehr als vier Jahrzehnten verriet diese Woche: «Unsere Labormessungen haben ergeben, dass ich mit dem On-Schuh einen Leistungsvorteil von einem Prozent erreichen kann.»

Inzwischen wurde dieser Prototyp vom internationalen Verband verboten. Künftig gelten für die Stars die gleichen Regeln wie in der Leichtathletik. Sie dürfen an Wettkämpfen nur noch mit Schuhen antreten, welche im Handel erhältlich sind. On wird es recht sein.