Super League Vor FCL-Spiel in Lugano: Debütant Denis Simani fordert auf, dreckiger zu spielen Schlusslicht FC Luzern braucht dringend ein Erfolgserlebnis – am Sonntag (16.30 Uhr) muss er beim viertplatzierten FC Lugano antreten. Erstmals in einem Ligamatch werden die Abwehrspieler Denis Simani und Mohamed Dräger das blau-weisse Luzern-Dress tragen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss den Ausführungen von Trainer Mario Frick wird der FC Luzern am Sonntag im Cornaredo-Stadion gegen den FC Lugano zwei Neuzugänge erstmals einsetzen – und dazu höchstwahrscheinlich in der Startformation. Einer ist Mohamed Dräger. Der 25-jährige Rechtsverteidiger nahm bis vor einer Woche mit der tunesischen Nationalmannschaft am Afrika-Cup teil. Im Achtelfinal gegen Nigeria (1:0) und im Viertelfinal gegen Burkina Faso (0:1) spielte der Deutsch-Tunesier jeweils durch.

Neuer FCL-Rechtsverteidiger Mohamed Dräger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 4. Februar 2022)

«Dräger ist vom Afrika-Cup im Spielrhythmus, er hat in dieser Saison insgesamt zehn Partien mit dem Nationalteam in den Beinen», sagt Frick. Der Abwehrmann sei einer, der offensiven Schwung und Schnelligkeit mitbringe, dazu Flanken schlagen könne. Auch vom Charakter her passt der Ex-Profi des SC Freiburg, von Paderborn, Olympiakos Piräus und Nottingham Forest dem neuen Coach:

«Er ist einer, der redet, der eine Persönlichkeit hat. Dräger wird uns verstärken.»

Ähnliche Eigenschaften schätzt der Trainer an Denis Simani. Den 30-jährigen St. Galler mit albanischen Wurzeln hatte Frick schon zum FC Vaduz geholt. «Weil die Mannschaft zu lieb war, tat uns Simani extrem gut.» Diese Veränderung soll der Innenverteidiger jetzt auch beim FC Luzern herbeiführen. «Denis ist ein Führungsspieler, ein Aggressivleader», sagt sein alter und neuer Trainer.

Unbedingter Wille, aber mit Köpfchen

Simani war am vergangenen Sonntag im ersten FCL-Spiel unter Frick gesperrt. Weil er sich im letzten Match mit Vaduz die vierte gelbe Karte geholt hatte, musste er bei der 0:3-Heimniederlage gegen Basel zuschauen. Der designierte neue FCL-Abwehrchef hat seine Schlüsse aus der verlorenen Partie gezogen: «Wir müssen in der einen oder anderen Situation – anders als im Spiel gegen Basel – ein wenig die dreckigere Mannschaft sein.» Simani fordert auf:

«Keine Rücksicht nehmen auf den Schiedsrichter und die Gegenspieler, alles in Kauf nehmen, um am Ende drei Punkte mitzunehmen.»

Der unbedingte Wille zum Sieg braucht der FC Luzern in seiner Lage am Tabellenende. Aus den letzten sieben Spielen haben die Innerschweizer nur einen einzigen Punkt (1:1 bei GC) geholt. Andererseits müssen sich die Blau-Weissen vorsehen, damit sie nicht weitere unnötige Platzverweise kassieren.

Bereits vier Platzverweise gegen Luzern

Das sieht auch Frick so, der das Verhalten von Marvin Schulz gegen den FCB moniert. Der Deutsche hatte drei Minuten nach einem mit einer gelben Karte geahndeten Foul von Schiedsrichter Lukas Fähndrich wegen Reklamierens die gelb-rote Karte zu sehen bekommen. «Schon Anfang Saison hatte Marvin in St. Gallen durch überhartes Einsteigen Rot gesehen – und Nikola Cumic erhielt die gelb-rote Karte gegen GC, weil er nach seinem Tor zum 1:1 das Leibchen ausgezogen hatte. Solche Platzverweise müssen wir künftig vermeiden.»

Dabei zählt Frick den vierten Feldverweis des FCL gar nicht auf: Varol Tasar hatte sich dermassen über die 0:1-Heimniederlage gegen Sion geärgert, dass er in der Nachspielzeit mit Erfolg um den gelben und gelb-roten Karton bettelte.

Schiedsrichterchef Wermelinger warnt Klubs

Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 23.November 2018)

Die Luzerner müssen sich zudem bewusst sein, dass Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger den Vereinen vor dem Rückrundenstart in einem Schreiben folgende Dinge mitteilte: «Nach einer gründlichen Analyse der Vorrunde wollen wir unter anderem weiterhin ein Augenmerk auf das Protestieren, auf das Reklamieren, auf die Rudelbildungen auf und neben dem Platz sowie das Verhalten der Teamoffiziellen in der technischen Zone legen», bestätigte Wermelinger kürzlich medial. Also darf der FCL aus der Zentralschweiz gerade bei den heissblütigen Tifosi im Südtessin nicht übertreiben mit dem Einsteigen und der Emotionalität rund ums Spiel.

Der 30-jährige Ex-Vaduzer Denis Simani ist der designierte neue Abwehrchef des FC Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 8. Januar 2022)

Von Denis Simani ist bekannt, dass er zum Heisssporn werden kann.

«Ich bin so, wie ich bin, will immer das Beste für die Mannschaft.»

Er sagt auch: «Aber ich habe meine Lehren aus Fehlern in der Vergangenheit gezogen, versuche, weniger zu motzen.»

Mit dem Gefühl, schon ein halbes Jahr im Team zu sein

Ihm gehe es gut, er habe das Gefühl, als ob er schon sechs Monate in Luzern sei. «Die Chemie in der Mannschaft ist top.» Sofort habe er sich zurecht gefunden im Team und Klub, wo alles grösser und professioneller als in Vaduz sei. «Dafür ist man hier schneller kritisch», stellt er fest.

Diese prüfende öffentliche Beobachtung mache ihm nichts aus, beteuert der letzte Saison mit Vaduz unglücklich abgestiegene Profi. Simani stellt ganz cool mit ruhiger Stimme fest:

«Wir haben noch 17 Spiele, ich könnte 17 Mal als schlechtester Spieler gewertet werden, was am Ende zählt, ist, dass der FC Luzern nicht absteigt.»

Das zeigt den Charakter von Denis Simani, der alles dem Ziel Klassenerhalt unterordnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen