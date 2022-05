Challenge League: Kriens verliert in Schaffhausen

challenge league Defensivabteilung eingenickt – Kriens ausgekontert Der SC Kriens kann im spannenden Dreikampf um den Aufstieg nicht als Spielverderber eingreifen: Kriens verliert in Schaffhausen mit 1:4 (0:2) und lässt damit die Nordschweizer auf Rang 1 vorrücken. Turi Bucher 06.05.2022, 22.22 Uhr

Kriens trat in der ersten Halbzeit lange Zeit durchaus ebenbürtig auf. In der 16. Minute hatte Schaffhausens Uruguayer Joaquin Ardaiz zwar das 1:0 auf dem Fuss. Doch in der 20. Minute gingen die Krienser Lino Lang und Mark Marleku auf der anderen Seite mit einer grossen Torchance aus fünf Metern Distanz fahrlässig um. Das gefiel dem sich gut hörbar im Aufstiegsfieber befindenden Heimpublikum gar nicht: Kriens vermochte im ersten Drittel dieser Partie mitzuhalten und dem klar favorisierten Ligazweiten frech Paroli zu bieten.

Der Krienser Ivan Harambasic (links) im Duell mit Schaffhausens Raúl Bobadilla. Archivbild: Pius Amrein (Kriens, 19. März 2022)

Die Krienser schafften es aber nicht, das torlose Remis in die Pause zu bringen – das altbekannte Kriens-Lied erklang, ach was Lied! Vielmehr Leid.

Schon bemerkenswert (betrüblich), wie die SCK-Defensive in den letzten paar Minuten vor der Pause einnickte. Zuerst, in der 39. Minute, hatte Schaffhausens Nikola Gjorgjev nur noch Diogo Costa neben sich (wo war der Rest?). Gjorgjev überlief den Krienser Verteidiger mühelos und schob den Ball an Kriens-Torhüter Joschua Neuenschwander vorbei ins Tor.

Das 2:0 folgte sogleich (41.), wieder war Costa allein (wo war der Rest?), diesmal konnte Agustin González profitieren.

Schade, dass sich Costa und Co. starke rund vierzig Minuten einfach so beziehungsweise mit sträflich schwachem Abwehrverhalten zunichte machten. Kriens war zweimal klassisch ausgekontert worden.

Gleich nach der Pause (48.) erhöhte Gjorgjev leichtfüssig auf 3:0; die Krienser Coaches konnten ihre Taktikmappen zusammenklappen. Schaffhausen-Star Raúl Bobadilla köpfelte in der 80. Minute das 4:0; Izer Aliu gelang in der 90. der Ehrentreffer.

Tobler ist neuer Geschäftsführer des SCK

Während auf Schaffhauser Seite der Sprung auf den Tabellenthron gefeiert wurde, blieb aus Krienser Sicht festzuhalten: Irgendwie dauert das bittere Ende nun schon monatelang an, doch bald – noch drei Spiele – ist es überstanden.

Drei Stunden vor Matchbeginn in Schaffhausen hatte der SC Kriens übrigens den neuen Geschäftsführer bekannt gegeben: Der 42-jährige Thomas Tobler wird in dieser Funktion Nachfolger von Bruno Galliker. Tobler behält ausserdem seine Ämter als Kommunikations- und Marketingleiter.

Für den SCK geht es bereits am Dienstag (19.30) mit dem Heimspiel gegen Vaduz weiter. Wie wär’s mit einer kompakt-konzentriert funktionierenden Abwehrleistung?

Schaffhausen – Kriens 4:1 (2:0)

Wefox-Arena. – 1896 Zuschauer. – SR Huwiler.

Tore: 39. Gjorgjev 1:0. 41. González 2:0. 48. Gjorgjev 3:0. 80. Bobadilla 4:0. 90. Aliu 4:1.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (62. Axel Müller), Serge Müller, Padula, Lika; González; Bislimi (62. Sanogo), Stevic, Del Toro (81. Alounga), Ardaiz (75. Bobadilla), Gjorgjev (75. Kalem). Kriens: Neuenschwander; Bürgisser (72. Urtic), Harambasic, Isufi, Costa; Mistrafovic; Sukacev (46. Mulaj), Yesilçayir (63. Selasi), Aliu, Lang (46. Balaruban); Marleku (46. Avdijaj).

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Rodriguez, Maouche und Paulinho; Kriens ohne Sessolo, Binous und Alessandrini (alle verletzt). Verwarnungen: 23. Gjorgjev, 57. Lika, 85. Selasi (Fouls).