Dejan Sorgic fühlt sich pudelwohl seit der Rückkehr nach Luzern: «Der FCL ist wie Thun ein familiärer Klub»

Philipp Studhalter hatte ein gutes Näschen. Als der Kanton dem FC Luzern vor etwas mehr als drei Wochen die Bewilligung erteilte, ab Oktober 7300 Zuschauer in die Swisspor-Arena zu lassen, verzichtete der FCL-Präsident auf die maximale Auslastung. Der erste Match vor mehr als den bisher erlaubten 1000 Fans steht am Sonntag gegen St. Gallen bevor. Steigende Fallzahlen bereiten wieder Sorgen – dabei liegt der FCL mit der vorsichtigen Strategie gewiss nicht falsch. Ins Stadion lassen die Luzerner vorläufig nur ihre Saisonkarteninhaber. Das sind rund 4000 treue Fans. Zum Vergleich: An Spitzentagen wie am verregneten letzten Samstag besuchten über 4000 Personen das Verkehrshaus in Luzern.

Wer Regeln nicht einhält, droht ein Stadionverweis

Im Gegensatz bis dato in den Museen gilt im ganzen Fussballstadion strikte Maskenpflicht. Einzige Ausnahme fürs kurze Abnehmen der Maske: Beim Essen und Trinken, was nur auf dem zugewiesenen Sitzplatz erlaubt ist. Rauchen ist verboten. Auch sonst hat sich für die Fans vieles verändert: Um in die Arena zu kommen, müssen sie eine App herunterladen und die Kontaktdaten angeben, vor dem im Leitsystem gewährten Stadionzutritt einen QR-Code einscannen. Neben dem Ticket benötigen sie einen gültigen Ausweis. Und der FCL kündigt an: «Verstösse werden bestraft! Es drohen Stadionverweis und Stadionverbot.»