Fussball Dem Aufsteiger in der Gluthitze eingeheizt: Dem FC Altdorf gelingt ein versöhnlicher Saisonabschluss Der FC Altdorf ringt dem SC Emmen ein 3:3 ab. Damit haben die Urner den Ligaerhalt aus eigener Kraft geschafft. Urs Hanhart 19.06.2022, 18.36 Uhr

Markus Zurfluh, der Altdorfer Captain, schüttelt den Emmer Joel Zemp ab. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Juni 2022)

Zum Saisonabschluss empfing der FC Altdorf auf der heimischen Schützenmatte mit dem SC Emmen, der schon seit geraumer Zeit als Aufsteiger feststeht, einen absoluten Hochkaräter. Gegen die Luzerner zogen die Urner in den letzten drei Duellen jeweils deutlich den Kürzeren. Umso erstaunlicher war es, dass die Gastgeber das Spieldiktat von Beginn weg an sich rissen. Sie kamen offensichtlich mit den heissen Temperaturen besser zurecht. In der 22. Minute bescherte Fabian Nickel dem Heimteam den Führungstreffer, wobei er von einem Abwehrfehler profitierte und diesen eiskalt ausnutzte.

Erstfeld triumphiert zum Saisonabschluss Drittligist ESC Erstfeld beendete die Saison mit einem überzeugend herausgespielten 3:0-Heimerfolg über Gunzwil. Damit schloss das Team aus dem Eisenbahnerdorf die Aufstiegsrunde hinter Entlebuch und Horw, die in der nächsten Saison in der 2. Liga regional spielen werden, im 3. Rang ab. Die Chance zum Aufstieg verspielte die ESC-Truppe mit den Niederlagen in den ersten beiden ersten Partien gegen die späteren Gruppenersten. Der starke Endspurt mit den Siegen gegen Ruswil und Gunzwil nützte letztlich nichts mehr. Insgesamt legte das Team von Trainer Antonia De Oliveira eine überzeugende Saison aufs Parkett. Zur Krönung in Form des Aufstiegs fehlte nur wenig. (urh)

Danach blieben die erstaunlich stark aufspielenden Platzherren dominant und setzten den vermeintlichen Favoriten weiterhin massiv unter Druck. Nachdem Markus Zurfluh, Matej Ilicic und Fabian Nickel erstklassige Torchancen vergeben hatten, war es schliesslich kurz vor der Pause Silvan Christen, der den Ball aus vollem Lauf gefühlvoll an Emmen-Keeper David Mühlebach vorbei zum 2:0 ins Netz zirkelte.

Emmen mit starker Reaktion

Nach dem Wiederanpfiff wendete sich jedoch das Blatt. Die Gäste wurden zusehends stärker und schafften in der 56. Minute durch einen wunderschönen Freistosstreffer von Nicolas Meier den 2:1-Anschluss. Nur sieben Minuten später stand es nach einem durch Florant Veseli verwerteten Penalty bereits 2:2. Und es kam noch schlechter für die Hausherren, denn in der 72. Minute gerieten sie erstmals in Rückstand (2:3) und zwar durch einen ärgerlichen Abstaubertreffer. FCA-Keeper Nino Arnold wehrte einen knallharten Schuss genau vor die Füsse von Saichun Krongrava ab, der nur noch einzuschieben brauchte. Immerhin liessen sich die Hausherren von diesem Tiefschlag keineswegs den Schneid abkaufen. Sie reagierten fast postwendend und schafften in der 77. Minute den Ausgleich. Abwehrrecke Dmytro Gryshchenko versenkte einen von Luca Tresch herausgeholten Elfmeter. Um ein Haar hätten die Gelb-Schwarzen sogar noch den Vollerfolg gelandet. Einwechselspieler Oguz Cil hatte in der letzten Minute den Matchball auf dem Fuss, setzte den Ball jedoch knapp neben dem rechten Pfosten.

«Unser Team hat gegen einen Topgegner eine ganz starke Leistung abgerufen. Dass es ihm gelungen ist, doch noch einen Punkt aus dem Feuer zu reissen, verdient ein grosses Kompliment», meinte FCA-Präsident Armin Auf der Maur nach dem Schlusspfiff. Dann fügte er noch an:

«Nun haben wir den zum Ligaerhalt nötigen Zähler, den wir eigentlich schon vor Wochenfrist gegen Willisau hätten einfahren sollen, doch noch geholt. Damit hat unsere Mannschaft den Verbleib in der 2. Liga regional aus eigener Kraft sichergestellt, worauf sie stolz sein kann.»

Nachträglich gesehen hätte es sogar bei einer Niederlage für den Klassenerhalt gereicht. Der FC Rothenburg rutschte durch eine 0:3-Heimschlappe gegen Leader Cham II unter den Strich und wird zusammen mit Stans in die 3. Liga relegiert.

Das Saison-Highlight für die Altdorfer war ganz klar der Einzug in den IFV-Cupfinal, der allerdings trotz des Heimvorteils und einer 1:0-Führung verloren wurde. In der Meisterschaft lief es wie schon in der verkürzten Saison 2020/21 alles andere als wunschgemäss. Auf der Maur dazu: «Das Problem war die Hinrunde. Dort haben wir zu wenige Punkte geholt, weil wir nie richtig in Schwung gekommen sind. Die Rückrunde war dann nach verhaltenem Start eindeutig besser, vor allem auch dank unserer Heimstärke. Alles in allem bin ich stolz auf das Team. Trainer Dominic Herger und sein Assistent Alex Cadorna haben einen super Job gemacht.»

Neues Trainergespann sorgt für frischen Wind

Im Hinblick auf die nächste Saison ist der Vereinspräsident zuversichtlich, dass es besser laufen wird: «Unser Ziel ist ein gefestigter Mittelfeldplatz. Mit der Abstiegsgefahr möchten wir nichts mehr zu tun haben. Diesbezüglich bin ich optimistisch, zumal das Gros des Kaders zusammenbleibt und der neue Trainer Enzo Palatucci mit seinem Assistenten René Fedier sicherlich für frischen Wind sorgen wird.»