Ronny Schöpfer ist der jüngste Innerschweizer beim Kilchberger

Der Jüngste im Innerschweizer Team Vor zwei Jahren war er noch ein Unbekannter: Der Entlebucher Schwinger Ronny Schöpfer ist der Aufsteiger dieser Saison Vor dem Corona-Unterbruch war Ronny Schöpfer einer unter vielen. Am Samstag ist der 22-Jährige aus Wiggen beim Kilchberger Schwinget dabei. Es ist die Belohnung für eine starke Saison. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Meine Stärken? Ja ... also ... ich bin lustig»: Ronny Schöpfer, der jüngste Innerschweizer am Samstag in Kilchberg, übt sich im Posieren. Bild: Pius Amrein

Als der Schwingsport nach dem Saisonhöhepunkt 2019 von der Bildfläche verschwand, hielt sich Ronny Schöpfer noch in den anonymen Regionen der Rangliste auf. Er nahm zwar auch am Eidgenössischen Schwingfest in Zug teil, er bestritt sogar alle acht Gänge, doch in der Endabrechnung reichte es ihm zu Schlussrang 22d. Ob der durchschnittliche Schwingfan beim Studium der Rangliste bis zu Rang 22d durchhält, darf bezweifelt werden. Doch in der Eidgenössischen Saison war erkennbar, dass Ronny Schöpfer – eben erst 20 Jahre alt geworden – wohl den richtigen Weg eingeschlagen hat. Die Saison war vorbei, die Teilnahme am Eidgenössischen konnte ihm keiner mehr nehmen. Auf der Habenseite standen total zwei Kantonalkränze.

Die anschliessende Pause wurde in die Länge gezogen. Im Frühling 2020 konnte die Saison wegen der Pandemie nicht starten. Ein ganzes Jahr verstrich ohne ein Kranzfest. Im Frühling 2021 der nächste Anlauf – und wieder nichts. Erst im Juni 2021 wurden wieder Kranzfeste durchgeführt. Fast zwei Jahre war der Schwingsport weg. In dieser Zeit haben abseits des Scheinwerferlichts viele junge Schwinger sehr grosse Fortschritte gemacht. Oder wem war der Nordostschweizer Damian Ott vor der Coronapause ein Begriff? Vor dem Unterbruch hatte der 21-Jährige vier Kränze auf dem Konto. Allein in dieser Saison gewann er siebenmal Eichenlaub, bezwang Samuel Giger, triumphierte bei zwei Bergfesten und wird nun sogar als Siegesanwärter beim Kilchberger gehandelt.

2021 gewann Schöpfer fünfmal Eichenlaub. Bild: Pius Amrein

Schöpfer ist nicht Ott. Und dennoch hat der 22-Jährige aus Wiggen bei Escholzmatt einen Aufstieg wie aus dem Bilderbuch hinter sich. In dieser Saison gewann er fünf Kränze, darunter die beiden prestigeträchtigen Auszeichnungen beim Innerschweizer Schwingfest und dem Rigi-Schwinget. Das ist viel mehr, als er vor der Saison erwarten durfte. Er sagt:

«Ich hatte nicht den Anspruch, dass ich beim Kilchberger dabei sein kann. Aber je länger die Saison dauerte, desto besser sah es für mich aus.»

Der Entlebucher Hochburg entsprungen

Schöpfer, der als Metzger arbeitet und bei seinen Eltern in Wiggen wohnt, ist das frische, unverbrauchte Element im Innerschweizer Team. Er ist der Jüngste aller 17 Teilnehmer und hat am wenigsten Kränze von allen gewonnen. Als er zum Fototermin aufgeboten wird, vergewissert er sich noch einmal, ob tatsächlich er gemeint ist. Die Jugendlichkeit drückt auch in den Antworten durch. «Meine Stärken? Ja ... also ... ich bin lustig», sagt er etwa und sorgt tatsächlich für Lacher.

Er sorgt für Action im Sägemehl: Ronny Schöpfer im Duell gegen Roger Erb beim Rigi-Schwinget. Claudio Thoma/Freshfocus

Sein Schwingstil ist genauso unbeschwert, sprich draufgängerisch. Schöpfer ist ein Standschwinger, seine Vorbilder sind Martin Grab und Matthias Sempach. Er gehört dem Entlebucher Schwingerverband an, dieser Hochburg des Schwingsports, die von vielen Seiten bewundert wird, weil sie kein Nachwuchsproblem kennt und immer wieder Talente hervorbringt. Schöpfer sagt:

«Bei uns geht man halt ins Schwingen statt ins Fussball.»

Am Samstag wird er nun unter den 60 besten Schwingern des Landes sein. Es ist der Lohn für die starke Saison.