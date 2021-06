Das Eidgenössische Schützenfest ersetzte den Nationalfeiertag

ESF 2020 200 Jahre Geschichte: So prägte das Schützenfest Luzern und die Schweiz Am Freitag beginnt das Eidgenössische Schützenfest in Luzern. Der Wettkampf, 1824 erstmals durchgeführt, hat die moderne Schweiz entscheidend beeinflusst. Cyril Aregger 10.06.2021, 18.01 Uhr

Wer heutzutage vom «Eidgenössischen» spricht, meint wohl das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Älter und für die Schweiz historisch gesehen von mindestens so grosser Bedeutung ist jedoch das andere «Eidgenössische», das Eidgenössische Schützenfest.

Schützenfeste – zunächst mit Armbrüsten, später dann mit Feuerwaffen – gibt es auf dem Gebiet der heutigen Schweiz schon seit dem späten Mittelalter. «Es waren gesellige, aber auch repräsentative Anlässe», sagt Jürg Schmutz, Leiter des Luzerner Staatsarchivs. «Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen ab dem 15. Jahrhundert verstärkte sich der symbolisch-politische Inhalt: An den Festen wurde der Bevölkerung und den geladenen Gästen die eigene militärische und wirtschaftliche Macht präsentiert.»

Das Festgelände des Eidgenössischen Freischiessens 1853 in Luzern. Bild: ZHB Luzern Sondersammlung, BR.c.25.1_001

«Man kann nicht konservativ oder liberal schiessen»

Die Reformation im frühen 16. Jahrhundert sorgte dann für eine Zäsur, sagt Schmutz: «Der freundeidgenössische Kontakt durch die Schützenfeste ging weitgehend verloren.» Das änderte sich erst zwei Jahrhunderte später wieder: Nach dem Ende der französischen Vorherrschaft während Helvetik und Mediation wurden im frühen 19. Jahrhundert in der Schweiz bewusst nationale Sportfeste geschaffen. So auch das erste Eidgenössische Schützenfest, das 1824 in Aarau durchgeführt wurde. Auch wenn die Feste von gewissen konservativen Kreisen, gerade in der Innerschweiz, eher skeptisch beäugt wurden, hatten sie immer etwas Vereinendes. Jürg Schmutz meint dazu: «Ein Schützenfest war einer der wenigen Anlässe, an dem Leute aus allen Schweizer Regionen zusammenfanden. Am Fest und in den Organisationskomitees trafen sich Leute, die sich schweizweit gut vernetzen konnten.» Militärhistoriker Jürg Stüssi-Lauterburg fügt hinzu: «Man kann eben nicht konservativ oder liberal schiessen, die Zielscheibe ist für jeden gleich.» Die Feste hätten zwar einen «liberalen Zug» gehabt,

«aber man hat immer versucht, das Fest nicht zu politisieren. Es sollte ein Fest für alle sein.»

Die Spannungen zwischen den liberalen und konservativen Kantonen, zu denen auch die Innerschweizer gehörten, konnten aber auch die Schützenfeste nicht überdecken. Die Konflikte führten schliesslich zum Sonderbundskrieg von 1847/48, der von den liberalen Kräften gewonnen wurde, was 1848 zur Gründung des modernen Bundesstaates führte. Weil sich aber die katholisch-konservativen Innerschweizer anfänglich mit dem liberalen Bundesstaat überhaupt nicht identifizieren konnten, spielten gesamtschweizerische Veranstaltungen wie das ESF nun umso mehr eine wichtige Rolle bei der Annäherung der ehemaligen Streitparteien.

Der Nutzen von verbindenden Symbolen, Helden und Ereignissen half dabei: So wurde die Schlacht von Sempach nach 1848 erst recht zu einem nationalen Symbol – ebenso wie Arnold von Winkelried. Die Verehrung des Nidwaldners, der sich in Sempach in die gegnerischen Hellebarden gestürzt haben soll, um den Seinen den Weg freizumachen, begann 1853 am zweiten Luzerner Schützenfest nach 1832. «Diese war von bleibender Bedeutung», so Militärhistoriker Stüssi. Jürg Schmutz ergänzt:

«Winkelried war das inoffizielle Motto des Schützenfests 1853.»

Das Winkelrieddenkmal in Stans. Archivbild LZ

Kurz nach dem Fest entschied man sich in Nidwalden, Winkelried ein neues Denkmal zu errichten. 1865 wurde es vollendet und steht heute noch auf dem Stanser Dorfplatz. Dass die städtischen Schweizer für das Denkmal einen Künstlerwettbewerb verlangten – schliesslich war Winkelried ja nun ein nationaler Held – stiess in Nidwalden aber auf wenig Begeisterung.

Von der Festhalle zum Friedensmuseum

Das dritte Schützenfest in Luzern 1901 kennzeichnet das Ende der Konflikte zwischen Liberalen und Konservativen, seit 1891 sass mit dem Luzerner Bundesrat Josef Zemp der erste Konservative in der Regierung. Das Fest prägte die Stadt über Jahrzehnte. Die neben dem Bahnhof aufgebaute «Festhütte» beim heutigen Europaplatz war ein eindrückliches, burgartiges Gebäude – und wurde zum «Providurium»: Nach dem Fest wurde es nicht wie ursprünglich vorgesehen abgebaut, sondern blieb weitere 30 Jahre stehen, beherbergte bis 1910 das Friedensmuseum und diente danach unter anderem als Rollschuhpalast und Lebensmittellager. 1931 wurde es durch das Kunst- und Kongresshaus ersetzt, dem Vorgänger des heutigen KKL.

Festhütte und Festareal des Eidgenössischen Schützenfestes 1901 in Luzern auf dem heutigen Europaplatz. Bild: Offizielle Festschrift für das Eidgenössische Schützenfests

In Luzern fanden bis heute noch zwei weitere Feste statt: 1939 konnte erstmals die 1938 errichtete Festhalle Allmend genutzt werden, das Fest stand jedoch ein wenig im Schatten der Landi in Zürich. Das fünfte Luzerner ESF 1979 markierte schliesslich so etwas wie das Ende der Blütezeit. Die Mitgliederzahl des Schweizerischen Schützenverbandes sank seit den 1970er-Jahren von über einer halben Million auf 60'000, bedingt durch Armeereformen und das Ende des Kalten Krieges. Auch die Umweltbelastung durch das Schiessen wurde immer kritischer betrachtet.

Der Schützenkönig steht im Schatten des Schwingerkönigs

Die ganz grosse Bedeutung hat das Eidgenössische Schützenfest heute nicht mehr. «In der Frühzeit diente es gar als Ersatz für den Nationalfeiertag – denn einen solchen, offiziellen Tag gab es mit dem 1.August erst ab 1891», sagt Stüssi. Auch die Schützenkönige oder Schützenköniginnen sind ausserhalb der Schützengemeinschaft nur noch wenigen ein Begriff – anders als der Schwingerkönig beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest, das erstmals 1895 durchgeführt wurde.

Trotzdem ist das ESF noch immer eines der grössten Feste der Schweiz – 40'000 Schützen und 100'000 Festbesucher erwartete das OK des Eidgenössischen 2020 in Luzern – wäre Corona nicht dazwischen gegrätscht. Stüssi: «In den fast 200 Jahren seines Bestehens hat das Eidgenössische Schützenfest verschiedene Hochs und Tiefs miterlebt. Doch auch heute hat es eine wichtige Rolle: als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, aber auch als gesellschaftlicher Anlass mit sportlicher und – nach wie vor – militärischer Bedeutung.»

In der Reihe «Innerschweizer Schatztruhe» ist die Schützenfest-Festschrift «Eine Tradition kehrt zurück» erschienen. Bestellt werden kann sie auf der Homepage des Eidgenössischen Schützenfestes Luzern, www.lu2020.ch (16.15 Franken).