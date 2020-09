Der Ex-Krienser steht gegen den FCL im Lugano-Tor: Der etwas andere Aufstieg des Sebastian Osigwe Von Kriens wechselte Goalie Sebastian Osigwe nach Lugano: Am Samstag (19.00 Uhr) heisst der erste Meisterschaftsgegner FC Luzern. Daniel Wyrsch 18.09.2020, 05.00 Uhr

Sebastian Osigwe im Dress des SCK.

Bild: Urs Lindt /Freshfocus (19. Juli 2019)

Sebastian Osigwe ist aufgestiegen. Nicht mit dem SC Kriens, sondern auf der sportlichen Karriereleiter. Vom Krienser Kleinfeld und der Challenge League ins Luganeser Cornaredo in die Super League. Eigentlich hatte Stade Lausanne-Ouchy den Luzerner Torhüter an den Genfersee holen wollen. Diesen Transfer zum Ligagegner verhinderte die vom SCK geforderte Ablösesumme. Schliesslich kaufte sich Osigwe aus dem bis 2021 laufenden Vertrag frei und ebnete sich den Weg nach Lugano.

Der 1,85 Meter grosse Torhüter, der einen nigerianischen Vater und eine Schweizer Mutter hat, will trotz «des Abgangs, der vielleicht schöner hätte sein können», keinesfalls mit negativen Erinnerungen an die sechs Jahre in Kriens zurückdenken. «Ich durfte beim SCK eine super Zeit erleben», sagt Sebastian Osigwe. In 143 Spielen hütete er das Tor des Fanionteams, schaffte mit Kriens zwei Aufstiege: von der 1. Liga in die Promotion League und von dort in die Challenge League. Nun ist der 26-Jährige in der höchsten Liga angekommen. «Das Thema Kriens ist abgeschlossen, mein ganzer Fokus liegt auf Lugano.»

Neue Impulse dank der italienischen Goalieschule

Von Lugano-Präsident Angelo Renzetti hat Sebastian Osigwe einen Dreijahresvertrag bis Mitte 2023 bekommen. Darauf angesprochen, antwortet er bescheiden: «Ich habe nun genug Zeit, an mir zu arbeiten.» Da die beiden Goalietrainer des FC Lugano aus Italien stammen, einer davon kam von der AC Milan, hat sich das tägliche Training für Osigwe ziemlich verändert. «Ich lerne die italienische Goalieschule kennen.» Das gebe ihm neue und inspirierende Impulse.

Sebastian Osigwe wohnt mitten in Lugano, nur fünf Minuten vom Stadion entfernt. «Ich freue mich auf jedes Training und spüre den Profibetrieb. Es ist schön, sich nur auf den Job als Fussballer konzentrieren zu können. Bei der Erholung sehe ich den grössten Unterschied.» Bis vor kurzem war Osigwe Amateur, er machte eine zweite Lehre in einem Handwerksbetrieb. Der junge Mann spielte bislang Fussball als Nebenbeschäftigung.

Gegen Aarau-Mittelfeldspieler Markus Neumayr im Penaltyduell: Sebastian Osigwe trägt wie beim SC Kriens auch beim FC Lugano die Nummer 58. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Kriens, 5. Oktober 2019)

Gegen Schaffhausen über 120 Minuten im Cup gekämpft

Tempi passati! Nun steht Sebi, wie er von den Kollegen gerufen wird, im Tor des dreifachen Meisters FC Lugano, eine geachtete Grösse im Schweizer Fussball. Die Nummer 1, Noam Baumann, hat das Schlüsselbein gebrochen. Beim 2:1-Cupsieg nach Verlängerung in Schaffhausen gab Osigwe seinen Einstand. «Ich spielte ordentlich», findet er. «Gleichzeitig ist das Spiel ein guter Test für den Saisonstart gewesen, da es über 120 Minuten lang eine zäher Cupfight war.»

Zum Glück nicht mehr gegen Lautaro und Lukaku

Bevor Lugano am Samstag Luzern empfängt, testeten die Tessiner gegen Inter Mailand. Es gab eine 0:5-Packung. «Seit langem habe ich wieder mal fünf Tore kassiert.» Zwei von Lautaro Martinez, eines von Romelu Lukaku. Ganz andere Kaliber als die FCL-Angreifer. «Neun Jahre spielte ich als Junior bis zur U21 für Luzern, am Samstag werde ich viele aus der Startelf kennen. Ich hoffe, dass ich meine Fähigkeiten zeigen kann.» Als Goalie wird er im ersten Super-League-Match speziell im Rampenlicht stehen. Sebastian Osigwe bleibt gelassen: «Auch beim Liga-Debüt wird Fussball gespielt.»