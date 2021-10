Live Der FC Luzern im Testspiel beim FC Aarau mit Schürpf und Ndenge in der Startelf – das Heimteam führt 4:2 In der Nati-Pause will der FCL im Spielrhythmus bleiben. Darum testet Trainer Fabio Celestini mit seiner Mannschaft gegen den FC Aarau im Brügglifeld. Janick Wetterwald 08.10.2021, 13.48 Uhr

Vaso Vasic; Marvin Schulz, Luca Jaquez, Holger Badstuber, Silvan Sidler; Varol Tasar, Lorik Emini, Samuele Campo, Tsiy Ndenge, Nikola Cumic; Pascal Schürpf (C)

Zwei Rückkehrer: Schürpf und Ndenge geben in Aarau das Comeback nach Verletzung.

Bild: Eveline Beerkircher

Gute Nachrichten aus Luzerner Sicht gibt's zu Beginn des Spiels und: Mit Pascal Schürpf und Tsiy Ndenge geben zwei Spieler nach ihren Verletzungen das Comeback. Sie erleben wie die restliche FCL-Mannschaft ganz schwache erste 35. Minuten. Der FC Aarau macht aus seinen Torchancen das Maximum und schiesst vier Tore. Randy Schneider und Gobé Gouao treffen doppelt für das Heimteam. Der FCL wird nur mit einer Torchance von Nikola Cumic auf Pass von Ndenge gefährlich.

Immerhin: Nach einem Foul an Lorik Emini im Strafraum kann Marvin Schulz per Penalty auf 1:4 aus Luzerner Sicht verkürzen. Kurz darauf trifft Varol Tasar sehenswert per Schlenzer in die hohe Ecke. Eine wichtige Reaktion der Celestini-Truppe noch vor dem Pausenpfiff.

10 Minute: Der FCA-Mittelfeldakteur Randy Schneider mit einem Vorstoss durch die Mitte. Sein Schuss aus rund 20 Metern wird von einem FCL-Spieler abgefälscht und fällt vor die Füsse von Gobé Gouano, der zur Führung für Aarau einschiebt.

13. Minute: Randy Schneider trifft nach seinem Assist nun noch selber ins Tor. Im Anschluss an eine Ecke kann er aus kurzer Distanz zum 2:0 für den FCA einschiessen.

22. Minute: Der FC Aarau mit dem dritten Treffer: Nach einem Vorstoss über links patzt der junge Luca Jaquez in der Mitte. Gobé profitiert und schiesst sein zweites Tor.

34. Minute: Im Spielaufbau verliert Samuele Campo vor dem eigenen Tor den Ball nach einem Pass von Goalie Vaso Vasic. So kann Randy Schneider ins leere Tor einschiessen und ebenfalls seinen zweiten persönlichen Treffer bejubeln.

39. Minute: Marvin Schulz trifft per Penalty für den FCL. Zuvor wurde Lorik Emini nach einem Eckball im Strafraum gefoult.

41. Minute: Das zweite Tor für den FCL schiesst Varol Tasar. Er kommt im Strafraum an den Ball und schlenzt das Leder in die weite hohe Ecke.