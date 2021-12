Der FC Luzern holt sich bei den Grasshoppers ein 1:1

Fussball «Die Luzerner verdienten sich diesen Punkt» – der FCL beendet dank dem 1:1 gegen GC die Niederlagen-Serie Der FC Luzern holt bei Aufsteiger GC nach vier verlorenen Partien dank dem späten Ausgleich einen Punkt. Doch nach dem 1:1-Remis bleiben Fragen. Daniel Wyrsch aus Zürich Jetzt kommentieren 12.12.2021, 21.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Sandro Chieffo bedeutete das 1:1-Unentschieden gegen GC im dritten Spiel als Luzern-Interimscoach den ersten Punktgewinn. Der 52-jährige Italo-Zürcher hatte 15 Jahre im Nachwuchs des Rekordmeisters gearbeitet. Nun setzte er eine positive Serie gegen den früheren Arbeitgeber fort: Er bleibt als FCL-Coach unbesiegt gegen GC. Auch mit den Luzerner U18- und U21-Teams hatte er nie gegen den früheren Renommierverein aus Zürich verloren.

Immerhin ein Punkt geholt: FCL-Captain Genter klatscht nach dem Spiel mit Interimstrainer Chieffo ab. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zürich, 12.12.2021)

Doch viel wichtiger war am Sonntagabend, dass Chieffo mit den FCL-Profis eine Niederlagenserie beendete. Vier Spiele hatte der Tabellenletzte zuletzt in Serie verloren; zwei Niederlagen unter dem freigestellten Fabio Celestini (Sion, Lugano) und zwei Niederlagen unter Chieffo (Basel, Zürich). Das 1:1 beim Aufsteiger fand selbst GC-Coach Giorgio Contini «ein gerechtes Ergebnis. Die Luzerner verdienten sich diesen Punkt», stellte der frühere FCL-Assistenztrainer von Murat Yakin fest.

Die Video-Zusammenfassung der Partie. Tele1

Wie in den vergangenen drei Spielen früh in Rückstand geraten

Die Partie war taktisch geprägt – und gewiss kein fussballerischer Leckerbissen. Chieffo fand das richtige Rezept: «GC ist eine technisch sehr gute Mannschaft, wir haben der individuellen Klasse der Spieler keine Räume gegeben.» Doch früh in Rückstand geraten war der FCL trotzdem – schon wie bei den letzten Niederlagen in Lugano, gegen Basel und in Zürich: Ein ideal getretener Freistoss in der 4. Minute von Christian Herc köpfelte Léo Bonatini zum 1:0 der Gastgeber ein. «Bei uns stimmte die Zuteilung nicht», analysierte Chieffo.

Interimstrainer Sandro Chieffo. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 12. Dezember 2021)

Mit der Reaktion war der Interimscoach zufrieden. Und: «In der zweiten Halbzeit standen wir höher; versuchten, den Ausgleich zu erzielen.» Von aussen sah die Partie nicht immer so gut aus, wie Chieffo von ihr redete. Doch mit der Einwechslung von Jordy Wehrmann und von Pascal Schürpf nach etwas mehr als 70 Minuten ging ein Ruck durch die Elf. Ein Freistoss von Martin Frydek köpfelte der eingewechselte Ibrahima Ndiaye in der 65. Minute nur knapp nicht zum Ausgleich ein.

In der 79. Minute setzte sich der ebenfalls eingewechselte Nikola Cumic mit einer feinen Einzelaktion gegen zwei GC-Verteidiger durch, bevor er den Ball unhaltbar an Torhüter André Moreira vorbei in die hintere Torecke schoss. Jubel und Erleichterung über diesen prächtigen Ausgleichstreffer war bei den Luzernern gross.

Beim 23-jährigen Serben setzte das Denken für einen Moment aus: Cumic entledigte sich nach seinem zweiten Torerfolg für den FCL seines Trikots, dabei war er bereits verwarnt. Nur sechs Minuten vorher hatte er wegen eines rüden Fouls die gelbe Karte gesehen. Schiedsrichter Luca Piccolo blieb nichts anderes übrig, als Cumic die zweite gelbe Karte und gleich danach den roten Karton zu zeigen. Der Torschütze musste das Feld in der 80. Minute verlassen.

Schiedsrichter Luca Piccolo zeigt Nikola Cumic die gelbe-rote Karte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 12. Dezember 2021)

Chieffo verwendete für das Fehlverhalten von Cumic zwei Worte: «Eine Dummheit.» Denn selbstverständlich hätte der Interimstrainer nach dem späten Ausgleich etwas anderes geplant: «Noch einmal angreifen, wenn möglich den Sieg holen. Doch mit einem Mann weniger riskierten wir nichts mehr.»

Steht Holger Badstuber vor der Ausbootung in Luzern?

Bereits vor dem Match hatte es Spekulationen um drei Spieler gegeben, die nicht im Luzerner Aufgebot gestanden waren. Mit David Domgjoni, der zuletzt gegen Basel und Zürich am Ursprung des frühen 0:1-Rückstands stand, sowie Patrick Farkas und Holger Badstuber gehörten alles Neuzugänge dieser Saison dazu. Chieffo begründete nach dem Match ihre Nichtnominierung: «Ich kann nur 20 Spieler mitnehmen – und musste mich gegen sie entscheiden.» Gerade beim früheren Bayern-Star Badstuber (32) stellt sich die Frage, ob er dem Interimscoach nicht passt, da er schon gegen Basel 90 Minuten auf der Bank sass. Chieffo betonte:

«Grosse Namen hin oder her, die Leistungen zählen.»

Badstuber habe den Entscheid sehr professionell akzeptiert. Könnte der Innenverteidiger, der bereits die vergangene Saison beim VfB Stuttgart mit der zweiten Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga bestreiten musste, beim FCL in der Winterpause aussortiert werden? Chieffo:

«Badstuber, Domgjoni und Farkas werden die Vorrunde normal beenden. Was nachher passiert, weiss ich nicht.»

Der Vorrundenabschluss nächsten Samstag zu Hause gegen Servette wird sicher für Chieffo das letzte Spiel sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen