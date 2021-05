Fussball Der FC Luzern ist Cupsieger 2021: Ein 3:1-Erfolg gegen St. Gallen bringt den «Chöbel» in die Innerschweiz Die Luzerner von Trainer Fabio Celestini sind offensiv das bessere Team und gewinnen den Cupfinal gegen St. Gallen verdient mit 3:1. Die Torschützen für den FCL heissen Ndiaye, Wehrmann und Schürpf. Janick Wetterwald aus Bern 24.05.2021, 16.49 Uhr

Die FCL-Cupfinal-Startelf. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auf los gehts los: Nach etwas mehr als einer Minute prüft Nicolas Lüchinger mit einem Distanzschuss den FCL-Keeper Marius Müller. In der vierten Minute spielen sich die Luzerner ein erstes Mal sauber in die Offensive: Die Flanke von Martin Frydek bringt Ibrahima Ndiaye aber nicht auf das Tor. Die nächste Chance hat wieder St. Gallen: Nach einem Eckball köpft Thody Elie Youan ins Aussennetz. Das Spiel bietet weiterhin Szenen in den Strafräumen. Nach 13 Minuten flankt Jordy Wehrmann schön auf Pascal Schürpf – dessen Kopfball fliegt über das Tor.

Es bleibt eine ausgeglichene Angelegenheit: Beide Teams spielen mutig nach vorne. In der 23. Minute ein Versuch von Youan – Müller wehrt den Flachschuss mit dem Fuss ab. Der FCL ist wieder dran und trifft zur Führung: Filip Ugrinic behauptet sich stark, spielt mit dem Absatz auf Schürpf, der mit dem perfekten Pass vor das Tor, wo Ndiaye vollstreckt.

Ibrahima Ndiaye schiebt ein ... Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

... und schickt grüsse in den Himmel. Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Die Luzerner legen sofort nach: Louis Schaub mit einem seiner Geniestreiche. Sein Chip in den Strafraum findet Wehrmann, der einen Verteidiger düpiert und auf 2:0 für den FCL erhöht.

Wehrmann trifft zum 2:0 für die Luzerner ... Bild: Martin Meienberger

... und wird gefeiert. Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Wehrmann dann kurz vor der Pause mit dem Fehlpass in der eigenen Hälfte. So kann Youan losziehen, schiesst und Müller kann nur zur Seite abwehren. Adamu steht bereit und schiebt zum Anschlusstreffer ein. Der FC Luzern bringt die St. Galler so selber wieder zurück in diesen Cupfinal.

Leichtes Spiel für Adamu am Ende der FCL-Fehlerkette. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Danach ist Pause: Der FCL führt, aber das ist noch ein langer Weg.

St.Gallen-Trainer Peter Zeidler setzt ein Zeichen: Er bringt für Verteidiger Lüchinger für die zweite Halbzeit den Offensivspieler Jérémy Guillemenot. Die erste Chance nach der Pause gehört aber den Luzernern: Ugrinic mit einem präzisen Freistoss auf Schürpf, der den Ball aber am Tor vorbei köpft.

Plötzlich Aufregung: Frydek im Zweikampf mit Youan. Die Hand des FCL-Verteidigers ist an der Schulter des FCSG-Angreifers, dieser fällt. Schiedsrichter Lionel Tschudi pfeift nicht und auch der VAR greift nicht ein.

Schiedsrichter Lionel Tschudi stand bei dieser Szene im Fokus. Bild: Martin Meienberger

In der 56. Minute ist es dann soweit: Celestini bringt seinen Edeljoker Varol Tasar für den Torschützen Ndiaye.Der FC Luzern im Anschluss mit einem schönen Durchspiel und Schaub flankt in die Mitte, der Ball wird vor die Füsse von Frydek abgewehrt. Der Tscheche drückt ab, doch sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Die Luzerner suchen das dritte Tor: Wehrmann versucht es mit einer Direktabnahme nach rund einer Stunde – er trifft den Ball nicht wie gewünscht.

Die Ostschweizer müssen den Torwart wechseln: Lawrence Zigi hat sich verletzt, für ihn kommt Lukas Watkowiak ins Spiel. Dazu neu auf dem Feld beim FCSG ist Euclides Cabral für Leonidas Stergiou. Es sind aber die Luzerner die hier das dritte Tor schiessen: Sorgic in der 69. Minute mit einem super Ball in die Tiefe, Schürpf zieht alleine auf Watkowiak los und schiesst ein. Sein Jubellauf endet auf der Tribüne bei David Zibung, der seine Karriere nach diesem Spiel beendet.

Bild: Urs Lindt / freshfocus

Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Die Partie scheint entschieden, doch sie wird ruppiger, die Emotionen kommen langsam raus. Die St. Galler können offensiv nicht reagieren, die Luzerner haben das Geschehen im Griff. Schürpf in der 84. Minute noch mit einer Chance, der Ball kullert der Linie entlang am Tor vorbei. Tasar eine Minute später alleine vor dem FCSG-Hüter – scheitert.

Es bleibt beim 3:1-Sieg für den FC Luzern. Die Innerschweizer sind Cupsieger 2021 – Prost!

St. Gallen – Luzern 1:3 (1:2)

Wankdorf. – 100 Zuschauer. – SR Tschudi.

Tore: 27. Ndiaye (Schürpf) 0:1. 31. Wehrmann (Schaub) 0:2. 42. Adamu (Youan) 1:2. 69. Schürpf (Sorgic) 1:3.

St. Gallen: Zigi (65. Watkowiak); Lüchinger (46. Guillemenot), Stergiou (65. Cabral), Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Stillhart; Ruiz; Youan (74. Duah), Adamu (74. Babic).

Luzern: Müller; Schwegler, Burch, Knezevic, Frydek; Ndiaye (55. Tasar), Wehrmann, Ugrinic, Schürpf; Schaub (87. Grether), Sorgic.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Kräuchi (verletzt). Luzern ohne Schulz, Ndenge, Alabi und Binous (alle verletzt). Verwarnungen: 44. Ndiaye (Foul). 81. Guillemenot (Foul). 82. Knezevic (Reklamieren).