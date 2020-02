Der FC Luzern schlägt Meister YB sensationell mit 2:0 Zwei Spiele, zwei Siege unter dem neuen Trainer Fabio Celestini: Der FC Luzern überrascht mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Schweizer Meister Young Boys. Turi Bucher 01.02.2020, 21.03 Uhr

Der FC Luzern im Freudentaumel: Blessing Eleke kurz nach seinem entscheidenden Treffer zum 2:0. Geballte Faust: Luzerns Lucas bejubelt das 1:0. Der Ex-Luzerner und jetzige YB-Captain hatte eine Flanke von Pascal Schürpf ins eigene Tor abgelenkt. YB-Torhüter von Ballmoos war chancenlos. Der neue Trainer Fabio Celestini kann auf einen erfolgreichen Start beim FCL zurückblicken. In beiden bisherigen Spielen hat er seine Mannen zu Sieg gecoacht. Taktikfüchse im Gespräch: Celestini (links) und sein Widersacher Gerardo Seoane vor der Partie. Die Luzerner Anhänger mit einer aufwendigen Choreo. Sie sollten noch einiges zu bejubeln haben. Hatten den Ball in einer engen Startphase fest im Blick: Luzerns Pascal Schürpf (rechts) ringt mit dem Berner Marvin Spielmann. Oft gesehen – insbesondere in der ersten Halbzeit: Ein Luzerner und ein Berner kämpfen um das runde Leder. Hier im Bild: Luzerns Darian Males (links) und YB-Mittelfeldspieler Marvin Spielmann. Ein akrobatischer YB-Schlussmann David von Ballmoos überspringt Luzerns Franco Margiotta. Die YB-Defensive konnte aufatmen – aus dieser Situation resultierte kein Tor. Luzerns Torhüter Marius Müller (in pink) rettet gegen den Berner Stürmer Nicolas Ngamaleu. Der Deutsche sollte das Spiel mit einer weissen Weste beenden. Luzerns Simon Grether (links) versucht, Jean-Pierre Nsame den Ball wegzugrätschen. Kopfballduell zwischen dem FCL-Verteidiger Lucas (links) und YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame. Es war eng, es war umkämpft und die Berner führten zweifellos die etwas feinere Klinge. Dennoch gingen schliesslich die Luzerner als Sieger aus der Partie hervor.

Die Szene des Spiels

Das kam schon ziemlich unerwartet: Der FCL war über weite Strecken des Spiels unter Druck. Dann kam die 81. Minute und das 1:0 für Luzern: War die scharfe Hereingabe von Pascal Schürpf direkt im Tor gelandet? War Luzerns Tsiy Ndenge noch mit dem Fuss am Ball? Nein, es war YB-Captain Fabian Lustenberger, der den Ball ins eigene Tor bugsierte. Ausgerechnet er, der in Nebikon aufgewachsene Ex-FCL-Spieler brachte Luzern auf die Siegerstrasse.

Das hat zu reden gegeben

Lange Zeit war es für beide Seiten ein Geduldsspiel. So war bis zum 1:0 das grosse Thema: Regen, Wind und die warme Temperatur von rund 14 Grad. Nach dem Spiel war das Gesprächsthema natürlich: Der FCL hat den Schweizer Meister niedergerungen!

Das Ergebnis

Das 2:0 für den FCL ist insgesamt glücklich. YB war lange Zeit besser. Ob verdient oder nicht – wer fragt in ein, zwei Tagen noch danach?

Die 1. Halbzeit

Die beiden Teams neutralisierten sich mehrheitlich. Es war nicht viel los auf dem Rasen. Der Schweizer Meister presste intensiv, so dass der FC Luzern schon mit der Angriffsauslösung am eigenen Strafraum Mühe hatte. Aber auch der FCL hatte seine erfolgreichen Balleroberungen, hielt YB insgesamt in Schach. Schüsse von Michel Aebischer (35./Müller-Parade) und Moumi Ngamaleu (45./daneben) waren die grössten Torchancen.

Die 2. Halbzeit

Lange Zeit dasselbe Bild: YB überlegen, der FCL hielt kämpferisch dagegen. Bis zur 81. Minute. Silvan Sidler lancierte auf der linken Seite Pascal Schürpf. Dessen scharfe Hereingabe auf Torlinienhöhe sprang YB-Captain Fabian Lustenberger ans Bein und über die Torlinie. Luzern spielte seit der 74. Minute mit einem Mann mehr, weil Cédric Zesiger nach seiner zweiten gelben Karte vom Platz gestellt wurde.