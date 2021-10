FC Luzern Weshalb Fabio Celestini trotz den deutlichen Worten des Sportchefs gut schläft Der FC Luzern bestreitet am Sonntag (14.15, Swisspor-Arena) das Heimspiel gegen St.Gallen. Sportchef Remo Meyer forderte diese Woche «den Befreiungsschlag». Trainer Celestini sagt, er könne den Sieg gegen St. Gallen nicht versprechen, aber ... Turi Bucher Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Der Sportchef des FC Luzern, Remo Meyer, hat es diese Woche deutlich gesagt: «Wir brauchen den Befreiungsschlag.» Und noch deutlicher zu den Spielen gegen St.Gallen sowie eine Woche später in Lausanne: «Wir brauchen die maximalen Punkte.» Das bedeutet für Trainer Fabio Celestini und seine Mannschaft ab sofort: Siegen ist Pflicht! Einfacher gesagt als getan.

Es ist nicht so, dass Meyers Aufruf Celestini schlaflose Nächte bereiten würde.

«Ich schlafe immer gut. Die Ausnahme: Wenn ich meine Tochter für längere Zeit nicht sehe.»

Kontakt mit der Familie gibt es für Celestini momentan nur via Videocall, denn Celestinis Tochter Ariel lebt mit der Mutter in Panama.

Er behält die Ruhe – auch wenn derzeit die Siege fehlen: Fabio Celestini. Bild: Thomas Hodel / Keystone

Meyers Worte aber, sie scheinen Celestini nicht zu beunruhigen. «Schauen Sie auf die Tabelle. Es ist ja klar, dass der Sportchef Siege verlangt. Und als Trainer, der leidenschaftlich seinen Job lebt, hast du sowieso kaum ruhige Momente. Vielleicht eine Stunde pro Monat.» Er stehe morgens um 7 Uhr auf und leiste dann bis in die Abendstunden hinein 100 Prozent Arbeit für den FCL, sagt der Trainer, der nun seit rund 20 Monaten beim FC Luzern im Amt ist.

«Den Sieg gegen St.Gallen am Sonntag kann ich nicht versprechen. Aber ich weiss, dass meine Mannschaft all ihre Energie in dieses Spiel werfen wird.»

Es werde, so der FCL-Trainer weiter, sowieso eine ganze wichtige Woche. Am Sonntag das Duell gegen St.Gallen (drei Punkte gefordert), am Mittwoch der Cup-Achtelfinal in Schaffhausen (Viertelfinaleinzug gefordert) und am Sonntag darauf das Auswärtsspiel in Lausanne (Sieg gefordert).

Celestini: «Wir sind eine gefährliche Mannschaft»

«Die beiden Auftritte gegen Basel und die Young Boys geben mir das Vertrauen, dass wir auch am Sonntag gegen St.Gallen eine gute Leistung bieten werden», glaubt Celestini. Im Bewusstsein: «Das wird wieder ein ganz anderes Spiel. Sankt-Gallen-Trainer Peter Zeidler hat seine klare Idee, und zwar mit dem sofortigen Gegenpressing bei Ballbesitz des Gegners. Diese Mannschaft geht in der Defensive keine Risiken ein.» Einmal im Ballbesitz, sagt Celestini, agiere sein Team aber mutiger als die St.Galler. Celestinis Botschaft an den Ostschweizer Gegner: «Wir sind eine gefährliche Mannschaft.»

Die möglichen Aufstellungen:

Das hält auch Innenverteidiger Marco Burch so fest. Er sagt: «Wir haben gegen YB und Basel vielleicht nicht den schönsten Fussball gezeigt. Aber wenn wir hinten sattelfest stehen, können wir gegen St.Gallen erfolgreich sein.» Man habe in dieser Woche im Training die Pressingsituationen simuliert, erzählt Burch, «und wenn wir aus diesem Pressing herauskommen, öffnen sich ganz plötzlich viele Räume für unsere Offensivleute».

Innenverteidiger Marco Burch steht mit der FCL-Defensive vor dem Spiel gegen den FCSG. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Die St.Galler konnten am vergangenen Sonntagabend mit dem 2:1 gegen Servette ihren ersten Heimsieg verbuchen, dies auch dank Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Luca Piccolo, der daraufhin in die Challenge League zurückgestuft wurde. Allerdings: Der FCL profitierte beim 1:1 gegen YB ebenso von einem Ref-Fehlentscheid. Pikant: Der Entlebucher Schiedsrichter Urs Schnyder war bei der Partie St.Gallen – Servette der VAR-Chef und leitet nun am Sonntag das Spiel Luzern – St.Gallen.

Das Zeidler-Team hat drei Punkte mehr als der FCL. Bei der Luzerner Mannschaft kehrt Innenverteidiger Holger Badstuber nach einer leichten Grippe ins Team zurück, auch Pascal Schürpf und Ibrahima Ndiaye dürften parat sein.

Nicht nur das Covid-Zertifikat ist am Sonntag im Stadion Pflicht. Sondern auch ein FCL-Sieg. Und wenn’s nicht klappt? Celestini schläft trotzdem gut, aber das «Gute Nacht, FCL» würde dann immer lauter ertönen.

Das Covid-Testcenter vor der Swisspor-Arena ist am Spieltag von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Schnelltests kosten neu 26.50 Franken.