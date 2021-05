Matchbericht & Noten «Jetzt wollen wir einfach nur noch dieses Ding holen» – der FC Luzern steht im Cupfinal Dank dem Siegtor von Joker Varol Tasar spielt der FC Luzern am Pfingstmontag im Cupfinal. Für eine kuriose Situation sorgte Goalie Marius Müller. Stimmen, Emotionen und die Noten zum 2:1-Sieg im Cup-Halbfinal in Aarau. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald aus Aarau 04.05.2021, 21.51 Uhr Merken Drucken Teilen

Strahlende Gesichter und Jubel am Schluss beim FC Luzern, die oberklassigen Innerschweizer setzten sich beim frech aufspielenden Challenge-League-Verein FC Aarau 2:1 (1:1) durch.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Den Sieg im Cup-Halbfinal hatten die Gäste aus dem 50 Kilometer entfernten Luzern ihrem Trainer Fabio Celestini und Joker Varol Tasar zu verdanken.

Der 24-jährige Deutsch-Türke aus Waldshut direkt ennet der Schweizer und Aargauer Grenze schlug bereits zum fünften Mal in dieser Saison als Joker zu. Celestini hatte Tasar schon in der Liga in Sion, in Lugano, gegen Lausanne und den FC Zürich als Aussenangreifer eingewechselt – und jedes Mal erzielte der geniale Linksfuss den entscheidenden Treffer zum Sieg. In Aarau führte er den FCL zum insgesamt siebten Cupfinal in der 120-jährigen Klubgeschichte.

Die perfekte Spielverlagerungvon Schürpf vor dem Siegtor

Pascal Schürpf schlug in der 74. Minute einen öffnenden Seitenwechsel auf Varol Tasar, der sich mit dem Ball am Fuss gegen Aarau-Verteidiger Bastian Conus durchsetzte und abschloss. Leicht abgelenkt von Léon Bergsma flog die Kugel am früheren FCL-Keeper Simon Enzler vorbei in die entfernte Ecke zum 2:1-Endstand:





Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Tasar jubelte nicht überschwänglich. Nach dem Match erklärte er warum: «Gegen jeden anderen Gegner hätte ich eine Riesenfreude gehabt, gegen den FC Aarau ist es ein wenig anders. Natürlich freue ich mich auch, aber nicht so wie sonst.» Der Angreifer, der zu Saisonbeginn via Servette aus Genf zum FCL kam, sagte mit Tränen in den Augen:

«Ich hatte Gänsehaut, als wir vor dem Spiel im Brügglifeld angekommen sind. Der FC Aarau hat mir in meiner Karriere so viel gegeben.»

Manchem FCL-Fan werden diese Worte ein wenig speziell vorkommen, doch Tasar ist ein besonderer Spieler, der auch in der Stunde seines wohl grössten persönlichen Triumphs auf dem Fussballplatz an die Leute denkt, die ihm den Weg als Profi überhaupt ermöglicht haben.

Der verhaltene Jubel von Varol Tasar (Mitte) Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

In Luzern hat Tasar mit Fabio Celestini einen Coach gefunden, der ihm die entscheidenden Einsätze gibt. Der Coach sagte:«Varol möchte wie jeder andere Profi immer von Anfang spielen. Ich fälle die personellen Entscheide für die Mannschaft. Er macht es jedes Mal unglaublich gut, wenn er aufs Feld kommt, ist stets überzeugt, dass er der Mannschaft mit einem Treffer helfen kann.»

Dieses einfache Rezept geht für die Innerschweizer eins fürs andere Mal auf. Trotzdem steckt eine starke Teamleistung hinter der Qualifikation für den Cupfinal vom Pfingstmontag, 24. Mai, in Bern. Gegen einen Gegner aus der Super League, der heute zwischen Servette und St. Gallen ermittelt wird.

Hervorzuheben aus dem Luzerner Kollektiv sind im Halbfinal von Aarau der unermüdliche Antreiber Pascal Schürpf am linken Flügel und Filip Ugrinic. Der 22-jährige Stadtluzerner ist nach einer fulminanten Entwicklung unter Förderer Celestini bereits ein Thema bei spanischen und deutschen Vereinen aus der obersten Liga.

Filip Ugrinic Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Ugrinic zeigte auch im Brügglifeld, wo innerhalb und ausserhalb des Stadions rund 500 Fans mitfieberten, eine sehr auffällige Offensivleistung.

Schreckmoment nach misslungenem Abkick von Müller

Die Luzerner waren bereits in der 4. Minute durch Ibrahima Ndiaye 1:0 in Führung gegangen. Schon in dieser Szene hatte FCA-Verteidiger Conus keine gute Figur gemacht, als er nach einem Corner den Ball nicht aus der eigenen Zone spielen konnte. Jordy Wehrmann blockte, via Stefan Knezevic kam die Kugel zu Torschütze Ndiaye. Der Torjubel zum 1:0 der Luzerner:

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Doch die Aarauer gaben nach dem frühen Rückstand nicht klein bei. Sie drückten sofort auf den Ausgleich. Schon in der 9. Minute gelang ihnen durch Mickaël Almeida das 1:1.

Marc Schumacher/ Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Die Gäste hatten mit den spielstarken, schnellen und wendigen Aargauern ihre liebe Mühe. Von einem Klassenunterschied war über lange Phasen dieser Begegnung nichts zu sehen. Schürpf hatte in der 71. Minute, kurz bevor Tasar traf, zwar noch einen Lattenschuss. Insgesamt aber waren die Gastgeber nicht schlechter als der Super-Ligist. Für einen Schreckmoment sorgte Marius Müller in der 78. Minute: Der sonst starke Goalie schoss beim Abkick Martin Frydek an. Almeida traf darauf den Pfosten, den Nachschuss von Filip Stojilkovic hielt Müller.

Fabio Celestini: «Die Emotionen sind da und es ist fantastisch, können wir diesen Final spielen. Es ist der vierte Sieg in Folge für uns, das ist unglaublich.» Seine Mannschaft habe nicht so gut gespielt in der ersten Halbzeit, aber es sei normal, dass es schwierig ist in einem Cup-Halbfinal. Zur Aktion mit Müller sagt er: «Es ist ja schon fast normal, dass wir es mit solchen Aktionen unnötig kompliziert machen, das ist sich mein Herz schon gewohnt.» Ob er jetzt ein Bier trinken wird? Der FCL-Trainer:

«Ein Bier ist vielleicht nicht genug.»

Trainer Fabio Celestini jubelt gemeinsam mit Markus Krienbühl, Leiter Kommunikation und Marketing, bei Spielende. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Varol Tasar: «Klar, ich war motiviert, im Halbfinal zu spielen. Der Trainer hat entschieden, mich zuerst auf der Bank zu lassen. Ich kam rein und habe gezeigt, dass ich ein guter Joker bin.» Es sei super, könne er der Mannschaft immer so entscheidend helfen. Der frühere FCA-Spieler lobt auch den Gegner: «Aarau hätte es verdient, wieder in der Super League zu spielen. Sie haben eine gute Mannschaft, und der Verein ist eine Familie.» Im Final gegen Servette-Genève oder den FC St. Gallen trifft der Siegtorschütze allenfalls wieder auf einen früheren Arbeitgeber:

«Für uns ist egal, wer der Gegner im Final sein wird. Wir wollen einfach den Titel holen.»

Ob jetzt noch gross gefeiert wird? «Die grosse Feier findet hoffentlich am Pfingstmontag statt», sagt Tasar.

Marius Müller: «Es lief genau so, wie ich es erwartet habe. Es war ein ekelhaftes, schwieriges Cup-Halbfinal-Spiel auswärts.» Den postwendenden Ausgleich habe der FCL nach einer «richtig schlechten Verteidigungsleistung» erhalten. Der deutsche Goalie weiter: «Danach hat es 25 Minuten lang gebrannt bei uns. Ich bin froh, kamen wir mit dem 1:1 in die Pause. Die zweite Halbzeit war nicht einfacher, und am Ende sind wir einfach froh, stehen wir im Final.»

Torhüter Marius Müller während des Halbfinals Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Aarau, 4. Mai 2021)

Über die kuriose Szene nach dem Führungstreffer sagt Müller: «Als ich den Ball kicke, habe ich eigentlich ein super Gefühl – doch dann fliegt er Frydek an den Rücken und dem Gegner vor die Füsse.» Er habe danach gesehen, dass der Ball an den Pfosten geht und bei der folgenden Eins-gegen-Eins-Situation einfach nur gedacht:

«Den musst du jetzt halten, sonst bist du der Depp. Das ist mir dann zum Glück gelungen.»

Die Saison mit dem ganzen Auf und Ab sei nun eigentlich egal, sofern man nicht mehr unten reinrutsche. «Es zählt jetzt nur noch, dieses Ding zu holen.»

Vor der Swissporarena haben sich jubelnde FCL-Fans versammelt:

So empfangen die Anhänger den FCL-Mannschaftsbus nach dem Einzug in den Cupfinal:

Mit Fanchören werden die Spieler gefeiert:

Und Feuerwerk erhellt den Nachthimmel:

Am Sonntag geht es für den FC Luzern in der Meisterschaft weiter. Zu Gast in der Swissporarena ist Servette-Genf. Nachdem sich das Team von Fabio Celestini von den Abstiegssorgen so gut wie verabschiedet hat, kann in diesem Spiel der Anschluss an die oberen Plätze in der Tabelle schaffen.

Übrigens: Der Cupfinal findet am Pfingstmontag in Bern statt.