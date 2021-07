Fussball Der FC Luzern verpflichtet den kosovarischen Nationalspieler David Domgjoni Der FC Luzern hat mit David Domgjoni von Menemen Spor einen vierten Innenverteidiger für seine Super-League-Mannschaft geholt. Daniel Wyrsch Aktualisiert 28.07.2021, 16.34 Uhr

Der 24-jährige Innenverteidiger David Domgjoni verstärkt per sofort den FC Luzern. Er wechselt vom türkischen Süper-Lig-Verein Menemen Spor in die Innerschweiz und erhält einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Dies teilt der Klub am Mittwochnachmittag mit.

David Domgjoni im FCL-Dress. Bild: PD

David Domgjoni ist 1,90 Meter gross. Er hat am 8. Juni 2021 sein Debüt in Kosovos Nationalmannschaft gegen Guinea (1:2) gegeben. Domgjoni ist nach Marco Burch, Marvin Schulz und Holger Badstuber der vierte erfahrene Innenverteidiger in der Mannschaft von Fabio Celestini.

Letzte Saison 28 Spiele in der zweithöchsten türkischen Liga

FCL-Sportchef Remo Meyer zum neuen Spieler:

«Mit David Domgjoni konnten wir einen Innenverteidiger verpflichten, der mit seiner zweikampfstarken und intelligenten Spielweise ideal in unsere Mannschaft passt.»

Der FC Luzern schreibt in seiner Mitteilung:

«Domgjoni startete seine Profikarriere 2014/15 bei KF Tirana in Albanien, bevor er auf Leihbasis unter anderem für KS Kastrioti (Albanien) und KF Liria (Kosovo) auflief. Auf die Saison 2018/19 wechselte der 190 cm grosse Innenverteidiger zum KF Laçi und absolvierte für den Klub aus der höchsten albanischen Liga 31 Spiele. 2019/20 erfolgte der Wechsel zu Menemen Spor in die zweithöchste türkische Liga, wo sich der kopfballstarke Linksfuss auf Anhieb durchsetzen konnte und in der letzten Saison nicht weniger als 28 Spiele absolvierte und sich dabei zwei Tore und zwei Torvorlagen gutschreiben lassen konnte.»