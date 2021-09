Der FC Luzern will gegen GC den ersten Saisonsieg holen

Super League Gegen die Grasshoppers muss der erste Saisonsieg her: FCL-Trainer Fabio Celestini braucht Spieler mit «Grinta» Der FC Luzern spielt am Samstag (18.00) daheim gegen die Grasshoppers – und will den letzten Tabellenrang loswerden. Trainer Fabio Celestini verlangt von seinen Spielern Mut und Entschlossenheit. Torhüter Marius Müller könnte in die Startelf zurückkehren. Turi Bucher Jetzt kommentieren 10.09.2021, 16.45 Uhr

Fabio Celestini will Spieler mit Grinta sehen - was soviel bedeutet wie Kampfgeist, Biss oder Mut. Martin Meienberger/Freshfocus

Die sportliche Ausgangslage zum Spiel FCL – GC gleich vorweg: Aufsteiger Grasshoppers Zürich könnte mit einem Unentschieden in der Swissporarena gut leben. Der FC Luzern nicht. Für die Luzerner gilt: In der bereits sechsten Partie der Super-League-Meisterschaft 2021/22 sollen erstmals drei Punkte erkämpft werden, muss der erste Sieg her.

«Dass GC der Aufsteiger ist, zählt nicht», sagt aber FCL-Trainer Fabio Celestini vor dem Anpfiff heute um 18 Uhr. «Servette war damals auch ein Aufsteiger und hat die Saison mit einer Spitzenplatzierung abgeschlossen. Die Super League besteht aus den Young Boys und Basel ganz vorne, und danach kommen acht Mannschaften, die alle ganz dicht beieinander sind.»

Trotzdem ist sich auch Celestini bewusst, dass jetzt und endlich der erste Sieg fällig ist. «Und um diesen Sieg zu realisieren», so Celestini, «braucht es in unserem Spiel in allen Belangen mehr Intensität.» Man wolle sich nun mit kleinen Schritten verbessern und so vorwärts kommen. Das erste Saisonspiel gegen die Young Boys (3:4) sei ein guter Auftritt gewesen, danach kamen die Rückschritte gegen St. Gallen (2:2), FC Zürich (1:3) und Servette (1:4). «In diesen drei Partien hat die Entwicklung nach unten gezeigt. Zuletzt gegen Lausanne konnten wir uns wieder verbessern», spricht Celestini das 1:1 vor zwei Wochen an. «Jetzt müssen wir uns nochmals verbessern, physisch, mental, technisch, taktisch. Dann, ja dann haben wir die Möglichkeit zum ersten Sieg in dieser Saison.» Celestinis Motto: «Ich schaue positiv nach vorne und vernünftig zurück.»

Das Comeback von Torhüter Marius Müller

Über Gegner GC verliert Celestini nicht viele Worte. Man will sich auf die eigene Leistung konzentrieren. Nur soviel sagt Celestini: «GC-Trainer Giorgio Contini legt sehr viel Wert auf Organisation. Die Grasshoppers spielen unter ihm mit einer Defensivmentalität.»

Kehrt er zurück? Marius Müller beim Auftaktspiel gegen die Berner Young Boys. Martin Meienberger/Freshfocus

An der Pressekonferenz wollte sich Celestini nicht dazu äussern, ob der genesene Torhüter Marius Müller gegen GC bereits wieder in der Startformation stehen wird, doch davon darf man ausgehen. Denn: «Die Rückkehr von Müller bringt uns sicher mehr Energie.»

«Grinta» heisst das Zauberwort jeweils, wenn es einem Fussballteam gerade nicht besonders gut läuft, und gemeint ist damit: Entschlossenheit, Mut, Kampfgeist, Biss. Was spielerische Lösungen allerdings nicht ausschliessen muss. Goalie Müller bringt diese «Grinta» ohne Zweifel mit auf dem Platz, aber Celestini betont: «Das alleine genügt nicht. Ich brauche für ein solches Spiel 15 Spieler mit Grinta.» Der FCL-Coach verrät immerhin, dass Mittelfelddenker Samuele Campo nach seinem guten Auftritt gegen Lausanne in der Startformation stehen wird. «Wir brauchen seine Qualität.»

Schulz: «Wir können gegen GC Gas geben»

Marvin Schulz warnt vor den Kontern der Grasshoppers. Martin Meienberger/Freshfocus

Auch Marvin Schulz will GC die FCL-Entschlossenheit spüren lassen. Der 26-jährige Deutsche sagt: «Wir müssen drei Punkte holen, und das werden wir auch.» Die Meisterschaftspause aufgrund der WM-Qualifikationsspiele habe gut getan, meint Schulz. «Wir sind gut erholt, gut vorbereitet und können gegen GC Gas geben. Wir konnten den Kopf lüften und wissen alle, dass wir es besser können als bisher.» Schulz weiter: «Wir haben in diesen zwei Wochen an der Fitness gearbeitet und auch daran, mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Gegen die Grasshoppers gilt es, auf den letzten zwanzig Metern vor dem gegnerischen Tor konsequenter zu sein. Und wir dürften uns nicht von den GC-Kontern überraschen lassen.»

GC gewinnt Testspiel gegen Dornbirn mit 5:2

Die Grasshoppers absolvierten zuletzt einen Test gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn und siegten 5:2. Unter anderem trafen gegen Dornbirn die beiden zuletzt verletzt gewesenen Rückkehrer Léo Bonatini und Ermir Lenjani. Trainer Giorgio Contini sagt vor dem Auftritt in Luzern: «Luzern hat sich bis jetzt unter Wert verkauft und Pech gehabt. Der FCL hat recht viele Gegentore erhalten. Trotzdem: Für uns wird das kein einfaches Spiel.» Die Zürcher müssen auf die verletzten Topspieler Amir Abrashi und André Santos verzichten. Ausserdem kehrt der ecuadorianische Stürmer Leonardo Campana nicht rechtzeitig von seinem Einsatz mit der Nationalmannschaft zurück.

GC-Stürmer Shkelqim Demhasaj, einst unglücklicher und unterschätzter Stürmer beim FC Luzern, sagt vor seiner «Rückkehr» in die Swissporarena: «Es ist sicher ein spezielles Spiel für mich. Aber was für uns zählt, sind die drei Punkte. Wir haben gegen Dornbirn fünf Tore erzielt und gezeigt, dass wir auch aus dem Spiel heraus und nicht nur nach stehenden Bällen treffen können. Das wollen wir auch gegen den FCL zeigen.»

GC hat nach dem Aufstieg aus der Challenge League mit dem neuen Coach Contini vor allem mit seiner Defensivarbeit überzeugt. GC hat erst sechs Tore kassiert. Der Österreicher Georg Margreitter, im Sommer aus Nürnberg gekommener, 32-jähriger Innenverteidiger, sagte schon Ende Juli im «Tages-Anzeiger»: «Wenn wir zur Schiessbude werden, kriege ich ein persönliches Problem.» Nun, die Schiessbude betrieb bisher der FCL mit 14 kassierten Gegentreffern. Das wollen die Luzerner heute umdrehen. Mit möglichst vielen «Grinta»-Spielern.