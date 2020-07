Der FC Sursee wird 100 – Meilensteine der Klubgeschichte bilden die Cup-Partie gegen den FCL, das erste Frauenspiel und Udo Jürgens Der FC Sursee feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Absurdes, Erstaunliches und äusserst erfolgreiche Zeiten – die Geschichte mit vielen Schmankerl. Simon Wespi 03.07.2020, 05.00 Uhr

In diesem Jahr feiert der FC Sursee sein 100-jähriges Bestehen. Doch aus dem Vorhaben einer grossen Jubiläumsfeier wird nichts, vorerst nicht. «Für den September haben wir ein Jubiläumsspiel geplant – Luzern gegen den VfB Stuttgart», sagt Präsident Daniel Willimann. Doch die Pandemie macht den Festivitäten einen Strich durch die Rechnung. Die Feier und das Spiel sollen nun im nächsten Jahr nachgeholt werden. Ganz ohne Festakt bleibt es aber nicht. «Wir werden am Chlausmärt-Wochenende drei Tage auf dem Martignyplatz präsent sein.» Das Rahmenprogramm möchte Willimann noch nicht abschliessend preisgeben. Nur so viel: «Für Musik und Unterhaltung wird gesorgt sein. In erster Linie möchten wir unseren Sponsoren und der Bevölkerung Danke sagen.»

Die Gründung und die ersten Schritte

Der FC Sursee wurde im Jahr 1920 gegründet. Neun junge Männer haben sich im November im Hotel Sonne eingefunden, um den Fussballclub zu gründen. Eines der ersten Spiele fand am 9. Januar 1921 gegen den FC Luzern III statt. Die Partie ging 0:11 verloren. Im Bestreben, möglichst bald Spiele wettkampfmässig austragen zu können, meldete sich der FCS noch im selben Jahr beim IFV an. Aufgenommen wurden die Surseer jedoch erst 1928. Mit dem Bau einer Holztribüne in der Moosgasse im Jahr 1929 legte der Verein einen weiteren Meilenstein.

Zu Beginn präsidierten den Verein mehrheitlich Wirte aus Sursee. Grosse finanzielle Mittel hatte der FCS nicht. So wurden beispielsweise die Aufgebote per Velo zugestellt. Auch auswärtige Mannschaften wurden mehrheitlich mit dem Drahtesel aufgesucht. Es soll sogar vorgekommen sein, dass man aus Solidarität, da nicht jeder über ein Velo verfügte, gemeinsam nach Beromünster marschierte, dort die Bahn bestieg, um in Menziken ein Spiel auszutragen.

Die Aufstiegsmannschaft 1969. Stehend von links: Franz Winiger (Spikopräsident), Heinz Hunziker, Paul «Jimmy» Rüssi, Charly Muff, Ruedi Merz, Adi Zust, Hans Zust, Renato Cavazutti, Franz Zust, Anton Kirchhofer (Präsident). Kniend von links: Oskar Brosi, Werner Hofstetter, Kurt Stocker, Franz Künzli, Anton Stutz, Fritz Gisler, Franz Schäfer, Fritz Frauchiger, Franco Tignali. Bild: PD

Noch vor dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1935, wurde der Grundstein für eine eigene Turniertradition gelegt – der «Coup des Honorés». Ein überregionales Turnier mit Wanderpokal. Während des Krieges stellte der Verein eine schlagkräftige Truppe zusammen, die den Pokal von 1944 bis 1946 gleich dreimal in Serie gewann. 1947 wurde die erste Juniorenmannschaft ins Leben gerufen. Mitte der 50er-Jahre stellte der FC Sursee bereits vier Mannschaften – Junioren und Senioren sowie eine erste und zweite Mannschaft. Der FCS war fortan auf dem Sportplatz Neufeld zu Hause. Im Eröffnungsspiel 1958 siegte der FC Luzern gegen Aarau 9:2.

Grosses Zuschauerinteresse beim ersten Frauenspiel

Einen beachtlichen Erfolg erzielte der Club im Jahr 1975. Die Surseer Senioren standen im Schweizer-Cup-Halbfinal. Der spätere Spieler und Präsident Roli Huber erinnert sich: «Das Spiel im Neufeld fand vor 1200 Zuschauern statt. Gegen Stade Lausanne hat Sursee erst im Penaltyschiessen verloren. Trotzdem feierten wir ein grosses Fest.» Im selben Jahr war es erstmals erlaubt, im Amateurfussball Werbung auf dem Dress zu platzieren. Der FCS spielte in gelben Trikots, Calida war der Sponsor.

1978 gründete der Verein die erste Frauenmannschaft. Über 1000 Zuschauer, mehrheitlich Männer, besuchten das erste Spiel, welches auf der Fähndrichmatte ausgetragen wurde.

«Wenn wir dies gewusst hätten, hätten wir die Frauen auf dem Hauptplatz spielen lassen, die Clubbeiz geöffnet und Bier ausgeschenkt», sagt Roli Huber.

Ein erster sportlicher Höhepunkt der 80er-Jahre folgt 1981. Im Ligacup wurde der FC St.Gallen zugelost. Die Partie im Neufeld fand vor 3100 Zuschauern statt. Der spätere Nationalspieler Thomas Tschuppert lief zur Hochform auf. «Er gewann jedes Kopfballduell», erinnert sich Huber. Nach der Saison konnte er zum FC Aarau wechseln. «Dieser Transfer brachte einen schönen Obolus für Sursee und Buttisholz ein. Der FC Buttisholz konnte sich nun eine Flutlichtanlage anschaffen.»

Sursee spielte mehrheitlich in der 2. Liga, bis 1979 eine erfolgreiche Phase eingeläutet wurde. Unter Präsident Hans Zust konnte sich der FCS während acht Saisons in der 1. Liga halten. Das Highlight dieser Epoche war zweifellos die Cup-Partie 1986 gegen den FC Luzern. «Ich stand im Tor und war Captain», erinnert sich Huber. 5400 Zuschauer pilgerten auf den Sportplatz Neufeld. Diese Zahl bedeutet bis heute Rekord. «Wir rechneten mit 2000 Zuschauern.» Im Vorfeld der Partie forderte Huber den Verein auf, pro zahlenden Zuschauer einen Franken in die Mannschaftskasse zu zahlen.

«Mit über 25 000 Franken reisten wir für 10 Tage nach Brasilien ins Trainingslager. Das war eine tolle Sache», schwärmt der FCS-Goalie.

1988 folgte der Wechsel vom Neufeld in die Schlottermilch. Die Stadt Sursee sowie das Volk beschlossen, einen neuen Hauptplatz mit einer Leichtathletikbahn zu realisieren.

Eine volle Schlottermilch-Tribüne. Bild: PD

Die Tribüne war bis 2009 im Eigentum des FC Sursee und wurde ebenfalls 1988 eröffnet. Der Rasen ist derselbe, der heute noch verlegt ist. «Der Grundplatz ist seit 32 Jahren der gleiche. Die Stadt schaut gut zum Grün», freut sich Huber.

Nach erfolgreichen Jahren mit Fidé Fässler an der Seitenlinie, folgte 1991 Charly Herberth als Spielertrainer. Unter Fässler und Herberth gab es einen Umbruch im Team. «Auswärtige Spieler, die nicht ganz günstig waren, wurden verpflichtet. Auch Thomas Tschuppert kehrte zurück», sagt Huber, der 1992 das Amt des Präsidenten übernahm. Es folgte der Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Am 22. Juni 1993 realisierte Sursee den Aufstieg in die NLB (mehr dazu im Artikel am Ende dieses Textes).

Die Party nach dem Aufstieg in die NLB im Jahr 1993. Von links: Xaver Gisler, Andreas Bürgisser, Philipp Suppiger, Mario Avagliano, Andreas Hediger, Daniel Wildisen, Roli Huber. Das Siegerfoto der Aufstiegsmannschaft 1993. Thomas Tschuppert (links) beim Interview mit Präsident Roli Huber. Stadtpräsident Remo Casserini (links) gratuliert Thomas Tschuppert.

Der Aufenthalt in der NLB war jedoch von kurzer Dauer. Da die Liga neu reformiert wurde, mehrere Spieler den Verein verliessen sowie das Budget halbiert wurde, hatte Sursee keine Chance, die Klasse zu halten. «Dies waren wir uns von Anfang an bewusst», so der Präsident.

In der Folge konnte sich der FC Sursee in der ersten Liga etablieren. Höhepunkte waren fortan Cupspiele. Im März 1995 gastierte der grosse Grasshopper Club in Sursee. 3200 Zuschauer sahen einen heroischen Kampf gegen das Starensemble, trainiert von Christian Gross. «Wir haben uns beachtlich geschlagen und nur 0:2 verloren», so Huber. Auch die Surseer Frauen verzeichneten grosse Erfolge. Von 2002 bis 2004 wurden sie Schweizer Meister, zudem konnten zwei Cupsiege gefeiert werden. 2004 wurde die Damenabteilung ausgegliedert und fand unter dem Namen LUwin eine neue Bleibe.

Udo Jürgens und der falsche Wein

Unter Präsident Huber (59) waren Konzerte eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. So gastierte Udo Jürgens dreimal in der Stadthalle. Die Garderobe musste für den Star vorschriftsgemäss eingerichtet werden. Nicht fehlen durfte der Weisswein: Bocksbeutel Edelzwicker. Ein Mitglied des FC Sursee fuhr kurzerhand nach Deutschland, um den Wein zu beschaffen. Doch beim Apéro vor dem Konzert zeigte sich Jürgens enttäuscht. «Wir sind in der Schweiz. Wieso trinken wir keinen Yvorne?» Die Lösung war schnell gefunden. Toni Jost vom Bahnhöfli Sursee brachte sechs Flaschen in die Garderobe.

Für Roli Huber, der 2000 das Amt des Präsidenten an Thomas Tschuppert übergab, gab es viele Highlights. Auch unzählige Hallenturniere gehören dazu. Doch etwas sticht heraus:

«Der Zusammenhalt im Club war einzigartig.»

Nach dem Abstieg aus der 1. Liga 2018, etablierte sich der Club in der 2. Liga inter. Mit 30 Mannschaften stiess der FCS mit der Infrastruktur an seine Grenzen. Vor zwei Jahren konnte auf dem Gelände St.Martinsgrund ein Kunstrasenplatz gebaut werden. Sehr zur Freude des Präsidenten Daniel Willimann: «Dies war ein Meilenstein für uns. Für den FC Sursee mit seiner Grössenordnung war der Entscheid absolut notwendig. Der Dank geht an die Stadt und die Bevölkerung.»

Einer positiven Entwicklung scheint nichts im Wege zu stehen. Finanziell steht der Verein auf gesunden Beinen, sagt Willimann: «Wir sind schuldenfrei. Der Dampfer FC Sursee ist auf Kurs.» Sportlich möchte sich die 1. Mannschaft in der 2. Liga inter etablieren. Einen Aufstieg würde man gerne nehmen. Das Ziel sei es jedoch nicht. «Wir möchten eigene Junioren einbauen. Das ist unser Weg», so der Präsident.