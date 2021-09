GC-Coach Giorgio Contini: «FCL hat jetzt Kontinuität»

FUSSBALL «Der FCL hat jetzt diese Kontinuität» – GC-Coach Contini über Gegner Luzern GC-Coach Giorgio Contini arbeitete einst für den FCL – und sieht seinen Ex-Klub vor dem Duell (Samstag, 18.00) auf gutem Weg. Nicola Berger, Niederhasli Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Will mit den Grasshoppers am Samstag in Luzern punkten: GC-Trainer Giorgio Contini. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zürich, 29. August 2021)

Am GC-Campus ist eigentlich nichts mondän, er liegt draussen in der Peripherie des Zürcher Unterlands gleich neben einer Pferderennbahn, man würde nicht vermuten, dass hier der Rekordmeister des Schweizer Fussballs beheimatet ist. Auf einem Plastikstuhl auf dem Trainingsgelände sitzt Giorgio Contini, der nach dem Wiederaufstieg im Sommer eingesetzte Coach, und wenn man ihn fragt, was eigentlich übrig geblieben ist vom Glanz der Grasshoppers, von den 27 Meistertiteln, dann antwortet er:

«GC hat ein bisschen Staub angesetzt. Jetzt sind wir daran, den abzuschütteln, und wollen versuchen, neue Geschichten zu schreiben.»

Die Illusionen des Präsidenten

Das ist die Innensicht des Trainers – von aussen kann man den Eindruck haben, dass sich die Institution GC weitgehend abgeschafft hat. Seit dem April 2020 befindet sich der Klub in der Hand von chinesischen Investoren und wird als Vehikel für Leihspieler der ebenfalls von der Fosun-Gruppe kontrollierten Wolverhampton Wanderers sowie aus dem Portfolio der eng mit den Investoren verbandelten Beratungsfirma Gestifute um den portugiesischen Agenten Jorge Mendes benutzt.

Der chinesische Präsident Sky Sun sagt, es sei der Anspruch, in fünf Jahren einen Titel zu gewinnen und in zehn zur europäischen Spitze zu gehören, was von wenig Realitätssinn zeugt. Contini, 47, aber kann man den nicht absprechen, das Leben hat ihn sich einen gewissen Pragmatismus antrainieren lassen. Zuletzt arbeitete er drei Jahre lang in Lausanne, noch so ein Farmteam-Klub in der Hand ausländischer Investoren, und erreichte dort respektable Resultate. Gibt es Parallelen zwischen den Arbeitgebern? Giorgio Contini sagt:

«Mir ist bewusst, dass es in der Schweiz eine Grundskepsis gegenüber Teambesitzern gibt, die nicht von hier sind. Und ich finde es auch problematisch, wenn ein Klub keine lokalen Wurzeln hat. Aber bei uns ist das nicht so.»

Und er ergänzt: «Man hat jetzt bewusst auf einen Schweizer Trainer gesetzt. Und wir setzen nicht nur auf Leihspieler, sondern auch auf den eigenen Nachwuchs. Es kann hier etwas Gutes entstehen, und ich bemühe mich, GC ein Gesicht zu geben.»

Giorgio Continis Erinnerungen an 2011

Letzteres tat er zuvor schon in St.Gallen und Vaduz – und vor einem Jahrzehnt wirkte er auch im FC Luzern, eine Saison lang als Assistent von Murat Yakin. «Luzern ist eine Fussballstadt, der Klub geniesst einen grossen Rückhalt. Ich hatte den Eindruck, dass sich der Verein in den letzten Jahren immer wieder selbst ein Bein gestellt hat, weil in der Führung keine Ruhe herrschte», sagt Contini. Und er fährt fort:

«Das ist jetzt anders, alle ziehen an einem Strick. Es gibt einen Trainer, der genau weiss, was er will. Der FCL hat jetzt diese Kontinuität, die so wichtig ist in diesem Geschäft. Der Cup-Sieg war ein erster Lohn dafür. Als ich in Luzern war, haben wir den Final leider gegen Basel im Penaltyschiessen verloren…»

Für den Samstag wähnt er den FCL in der Favoritenrolle und sagt: «Luzern hat sich bis jetzt unter Wert verkauft und Pech gehabt. Sie haben recht viele Gegentore erhalten, aber man muss ja immer die Umstände anschauen, die Personalsituation erklärt einiges. Für uns wird das jedenfalls kein einfaches Spiel.»

GC hat drei Punkte mehr als der FCL

Fünf Punkte hat GC aus den ersten fünf Spielen geholt – immerhin drei mehr als der FCL –, zuletzt rang es Servette unter gütiger Beihilfe der Schiedsrichter ein 1:1-Remis ab. Contini wirkt zufrieden mit der Bilanz. Als ihn ein Journalist beim Medientermin fragt, wie wichtig das Spiel gegen den FC Luzern sei, wo man mit einer Niederlage womöglich abrutschen könnte in der Tabelle, sagt Contini cool: «Es ist der sechste Spieltag, die Saison ist noch lang.» Sieben von elf Stammspielern sind neu, der Coach sagt, es werde Zeit brauchen, bis sich sein Kollektiv findet, bis die Automatismen greifen.

Es könnte also noch ein bisschen dauern, bis sich dieses GC von der Staubschicht befreien kann.

«Mehr Intensität in allen Belangen » Ernste Mienen beim FCL: Mickrige zwei Punkte nach fünf Runden auf der Habenseite – das ist gewiss nicht lustig. Und bedeutet in der Super-League-Tabelle den letzten Rang. Auf diesem 10. Tabellenplatz will der FC Luzern nach dem Heimspiel vom Samstag (18.00) gegen Aufsteiger Grasshoppers nicht mehr stehen: Weil das punktgleiche Lausanne erst am Sonntag (daheim gegen Sion) spielt, würde dem FCL gegen GC dafür schon ein Unentschieden genügen. Wie bitte, ein Unentschieden daheim gegen den Aufsteiger? Die Luzerner Mannschaft um Trainer Fabio Celestini hat in der Meisterschaft noch kein Spiel gewonnen und will am Samstag die Premiere feiern. «Um diesen Sieg zu holen, braucht es in unserem Spiel mehr Intensität in allen Belangen», sagt Celestini vor dem Duell FCL – GC. (tbu)