Der HC Kriens-Luzern verlängert mit Cheftrainer Goran Perkovac Der HC Kriens-Luzern hat heute bekanntgegeben, dass der Vertrag von Cheftrainer Goran Perkovac um weitere drei Jahre verlängert wird. 28.10.2020, 11.17 Uhr

(pl) Sportlich läuft es für den HC-Kriens Luzern derzeit wie am Schnürchen. In der laufenden Meisterschaft sind die Innerschweizer Tabellenführer der Swiss Handball League. Heute hat der Club bekanntgegeben, dass der am Ende dieser Saison auslaufende Vertrag mit Cheftrainer Goran Perkovac um drei Jahre verlängert wird. «Die Aufgabe beim HCKL macht mir grossen Spass und ich freue mich, dass wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg weiterhin bestreiten», sagt Perkovac in einer Mitteilung des Vereins. Der kroatisch-schweizerische Doppelbürger ist seit Juni 2018 Trainer der Blauweissen.