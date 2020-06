Der junge Marco Burch spürt beim FC Luzern noch keinen Druck: «Ich gehöre nicht zum Stammpersonal – will aber parat sein, wenn es mich braucht» Der FC Luzern wird am Samstag (18.15 Uhr) im Heimspiel gegen Servette wieder mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs antreten. Darunter der 19-jährige Abwehrmann Marco Burch. Daniel Wyrsch 26.06.2020, 18.30 Uhr

Für Fabio Celestini ist selbstverständlich: «Ich muss beim FC Luzern mit jungen Spielern arbeiten. Das ist kein Problem für mich, ich habe das schon an meinen Trainerstationen in Lausanne und Lugano getan.» Auch vor dem Heimspiel gegen Servette ist die Konstellation wieder so, dass er auf diverse Jungprofis aus der eigenen Nachwuchsabteilung setzen muss. Darunter ist mit dem 19-jährigen Innenverteidiger Marco Burch einer, der erst vier Spiele in der Super League bestritten hat.

Abgeklärt auch auf der Aussenseite: Marco Burch (links) klärt gegen Luganos Eloge Yao. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 24. Juni 2020)

Zwei Siege über den FC Basel gefeiert

Der Alpnacher hatte sein Debüt am 7. Dezember 2019 unter Celestinis Vorgänger Thomas Häberli gegeben. Bei der unglücklichen 0:1-Niederlage in Bern gegen den Meister Young Boys zeigte Marco Burch eine grundsolide Leistung. Eine Woche später, im letzten Spiel vor der Winterpause, gehörte der 1,82 Meter grosse Abwehrmann zum FCL-Heimteam, das Basel 2:1 besiegte. Danach kam der Trainerwechsel – und Burch musste inklusive Coronapause bis zum vergangenen Sonntag auf sein Comeback warten. Erneut stand er von Anfang an in der Dreierabwehr neben Captain Lucas Alves und Stefan Knezevic. Und wiederum bezwang der FCL im eigenen Stadion den FCB 2:1.

Am Mittwoch folgte die 0:2-Niederlage in Lugano. Durch das Aus von Pascal Schürpf kurz vor Spielbeginn wurde eine Systemumstellung nötig. Statt in einer Dreierkette verteidigten die Innerschweizer zu viert auf einer Linie. Marco Burch:

«Ich musste auf die linke Abwehrseite rausrücken. Dort hatte ich vorher nie gespielt, doch ich musste einfach Leistung bringen.»

Das ist dem Obwaldner trotz der ersten FCL-Niederlage unter Celestini geglückt. Der Trainer sagt: «Marco Burch ist wieder ein solider Auftritt gelungen. Mit ihm und dem anderen Newcomer Lorik Emini bin ich zufrieden, wie sie gegen Basel und auch in Lugano gespielt haben.»

Kein unnötiger Druck, er bleibt ruhig und abgeklärt

Dabei schien für Burch einst – bereits vor dem Erreichen des zwölften Altersjahrs – die Zukunft beim FCL verbaut zu sein. Die Luzerner wollten den Junior des FC Alpnach nicht mehr im Talentkader, das einmal pro Woche auf der Allmend trainierte. Doch seine Eltern gaben nicht klein bei. «Vor allem meine Mutter hatte sich dafür eingesetzt, dass ich bleiben durfte», erzählt der Jungprofi. Die Beharrlichkeit hat sich Jahre später gelohnt: Im letzten Sommer unterschrieb Marco Burch den ersten Profivertrag bis 2022, nachdem er das KV abgeschlossen hatte.

Im Moment fühlt er sich noch nicht unter Druck, was den Kampf um die Stammplätze betrifft. Egal, ob er jetzt auch unter Fabio Celestini zwei ansprechende Auftritte auf den Platz gebracht hat, bleibt Marco Burch gelassen: «Ich habe keine zehn Spiele gemacht, gehöre sicher noch nicht zum Stammpersonal. Wenn andere verletzt oder gesperrt sind, muss ich parat sein.»

Knezevic bei Luzern, Sauthier und Tasar bei Servette gesperrt

Gesperrt ist gegen Servette Innenverteidiger Stefan Knezevic. Auch der 23-jährige Seetaler ist ein Eigengewächs, mit 61 Ligaspielen allerdings ungleich erfahrener als Marco Burch. Trotzdem bringt Burch Fähigkeiten mit, die wie bei «Kneze» zu vielen Partien in der höchsten Liga führen könnten. Der junge Obwaldner mit der Nummer 46 hat bisher das Spiel stets gut gelesen, kommt kaum einmal zu spät, sondern fällt mit einer abgeklärten Spielweise auf.

Rund 700 FCL-Fans im Stadion Im Heimspiel gegen Servette wird erstmals nach der Coronapause die Gegentribüne geöffnet. Immerhin 600 Sitzplätze werden dort besetzt sein. Diese wurden unter den Saisonkarten-Inhabern verlost. 100 Sitzplätze sind auf der Haupttribüne für Angehörige des Heimteams, Gäste und Sponsoren reserviert. Dazu kommen Offizielle und Medienschaffende. Weil der FCL zwei Foodboxen im Stadion öffnet, dort auch Personal und überhaupt mehr Ordner benötigt werden, kommen deutlich mehr Leute in die Arena als am letzten Sonntag gegen Basel. Man geht von 700 FCL-Anhängern aus. Zusammen mit Spielern und Staff werden total 1000 Personen anwesend sein. (dw)

Bei den von Alain Geiger trainierten Genfern fehlen mit Captain Anthony Sauthier und Offensivspieler Varol Tasar auch zwei wichtige Profis mit Gelbsperren. Gegen Aufsteiger Servette hat der FCL in dieser Saison etwas gut zu machen nach zwei Niederlagen (0:1, 1:2).