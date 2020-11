Der Krienser Rennfahrer Yannick Mettler will ein schwierige Jahr perfekt abschliessen Der Krienser Motorsportler Yannick Mettler blickt auf eine turbulente Saison zurück. Erst stand er vor dem Nichts, dann folgte in diesem Herbst ein grosser Sieg. Stephan Santschi 07.11.2020, 05.00 Uhr

Vierter möchte kein Sportler werden, auch Yannick Mettler nicht. Trotzdem kann er dieser Klassierung für einmal Positives abgewinnen, schliesslich ist das aktuelle Jahr mit all den Restriktionen rund um das Coronavirus kein gewöhnliches. «Ich bin extrem froh, dass wir nach dem Lockdown überhaupt nochmals Rennen fahren konnten», erklärt der 31-jährige Krienser. Und so ist der vierte Rang, den er mit dem italienischen Automobilrennstall Team Lazarus im Gesamtklassement der International GT Open realisieren konnte, als Erfolg zu werten – zumal seine Equipe eines von sechs Rennwochenenden aus organisatorischen Gründen auslassen musste.

Yannick Mettler ballt die Faust, nachdem er sich in Monza die Pole-Position sicherte. Bild: GT Open (Monza, 26. September 2020)

Beim International GT Open handelt es sich um eine GT3-Serie, die an sechs verschiedenen Destinationen ausgetragen worden ist. Am letzten Wochenende kam es in Barcelona zur Schlussveranstaltung. Mettler und sein italienischer Teamkollege Fabrizio Crestani konnten dabei nochmals ihr grosses Rendement abrufen und fuhren in der spanischen Metropole mit Rang zwei den vierten Podestplatz der Saison heraus. Den Höhepunkt hatten die beiden allerdings bereits Ende September in Monza erlebt, als sie ihrem italienischen Team einen Heimsieg bescherten. Zuschauer waren zwar, wie bei allen Wettkämpfen, keine zugelassen, «unser Staff hat sich aber von Herzen gefreut, es war sehr emotional», berichtet Mettler. Auch für ihn selbst hatte der Erfolg historischen Charakter, gewann er doch erstmals in einem Rennen auf GT3-Stufe.

Für Yannick Mettler war die Situation im Frühjahr keine einfache. Infolge des Lockdowns stand er vorübergehend vor dem Nichts. Als der Restart erfolgte, wurde vieles neu sortiert, auch Mettler musste sich eine neue Herausforderung suchen. «Das Meiste war schon besetzt, ich hatte nicht mehr viele Optionen.» Im Juni kam es zu einer Testfahrt in Italien, es war eine All-in-Situation, «ich hatte nur diese eine Möglichkeit». Mettler nutzte sie, fand Aufnahme ins Team Lazarus und agierte fortan an der Seite eines professionellen Teamkollegen. «Bisher fuhr ich in sogenannten Pro/Am-Kategorien, in denen sich Profis mit ambitionierten Amateuren ein Cockpit teilen», erklärt er.

Nicht Golf, nicht Mercedes, sondern Bentley

Sich in einer Vollprofi-Konstellation zu beweisen und in der International GT Open anzutreten, wertet er rückblickend sogar als weiteren Fortschritt in seiner Karriere. «Dadurch konnte ich mich auch rennfahrerisch nochmals weiterentwickeln, das war sehr spannend. Aus der Krise hat sich für mich eine Chance ergeben.» Für Mettler waren dabei nicht nur Team und Rennserie neu, auch das Gefährt bedurfte einer Umstellung. In den letzten Jahren fuhr er seine Triumphe im VW Golf oder Mercedes ein. Nun sass er in einem Bentley und dies war nur schon deshalb gewöhnungsbedürftig, weil der britische Nobelbolide ein Rechtslenker ist. Nach einer Eingewöhnungsphase fanden sich Mettler und Crestani aber immer besser zurecht und harmonierten vorzüglich. Während einer jeweils das Qualifying und die erste halbe Stunde des Wettkampfs bestritt, übernahm der andere die zweite Hälfte. Zum Wechsel kam es während des Boxenstopps.

Für Yannick Mettler ist die Saison nun noch nicht ganz vorbei. In einer Woche tritt er mit «Autorama Motorsport» aus Wetzikon zum Zwölf-Stunden-Rennen in Mugello an. Das Team steht an der Spitze der interkontinentalen Tourenmeisterschaft und greift im letzten Wettkampf nach der Titelverteidigung. «Es wäre der perfekte Abschluss eines schwierigen, aber erfolgreichen Jahres.»